Вячеслав – Гид из Кракова

Пройти по «Королевскому тракту» — все равно, что оказаться внутри путеводителя по самым известным достопримечательностям Кракова.



Путь проходит через старый город 🏙️, от вокзала к Вавельскому замку.



По дороге вы увидите старинные соборы и костелы, знаменитую Рыночную площадь и университетский квартал на холме.



Вряд ли можно придумать более простой способ за три часа познакомиться с городом.