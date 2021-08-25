Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Путешествуйте по Кракову в обогреваемом электромобиле
Узнайте все об истории города благодаря подробному аудиогиду
Оцените самые интересные и важные места в истории города за два часа
При желании пройдите в музей фабрики Шиндлера без очереди
Осмотрите Краков всего за один день. Подойдите к назначенному месту встречи, чтобы не заблудиться в большом городе.
Профессиональный англоговорящий водитель-экскурсовод покажет вам весь город, прокатив вас на экологически чистом электрическом автомобиле. Таким образом вы сможете посетить три главных исторических района города всего за два часа.
Во время этой незабываемой обзорной экскурсии вы больше узнаете о городе и его истории. Вы сможете осмотреть много достопримечательностей.
В Старом городе вы увидите Вавельский замок, много великолепных церквей и дворец епископа, Ягеллонский университет и многие другие исторические здания.
В еврейских кварталах вас ждут захватывающие христианские церкви, старые еврейские синагоги и исторические здания бывшего города Казимеж.
В районе Гетто перед вами предстанут остатки стен гетто, Главная площадь и фабрика Шиндлера.
После 2-часовой экскурсии тур закончится у музея фабрики Шиндлера. За дополнительную плату вы можете получить билеты для входа вне очереди, чтобы самостоятельно осмотреть фабрику в течение часа. Через час вас заберут от фабрики и доставят к месту начала тура. Если вы не желаете посещать фабрику, возвращайтесь на место начала тура.
Ответы на вопросы
Что входит
Аудиогид на восьми языках
Услуги англоговорящего водителя
Что не входит
Еда и напитки
Входной билет в музей фабрики Шиндлера (можно купить в день тура)
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 50 человек.
Не допускаются
Чемоданы и большие сумки
Важная информация
Музей фабрики Шиндлера закрыт с 13 по 25 марта 2020 г
Не берите объемный багаж, так как в автомобилях места хватает только для самих пассажиров
Обратите внимание, что тур длится два часа (или три при посещении фабрики Шиндлера)
Имейте в виду, что музей может быть закрыт в праздничные дни и по техническим причинам. Чтобы уточнить подходящий день визита, позвоните или посетите веб-сайт музея
Обратите внимание, что посещение музея остается на ваше усмотрение
Вы можете использовать для аудиогида собственные наушники
Требования к участникам
Вы должны использовать собственные наушники
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 1655 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
А
Аноним
25 авг 2021
(Мальта)
Супер приятно - гид / водитель электромобиля был супер милым! она все подробно объяснила, и у нас было достаточно времени, чтобы сфотографироваться. Единственное, что я могу прокомментировать, это то, что мы должны были пропустить линейный билет на фабрику Шиндлера, но его не было, но очередь в кассу была не очень длинной, и мы могли подождать. Она ждала нас до конца мероприятия. Остальное очень хорошо!
P
Pete
30 ноя 2019
(Великобритания)
Крис гид был блестящим - настоящий персонаж, но очень хорошо осведомленный в истории Кракова. Поскольку мы уже посетили фабрику Шиндлера днем ранее, он любезно предложил высадить нас, куда бы мы ни пожелали, после двухчасовой обзорной экскурсии по городу. Эта поездка стоит того, чтобы ее посетить, особенно посещение церкви Корпус-Кристи - не отдавая ничего, это самая красивая церковь, которую я когда-либо видел.
E
Elena
9 окт 2019
(Польша)
Экскурсия стоит того, чтобы на нее пойти. Неутомительно, интересно, познавательно. У нас был гид Сергей, который дополнял информацию из аудиогида и на русском, и на английском яыке. Аудиогид подключали синхронно с осмотром мест. Электромобиль удобен. Давали плед, кому было холодно. Очень переживала,что тяжело будет найти место начала экскурсии, так как были первый раз в Кракове. Но нашли быстро и легко (ориентируйтесь на Вавельский замок). Остались очень позитивные впечатления. Рада, что воспользовалась услугами именно этой компании. Рекомендую.
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