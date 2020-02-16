Соляная шахта Величка: экскурсия с гидом из Кракова

Побывайте в соляной шахте в Величке во время экскурсии из Кракова

4.5
3484 отзыва
В группе
до 50 чел.
Побывайте в соляной шахте в Величке во время экскурсии из Кракова и откройте для себя единственный в своем роде подземный мир, созданный сотни лет назад.

Прогуляйтесь с гидом по туристическому маршруту длиной в 3 км на глубине 135 м под землей.
Соляная шахта Величка: экскурсия с гидом из Кракова
Соляная шахта Величка: экскурсия с гидом из Кракова
Соляная шахта Величка: экскурсия с гидом из Кракова
Соляная шахта Величка: экскурсия с гидом из Кракова
Соляная шахта Величка: экскурсия с гидом из Кракова
Соляная шахта Величка: экскурсия с гидом из Кракова
Соляная шахта Величка: экскурсия с гидом из Кракова
Соляная шахта Величка: экскурсия с гидом из Кракова
Соляная шахта Величка: экскурсия с гидом из Кракова
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Закажите эту экскурсию на полдня в соляную шахту в Величке, и профессиональный англоговорящий водитель отвезет вас прямо к месту, где местный гид проведет вас через исторический подземный город.
Посетите знаменитую соляную шахту, восходящую к средневековью, с 9-вековой историей добычи соли. Отправьтесь на туристический маршрут через шахту, расположенную на глубине 135 метров под землей, куда можно подняться только по лестнице.
Найдите уникальное место для посещения, которое обязательно нужно посетить во время вашего пребывания в Кракове. Посещение соляной шахты также полезно для здоровья благодаря особому климату и воздуху, наполненному микроэлементами.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Перевозка от места встречи в Кракове и обратно
  • Экскурсия с лицензированным гидом
  • Англоговорящий водитель
  • Транспорт с кондиционером
Что не входит
  • Еда и напитки
  • Услуги гида на время перевозки (будет только водитель)
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Что взять с собой
  • Комфортная обувь
  • Теплая одежда
Важная информация
  • Возьмите с собой теплую одежду, так как температура под землей колеблется от 14 до 16 градусов
  • Приготовьтесь пройти по 800 ступенькам, 350 из которых находятся в самом начале спуска в шахту. Наденьте удобную обувь
  • Курение и использование открытого огня в шахте строго запрещено
  • Вход в шахту с животными не разрешен. В шахте нет места, где вы бы могли временно оставить питомца
  • Детские коляски и багаж габаритами более 30 х 20 х 10 см не допускаются в музей – оставьте их в вашем отеле
  • Выберите комфортабельный автомобиль среди множества доступных в зависимости от размера вашей группы
  • Для покупки билета по студенческому тарифу необходимо предъявить ID-карту студента
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
  • У вас будет в обязательном порядке измерена температура тела
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 3484 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2025
4
1037
3
316
2
68
1
38
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
W
16 фев 2020
(Великобритания)
Погрузка была во время путешествия, но на Соляных копях было 45 минут ожидания, пока мы ждали, когда микроавтобус вернется в Краков и вернется со второй группой. Был назначен гид, чтобы взять теперь 30 сильных групп в туре. Хотя много спускается по лестнице на нижние уровни, маршрут хорошо проработан и очень безопасен.
K
10 фев 2020
(Великобритания)
Пикап был отличным и пунктуальным. Тур был превосходным, и гид был очень хорошо осведомлен. Однако единственная причина, по которой я не даю ему 5 звезд, заключается в том, что на обратном пути в Краков наш водитель опоздал, чтобы забрать нас, и нам сказали разные места получения. Позвонив по предоставленному номеру, они разобрались, и мы вернулись в Краков в целости и сохранности.
D
28 янв 2020
(Великобритания)
Поездка ушла более или менее вовремя и вернулась вовремя. Моя была хороша, хотя это заброшенная шахта, и это просто так. Мы должны были встретиться на минимальном автобусе, чтобы вернуться в 1310, но мы не выходили из бездны до 1320 года, что означало, что конец визита был срочно отправлен. Звуковое оборудование было плохого качества, поэтому информация гида постоянно ломалась.

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