Осмотрите Краков всего за один день. Подойдите к назначенному месту встречи, чтобы не заблудиться в большом городе.

Профессиональный англоговорящий водитель-экскурсовод покажет вам весь город, прокатив вас на экологически чистом электрическом автомобиле. Таким образом вы сможете посетить три главных исторических района города всего за два часа.

Во время этой незабываемой обзорной экскурсии вы больше узнаете о городе и его истории. Вы сможете осмотреть много достопримечательностей.