  1. Экскурсии

Обзорная прогулка по Королевскому тракту: Старый город и Вавельский холм

4.7
46 отзывов
Вячеслав
Вячеслав – Гид из Кракова
Пройти по «Королевскому тракту» — все равно, что оказаться внутри путеводителя по самым известным достопримечательностям Кракова.

Путь проходит через старый город 🏙️, от вокзала к Вавельскому замку.

По дороге вы увидите старинные соборы и костелы, знаменитую Рыночную площадь и университетский квартал на холме.

Вряд ли можно придумать более простой способ за три часа познакомиться с городом.
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 30 человек

  • €15 за человека

    Заказать экскурсию
Обзорная прогулка по Королевскому тракту: Старый город и Вавельский холм
Обзорная прогулка по Королевскому тракту: Старый город и Вавельский холм

Что вы увидите

  • костел св. Девы Марии
  • Рыночная площадь с пассажем суконных рядов Сукенницы
  • Университетский квартал
  • Монастырь Францисканцев
  • собор св. Петра и Павла
  • Вавельский холм с Кафедральным собором.
«Королевский тракт» - так назывался путь, пролегающий от Флорианских ворот, парадных ворот города, до королевского замка на Вавельском холме, по этому пути ехали все королевские кортежи, пересекая город 🏙️ с севера на юг. Ныне это туристический маршрут: костел св. Девы Марии, Рыночная площадь с пассажем суконных рядов Сукенницы, университетский квартал, монастырь Францисканцев, собор св. Петра и Павла и, наконец, сам Вавельский холм с Кафедральным собором.
Что входит
  • Услуги русскоязычного гида
Что не входит
  • Питание в ходе экскурсии не предусмотрено
  • Входные билеты в достопримечательности (посещение по желанию)
  • Личные расходы
Начало
🚩 перед входом в Барбакан (ul. Basztowa)
Место завершения
🏁 Вавельский замок
Обзорная прогулка по Королевскому тракту: Старый город и Вавельский холм
Обзорная прогулка по Королевскому тракту: Старый город и Вавельский холм
Обзорная прогулка по Королевскому тракту: Старый город и Вавельский холм
Обзорная прогулка по Королевскому тракту: Старый город и Вавельский холм
Обзорная прогулка по Королевскому тракту: Старый город и Вавельский холм

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Вячеслав
Вячеслав
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

46 отзывов оставили туристы

Вячеслав проводит ещё 5 экскурсий

Пешеходная экскурсия по историческим районам Кракова
35
7 часов
Пешеходная экскурсия по историческим районам Кракова
20 отзывов
Мемориал и музей Аушвиц-Биркенау (Освенцим)
90
7 часов
Мемориал и музей Аушвиц-Биркенау (Освенцим)
11 отзывов
Индивидуальная экскурсия Мемориал и музей Аушвиц-Биркенау (Освенцим)
390
7 часов
Индивидуальная экскурсия Мемориал и музей Аушвиц-Биркенау (Освенцим)
10 отзывов
Еврейский квартал Казимеж - история и традиции еврейского народа
15
3 часа
Еврейский квартал Казимеж - история и традиции еврейского народа
8 отзывов
Экскурсия на соляную шахту «Величка»
50
4 часа
Экскурсия на соляную шахту «Величка»
8 отзывов

Еще несколько необычных экскурсий в Кракове

Обзорная экскурсия по Кракову
15
3 часа
Обзорная экскурсия по Кракову
167 отзывов
Пройти по Королевскому тракту и познакомиться с визитными карточками Старого города
По старинному Кракову
52
2 часа
По старинному Кракову
106 отзывов
Обойти средневековый город, полюбоваться панорамным видом и погрузиться в историю
Тайны и легенды старинного Кракова
77
2 часа
Тайны и легенды старинного Кракова
62 отзыва
Пройти Королевским путем и погрузиться в атмосферу средневековой столицы Польши на обзорной прогулке
Краков по максимуму: Старый город и Казимеж
35
7.5 часов
Краков по максимуму: Старый город и Казимеж
61 отзыв
Экскурсия по главным достопримечательностям и еврейскому кварталу с перерывом на обед по-польски
Трагедии и радости Казимежа — прогулка по еврейскому Кракову
15
2.5 часа
Трагедии и радости Казимежа — прогулка по еврейскому Кракову
40 отзывов
Прочувствовать непростую судьбу старейшего района города и пройти по следам героев «Списка Шиндлера»
Тайны и легенды старинного Кракова
65
2 часа
Тайны и легенды старинного Кракова
36 отзывов