Посетите потрясающий Мариацкий костёл с однодневным билетом для прохода без очереди, чтобы попасть внутрь быстро и без хлопот.

Строительство базилики началось в конце XIII века на фундаменте бывшей романской церкви. На протяжении веков внешний вид церкви претерпел множество изменений, как снаружи, так и внутри.

Взгляните на расписные украшения, спроектированные Яном Матейко и изготовленные Станиславом Выспяньским, Юзефом Мехоффером и другими в конце XIX века. Полюбуйтесь сводом, имитирующим звездное небо, и стенами, покрытыми росписью с орнаментальными и геральдическими мотивами и образами ангелов, играющих на музыкальных инструментах и держащих ленты с литанией Пресвятой Деве Марии.