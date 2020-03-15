1 отзыв оставили туристы

  1. Экскурсии

Краков гастрономический

Узнать всё об искусстве приготовления еды в старинном городе и обойти лучшие заведения с историей

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 4 часа
  • 👥 Не более 5 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

От 50 за экскурсию

У этой экскурсии1 отзыв
5
Мария
Задать вопросОбычно отвечает за 6 ч.
Мария – Гид в Кракове
Когда вас просят назвать кулинарную столицу Европы, вы вряд ли вспоминаете о Кракове, правда? Тем временем, местные рестораны только и успевают собирать звёзды Мишлен и творить гастрономическую историю! Мы вооружимся картой и пройдём по самым «вкусным» местам в городе, а по пути я расскажу вам о кухне, культуре трапезы и традициях краковян.
Краков гастрономический
Краков гастрономический

Что вас ожидает

Краков и еда: теория
Для начала я познакомлю вас с кулинарными слагаемыми города, у которого даже есть свой гастрономический календарь! Вы узнаете, как здесь проходят тематические праздники: Краковские запусты и ежегодный фестиваль вареников (а ещё хлеба, мёда и региональных продуктов). По секрету я расскажу вам о новых городских проектах, любопытных тем, что охватывают богатое гастрономическое наследие Кракова. А также мы поговорим о многовековых традициях уличной еды от самого Средневековья и обсудим современную культуру трапезы краковян.

От рынка к лучшим заведениям в городе: практика
Для закрепления теории вы пройдёте таким маршрутом, который позволит проследить кулинарные традиции страны от самых истоков — именно поэтому начнём мы с рынка. На привычном маркете фермерских продуктов вы познакомитесь с кухней Речи Посполитой. Далее отправимся в исторический район Казимеже, где стоит любопытный ресторанчик израильской кухни — по пути я объясню, чем он так славится среди местных жителей. Ну а кроме того, я подготовила для вас гастрономическую карту города, где отмечены достойные внимания кафе и ресторанчики. Некоторые из них мы обойдём вместе и даже осмотрим изнутри, а остальные вы посетите в свободное от экскурсии время.

Если с вами будут дети, мы можем заглянуть в Музей Обважанка: здесь вы научитесь отличать прецель, багель и обважанек, а также попробуете испечь их самостоятельно.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Перед началом я выведаю ваши гастрономические предпочтения и составлю индивидуальный сценарий прогулки, который может отличаться от маршрута для других групп
  • Я могу забронировать для вас столик в одном из ресторанов Кракова. В редких случаях в высокий сезон некоторые заведения могут попросить депозит.
  • Экскурсия предполагает внешний осмотр заведений (только в некоторые мы зайдём, чтобы посмотреть их внутри)

Что входит в стоимость экскурсии, а что — нет

  • Включено: кофе и kanapka — открытый бутерброд, съестной сувенир
  • Дополнительные расходы: входные билеты в Музей Обважанка, ваши личные траты в заведениях (от 15 евро)
Краков гастрономический
Краков гастрономический
Краков гастрономический
Краков гастрономический
Краков гастрономический
Краков гастрономический

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Мария
Мария
Меня зовут Мария, я в Кракове недавно, но моя природная любознательность уже позволила мне узнать очень много об этом прекрасном городе. Какой он? Если бы Краков можно было ассоциировать с человеком, то он был бы Ирвином Хэндлом, дедушкой-хипстером в узких джинсах, с идеально уложенной седой бородой и в очках. Он стильный и столичный (это пусть остальные думают, что столица Польши — Варшава, а на самом деле...), добрый и ироничный, и еще много какой. Я раскрою все его грани для вас!
Напишите мне

1 отзыв оставили туристы

15 марта 2020
Рекомендую экскурсию Краков гастрономический как для молодежи , так и для более старших путешественников. Экскурсия охватывает наиболее интересные места в Кракове с гастрономической точки зрения. Очень понравились рассказы о шоколадных магазинах и их основателях. Заглянули в интересные уголки старого Кракова, попробовали различные местные вкусности. Мария отличный гид.

Мария проводит ещё 3 экскурсии

Секреты университетского КраковаСекреты университетского КраковаСекреты университетского Кракова
50 за экскурсию
2.5 часа
3 отзыва
Взглянуть на город глазами студентов прошлого: от Коперника до Папы Римского
В моей компании вы совершите нестандартную прогулку по Кракову: увидите корпуса старейшего университета в Польше, парки и галереи, музеи, костелы и даже первый глобус с изображением Америки. И тотчас представите себя студентами разных эпох. Я расскажу о судьбах ректоров, известных учёных и революционеров, чьи жизни были связаны с Ягеллонским университетом и и другими краковскими академиями. А ещё вы узнаете, какой святой до сих пор молятся польские студенты, и поймёте, как богатое образовательное наследие Кракова отразилось на облике города.
Дорога святого СтаниславаДорога святого СтаниславаДорога святого Станислава
50 за экскурсию
2 часа
11 отзывов
Знакомство с католической культурой Кракова и главным покровителем Польши
Эта экскурсия познакомит вас с главными памятниками католического Кракова, которые находятся в стороне от протоптанных туристических маршрутов. Мы заглянем в самые красивые костелы города, исследуем готические фасады, поговорим о главном покровителе Польши и монашеском ордене лекарей. А после я покажу вам, где можно попробовать самое вкусное мороженое в Кракове!
Темная сторона КраковаТемная сторона КраковаТемная сторона Кракова
20 за человека
2 часа
12 отзывов
Рассмотреть Старый город с мистического ракурса и услышать его старинные предания
Прогуливаясь по старому Кракову, можно подумать, что весь город состоит из ярких фасадов, романтических средневековых построек и улочек, сошедших со страниц сказок. Но не торопитесь делать выводы: я покажу вам другой, мистический Краков, проведу по местам, которые могли бы стать декорациями для фильмов ужасов, и расскажу невыдуманные истории, после которых хочется спать со включенным светом. Легенды о вампирах и призраках, затерянные кладбища, места казней и секреты средневековых костёлов — приготовьтесь заглянуть на темную сторону Кракова!

Выбирайте и другие экскурсии в Кракове

ГастрономическиеГрупповыеИндивидуальныеИстория и архитектураНеобычные маршрутыЗа городомНа автомобилеВсеМузеи и искусствоПешкомОбзорныеБары и ночная жизньНа автобусеОсвенцим
От50 за экскурсию
Заказать экскурсию