Рыночная площадь с пассажем суконных рядов Сукенницы
Университетский квартал
Монастырь Францисканцев
собор св. Петра и Павла
Вавельский холм с Кафедральным собором.
«Королевский тракт» - так назывался путь, пролегающий от Флорианских ворот, парадных ворот города, до королевского замка на Вавельском холме, по этому пути ехали все королевские кортежи, пересекая город 🏙️ с севера на юг. Ныне это туристический маршрут: костел св. Девы Марии, Рыночная площадь с пассажем суконных рядов Сукенницы, университетский квартал, монастырь Францисканцев, собор св. Петра и Павла и, наконец, сам Вавельский холм с Кафедральным собором.
Что входит
Услуги русскоязычного гида
Что не входит
Питание в ходе экскурсии не предусмотрено
Входные билеты в достопримечательности (посещение по желанию)
Личные расходы
Начало
🚩 перед входом в Барбакан (ul. Basztowa)
Место завершения
🏁 Вавельский замок
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 30 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.