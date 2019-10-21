Откройте для себя Краков в экскурсии на двухэтажном автобусе с открытым верхом. Сходите на остановках у музеев и архитектурных памятников, которые хотите осмотреть получше.

Выберите билет на 24, 48 или часа и воспользуйтесь неограниченным проездом по маршруту. Посетите здание Ягеллонского университета, одного из старейших учебных заведений Европы. Узнайте легенду о Вавельском драконе в Вавельском замке. Посмотрите на впечатляющий своим размером Барбакан, а также старинные Суконные ряды.

Посетите музей «Фабрика Оскара Шиндлера» и узнайте больше о неспокойной истории города. Вас ждет панорамный вид с кургана Костюшко и многое другое. Выберите вариант с круизом или туром на электрокаре, чтобы оценить этот сказочный город под новым углом.

Остановки по маршруту автобуса: