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Мариацкий костёл: билет для прохода без очереди

5
1 отзыв
TicketsS
TicketsS – Гид из Кракова
В польском Кракове есть множество интересных достопримечательностей 🏛️, которые сохранили в себе многовековую историю 📖 и необычную архитектуру.

Но самый запоминающийся из всех, пожалуй, Мариацкий костёл или Церковь ⛪ Успения Пресвятой Девы Марии.

Громадный католический храм, готическое убранство которого украшает собой площадь Главного рынка.

Мы предлагаем вам полюбоваться этим впечатляющим зданием и пройти внутрь него по однодневному входному билету (без очереди!), чтобы увидеть главный его элемент – алтарь работы Файта Штоcса.
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  • €4 за экскурсию

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Мариацкий костёл: билет для прохода без очереди
Мариацкий костёл: билет для прохода без очереди

Что вы увидите

  • Мариацкий костёл
  • Алтарь работы Фейта Штоса
Посетите потрясающий Мариацкий костёл с однодневным билетом для прохода без очереди, чтобы попасть внутрь быстро и без хлопот.
Строительство базилики началось в конце XIII века на фундаменте бывшей романской церкви. На протяжении веков внешний вид церкви претерпел множество изменений, как снаружи, так и внутри.
Взгляните на расписные украшения, спроектированные Яном Матейко и изготовленные Станиславом Выспяньским, Юзефом Мехоффером и другими в конце XIX века. Полюбуйтесь сводом, имитирующим звездное небо, и стенами, покрытыми росписью с орнаментальными и геральдическими мотивами и образами ангелов, играющих на музыкальных инструментах и держащих ленты с литанией Пресвятой Деве Марии.
Что входит
  • Входной билет
  • Проход вне очереди
Что не входит
  • Личные расходы
  • Гид
Начало и место завершения
🚩 Plac Mariacki 5 Краков
Мариацкий костёл: билет для прохода без очереди
Мариацкий костёл: билет для прохода без очереди
Мариацкий костёл: билет для прохода без очереди
Мариацкий костёл: билет для прохода без очереди

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  • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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TicketsS
TicketsS
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