Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Посетите достопримечательности Кракова в удобном для себя темпе
Узнайте легенду о Вавельском драконе в Вавельском замке
Полюбуйтесь панорамным видом с кургана Костюшко
Посетите фабрику Оскара Шиндлера
Посетите здание одного из самых древних учебных заведений Европы
Откройте для себя Краков в экскурсии на двухэтажном автобусе с открытым верхом. Сходите на остановках у музеев и архитектурных памятников, которые хотите осмотреть получше.
Выберите билет на 24, 48 или часа и воспользуйтесь неограниченным проездом по маршруту. Посетите здание Ягеллонского университета, одного из старейших учебных заведений Европы. Узнайте легенду о Вавельском драконе в Вавельском замке. Посмотрите на впечатляющий своим размером Барбакан, а также старинные Суконные ряды.
Посетите музей «Фабрика Оскара Шиндлера» и узнайте больше о неспокойной истории города. Вас ждет панорамный вид с кургана Костюшко и многое другое. Выберите вариант с круизом или туром на электрокаре, чтобы оценить этот сказочный город под новым углом.
Остановки по маршруту автобуса:
Остановка 1 – Radisson Blu Hotel.
Остановка 2 – Краковский луг.
Остановка 3 – Курган Костюшко.
Остановка 4 – Конференц-центр.
Остановка 5 – площадь героев Гетто.
Остановка 6 – Фабрика Шиндлера.
Остановка 7 – Еврейский квартал.
Остановка 8 – Казимеж – Музей инженерии.
Остановка 9 – Казимеж – площадь Вольница.
Ответы на вопросы
Что входит
Билет на автобус hop-on and hop-off (на 24, 48 или 72 часа)
Наушники
Комментарии на нескольких языках
30-минутный лодочный тур (с 24-часовым билетом на автобус и лодку)
Тур Melex (с 24-часовым билетом на автобус и лодку)
Что не входит
Посещение достопримечательностей
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это обзорная поездка в группе на автобусе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 50 человек.
Не допускаются
Домашние животные
Курение
Важная информация
Ваучер предоставляет вам гибкий доступ к услуге на срок до 12 месяцев с даты начала поездки, которую вы выберете во время бронирования
Вы должны обменять ваучер в одном из следующих мест: мобильные ваучеры — автобусная остановка №1. Бумажные ваучеры: любая из автобусных остановок
Круиз проходит с апреля по октябрь с отправлением от бульвара
Автобус проходит полный круг за 1,5 часа
Круиз занимает 30 минут
Первая остановка автобусного тура – Radisson Blu Hotel
Автобусы подходят для посетителей в инвалидных колясках
Пожалуйста, обратите внимание, что с понедельника по пятницу автобусный тур подвержен задержкам из-за крупных пробок в связи с непрерывными дорожными работами
Первый тур: 10:00 последний тур: 16:20
Обратите внимание, что автобусная остановка 1 (Вавельский замок) расположена на улице Straszewskiego напротив отеля Radisson Blu
Ограничения по возрасту
Для посетителей в возрасте 2 и менее лет билет не требуется
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
2.5
Основано на 175 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
D
Dorothy
21 окт 2019
(Великобритания)
Отличная концепция, прыгать на хоп прочь. Отличный водитель и информация была действительно хорошей. Призываю всех использовать это. Тем не менее, мы забронировали билет на целый день, но автобус не стартовал до 14:00 из-за полумарафона, закрывающего улицы. Это сократило возможности до пары часов, но все равно заплатили за полный рабочий день. Совершенно понятно, что у автобусной компании не было выбора, но все же думаю, что возмещение могло бы уменьшить удар. Уезжал из Кракова рано на следующий день, поэтому не мог использовать его снова. Мне просто не повезло
G
Günter
10 авг 2017
(Германия)
Перед бронированием следовало сообщить, что маршрут был изменен из-за длительных строительных работ в районе вокзала, поэтому объявленные варианты посадки на главном вокзале и на Барбакане были отменены. Поэтому необходимо было совершить неожиданную оживленную прогулку по старому городу до ближайшей остановки - замка Вавель.
A
Asif
13 дек 2019
Патетическое обслуживание городской экскурсионной компанией. ждал автобус как 1 час, но не пришел. 1-я остановка: автобус прибыл на 45 минут позже 2-я остановка не пришла. Я должен сесть на такси, чтобы продолжить мой тур. потратил впустую мои деньги и время.
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