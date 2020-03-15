1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Краков и еда: теория

Для начала я познакомлю вас с кулинарными слагаемыми города, у которого даже есть свой гастрономический календарь! Вы узнаете, как здесь проходят тематические праздники: Краковские запусты и ежегодный фестиваль вареников (а ещё хлеба, мёда и региональных продуктов). По секрету я расскажу вам о новых городских проектах, любопытных тем, что охватывают богатое гастрономическое наследие Кракова. А также мы поговорим о многовековых традициях уличной еды от самого Средневековья и обсудим современную культуру трапезы краковян.

От рынка к лучшим заведениям в городе: практика

Для закрепления теории вы пройдёте таким маршрутом, который позволит проследить кулинарные традиции страны от самых истоков — именно поэтому начнём мы с рынка. На привычном маркете фермерских продуктов вы познакомитесь с кухней Речи Посполитой. Далее отправимся в исторический район Казимеже, где стоит любопытный ресторанчик израильской кухни — по пути я объясню, чем он так славится среди местных жителей. Ну а кроме того, я подготовила для вас гастрономическую карту города, где отмечены достойные внимания кафе и ресторанчики. Некоторые из них мы обойдём вместе и даже осмотрим изнутри, а остальные вы посетите в свободное от экскурсии время.

Если с вами будут дети, мы можем заглянуть в Музей Обважанка: здесь вы научитесь отличать прецель, багель и обважанек, а также попробуете испечь их самостоятельно.