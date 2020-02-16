Закажите эту экскурсию на полдня в соляную шахту в Величке, и профессиональный англоговорящий водитель отвезет вас прямо к месту, где местный гид проведет вас через исторический подземный город.

Посетите знаменитую соляную шахту, восходящую к средневековью, с 9-вековой историей добычи соли. Отправьтесь на туристический маршрут через шахту, расположенную на глубине 135 метров под землей, куда можно подняться только по лестнице.

Найдите уникальное место для посещения, которое обязательно нужно посетить во время вашего пребывания в Кракове. Посещение соляной шахты также полезно для здоровья благодаря особому климату и воздуху, наполненному микроэлементами.