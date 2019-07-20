3 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Науки и юноши

На прогулке 👣 обязательно поговорим о людях, оставивших след в университетской истории 📖 Кракова. Ведь среди них были те, кто прославил Польшу на весь мир: директор первого министерства образования в Европе Гуго Коллонтай, Папа Римский Иоанн Павел II и даже астроном Николай Коперник. Вы узнаете, каких ещё успехов добились выдающиеся выпускники краковских академий, представите себе учебный режим студентов прошлых веков и услышите ряд историй об известной княжеской династии Чарторыйских. А, возможно, и заинтересуетесь творчеством одного польского художника — Яна Матейко, также выпускника Ягеллонского университета.

Университетские диковинки

Старинные ВУЗы — это не только олицетворение векового наследия, но и потрясающие «декорации». Вы заглянете во внутренние дворики и галереи Ягеллонского университета, рассмотрите здания корпусов и увидите, как течёт современная студенческая жизнь. В костёле святых Петра и Павла понаблюдаете за маятником Фуко — моделью вращения земли. В музее в Коллегиум Майус изучите научные приборы прошлого, старые книги и первый глобус, на котором изображена Америка. А на крыше Музыкальной академии в хорошую погоду полюбуетесь видом на Старо Място; эта смотровая — настоящая мекка для инстаграмеров😃

Кому подойдёт прогулка

Прогулка понравится тем, кто хочет познакомиться с городом ближе, а не только пройтись по Королевской дороге, любителям истории, любознательным детям — всем, кто не боится свернуть с проторенных дорожек и немножко напрячь память и ум))

Организационные детали