3 отзыва оставили туристы

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Секреты университетского Кракова

Взглянуть на город глазами студентов прошлого: от Коперника до Папы Римского

5
3 отзыва
Мария
Мария – Гид из Кракова
В моей компании вы совершите нестандартную прогулку 👣 по Кракову: увидите корпуса старейшего университета в Польше, парки 🌳 и галереи, музеи 🖼, костелы и даже первый глобус с изображением Америки.

И тотчас представите себя студентами разных эпох.

Я расскажу о судьбах ректоров, известных учёных и революционеров, чьи жизни были связаны с Ягеллонским университетом и и другими краковскими академиями.

А ещё вы узнаете, какой святой до сих пор молятся польские студенты, и поймёте, как богатое образовательное наследие Кракова отразилось на облике города.
Задать вопросОбычно отвечает за 16 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • €50 за экскурсию

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Секреты университетского Кракова
Секреты университетского Кракова

Что вас ожидает

Науки и юноши
На прогулке 👣 обязательно поговорим о людях, оставивших след в университетской истории 📖 Кракова. Ведь среди них были те, кто прославил Польшу на весь мир: директор первого министерства образования в Европе Гуго Коллонтай, Папа Римский Иоанн Павел II и даже астроном Николай Коперник. Вы узнаете, каких ещё успехов добились выдающиеся выпускники краковских академий, представите себе учебный режим студентов прошлых веков и услышите ряд историй об известной княжеской династии Чарторыйских. А, возможно, и заинтересуетесь творчеством одного польского художника — Яна Матейко, также выпускника Ягеллонского университета.

Университетские диковинки
Старинные ВУЗы — это не только олицетворение векового наследия, но и потрясающие «декорации». Вы заглянете во внутренние дворики и галереи Ягеллонского университета, рассмотрите здания корпусов и увидите, как течёт современная студенческая жизнь. В костёле святых Петра и Павла понаблюдаете за маятником Фуко — моделью вращения земли. В музее в Коллегиум Майус изучите научные приборы прошлого, старые книги и первый глобус, на котором изображена Америка. А на крыше Музыкальной академии в хорошую погоду полюбуетесь видом на Старо Място; эта смотровая — настоящая мекка для инстаграмеров😃

Кому подойдёт прогулка

Прогулка понравится тем, кто хочет познакомиться с городом ближе, а не только пройтись по Королевской дороге, любителям истории, любознательным детям — всем, кто не боится свернуть с проторенных дорожек и немножко напрячь память и ум))

Организационные детали

  • Демонстрация маятника Фуко проходит по четвергам в 10, 11 и 12 часов дня.
  • Вход в музей 🖼 Коллегиум Майус оплачивается дополнительно: 12 зл. — взрослый, 6 зл. — льготный, дети до 7 лет — бесплатно. По субботам вход бесплатный для всех.
Начало и место завершения
🚩 на площади у улицы Гродской
Секреты университетского Кракова
Секреты университетского Кракова
Секреты университетского Кракова
Секреты университетского Кракова
Секреты университетского Кракова
Секреты университетского Кракова
Секреты университетского Кракова
Секреты университетского Кракова

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Мария
Мария
Меня зовут Мария, я в Кракове недавно, но моя природная любознательность уже позволила мне узнать очень много об этом прекрасном городе. Какой он? Если бы Краков можно было ассоциировать с человеком, то он был бы Ирвином Хэндлом, дедушкой-хипстером в узких джинсах, с идеально уложенной седой бородой и в очках. Он стильный и столичный (это пусть остальные думают, что столица Польши — Варшава, а на самом деле... ), добрый и ироничный, и еще много какой. Я раскрою все его грани для вас!
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3 отзыва оставили туристы

20 июл 2019
Экскурсия интересная и отличается от большинства предлагаемых в Кракове. Рекомендую посетить всем интеллектуалам.
Лариса
14 июл 2019
Мария провела интересную экскурсию, мы увидели новые уголки Кракова и новые соборы, хотя до этого уже 5 дней были в городе. Услышали много интересных историй и посетили замечательное место для небольшого отдыха и легкого обеда - столовую на 6-м этаже музыкальной академии с великолепным обзором города. Рекомендую всем.
11 мая 2019
Отличная экскурсия для тех, кто уже не первый раз посещает Краков. Если Вы видели Вавель, Королевскую дорогу и рыночную площадь, рекомендуем прогуляться с Марией по совсем другому маршруту. Вас ждет увлекательный рассказ о городе и людях, необычные факты, красивые истории и даже физический эксперимент прямо в костеле. Экскурсия заканчивается на отличной панорамной площадке, где редко бывают туристы. Если наши друзья соберутся в Краков, обязательно посоветуем им именно эту экскурсию.

Мария проводит ещё 3 экскурсии

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