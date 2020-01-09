12 отзывов оставили туристы

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Темная сторона Кракова

Рассмотреть Старый город с мистического ракурса и услышать его старинные предания

  • 🙋‍♀️Это групповая экскурсия
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2 часа
  • 👥 Группа не более 7 человек
  • 🚩Встреча Барбакан
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20 за человека

У этой экскурсии12 отзывов
4.5
Мария
Задать вопросОбычно отвечает за 6 ч.
Мария – Гид в Кракове
Прогуливаясь по старому Кракову, можно подумать, что весь город 🏙️ состоит из ярких фасадов, романтических средневековых построек и улочек, сошедших со страниц сказок.

Но не торопитесь делать выводы: я покажу вам другой, мистический Краков, проведу по местам, которые могли бы стать декорациями для фильмов ужасов, и расскажу невыдуманные истории 📖, после которых хочется спать со включенным светом.

Легенды о вампирах и призраках, затерянные кладбища, места казней и секреты средневековых костёлов — приготовьтесь заглянуть на темную сторону Кракова!
Темная сторона Кракова
Темная сторона Кракова

Что вас ожидает

Мистика старых улиц Кракова
От мощной оборонительной крепости Барбакана мы начнем петлять узкими улицами Старого города, с каждым шагом открывая зловещие страницы краковской летописи. Вы прогуляетесь мимо бывшей Башни Палачей и костела Реформатов, в подвалах которого хранятся мумифицированные останки местных жителей. Затем исследуем рынок Глувный, улицы Гродзкую и Каноничую, делая акценты не на вензелях и фасадах, а на остатках кладбищ, городских преданиях и легенде о Фаусте. Вы узнаете, как часто на улицах Старого города приходится ступать по старым захоронениям, местам казней и пыток, а еще сосчитаете серийных убийц, которые в разные эпохи обитали на улицах Кракова.

Немного о польской нечисти, вампирах и призраках
На краковском рынке Глувном перед вами оживут легенды о темных созданиях, а также любопытные рассказы об их отношениях с церковью и простыми горожанами. Особое внимание мы уделим краковским привидениям, которые, если верить слухам, обитают в Магистрате, а также костелах доминиканцев и францисканцев. А завершится прогулка по темной стороне Кракова напротив костела иезуитов, где я расскажу о католическом теологе Петре Скарге и его загробной жизни.

В результате вам откроется таинственный макабрический Краков с его загадками, мрачными историями и невероятно колоритными преданиями.

Кому подойдет прогулка

Путешественникам, которые не боятся заглянуть за кулисы города и открыть его темные секреты.

Темная сторона Кракова
Темная сторона Кракова
Темная сторона Кракова
Темная сторона Кракова
Темная сторона Кракова
Темная сторона Кракова

Экскурсия проводится в будние дни в 18:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 7 человек.
  • Место встречи для начала Барбакан.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Мария
Мария
Меня зовут Мария, я в Кракове недавно, но моя природная любознательность уже позволила мне узнать очень много об этом прекрасном городе. Какой он? Если бы Краков можно было ассоциировать с человеком, то он был бы Ирвином Хэндлом, дедушкой-хипстером в узких джинсах, с идеально уложенной седой бородой и в очках. Он стильный и столичный (это пусть остальные думают, что столица Польши — Варшава, а на самом деле...), добрый и ироничный, и еще много какой. Я раскрою все его грани для вас!
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12 отзывов оставили туристы

9 января 2020
Мария - очень приятная девушка. Уверена, другие экскурсии у нее получаются отлично. Однако, касательно данной экскурсии, я ее не рекомендую. На мой взгляд, она просто не стоит таких денег. Надо либо менять формат, либо делать ее в два раза дешевле, т. к. иначе она получается недостаточно информативной за такие деньги.
24 декабря 2019
Каждая уважающая себя фирма сильна работающем там людми Гид по Кракову это золотой фонд Их надо носить на руках Очень рекомендуется прожить все ее экскурсии
3 декабря 2019
Вчера Мария приоткрыла мне темную сторону Кракова. Всю экскурсию меня не покидало ощущение, что я гуляю с экстрасенсом) когда ты не видишь ничего, кроме домов, двориков, памятников, а на самом деле стоишь на месте казни, убийства или вообще кладбища вампиров. Гильдия палачей, «офис» инквизиции, дом краковского Фауста - стали для меня неожиданным открытием. Напоследок Мария дала домашнее задание) показала, какие костелы посетить в свободное время, что в них посмотреть, на что обратить внимание. Захватывающая прогулка! Спасибо, Мария!
2 ноября 2019
Отличная экскурсия. Мария - замечательный и эрудированный гид.
13 октября 2019
Вчера мы ходили на экскурсию "Темная сторона Кракова". Хотим поблагодарить экскурсовода Марию за очень интересную прогулку, украсившую наш последний вечер в этом городе. Все истории, легенды и тайны прекрасного Кракова останутся в нашем сердце. Прогулка не была тяжелой, она была насыщенной впечатлениями и новой для нас информацией. Хоть лично я четвертый раз в Кракове и меня трудно удивить, но Марии это удалось. Еще хочется отметить знание этого экскурсовода об истории Кракова, можно спросить: "А что это за дом?" и получишь развернутый ответ. И чувства юмора прекрасное. Спасибо. Мы очень рекомендуем эту экскурсию. Виктория и Никита
1 сентября 2019
Интересная, информативная экскурсия, узнали много фактов об этом городе, гид Мария, очень приятная девушка. Если есть желание познать, что то больше, чем в стандартных туристических маршрутах, очень рекомендую !
27 августа 2019
Изначально брал эту экскурсию не потому, что увлекает именно эта тема, а потому что устраивало время и интересна любая информация по Кракову, в котором были в первый раз. Жене понравилось то, что было много всяких интересных историй и меньше всякой забивающей голову ерунды типа дат, фамилий непонятных польских чебуреков и т. п. Мне понравилось то, что мы обошли практически весь старый город, узнали интересные вещи про сам город, его историю, здания, некоторых выдающихся жителей. Думаю, что максимально эта экскурсия подойдет для юных впечатлительных особ, падающих в обморок от слова "Кровища!". Марии спасибо и было бы интересно попасть к ней на обзорную экскурсию по Кракову.
4 августа 2019
Спасибо 🌹🌹🌹гиду Марии за великолепную экскурсию. Интересно, , познавательно, увлекательно, время пролетело незаметно.
14 мая 2019
Экскурсия даже превзошла ожидания. Елена прекрасный экскурсовод: интересные факты, очень живое эмоциональное изложение. Экскурсия прошла "на одном дыхании". Огромная благодарность Елене! Давно не получали такого удовольствия. Алекс, Иви, Татьяна
20 апреля 2019
Нам очень понравилась эта экскурсия, время пролетело незаметно. Мария прекрасный гид, владеет материалом, было интересно и познавательно. Просто, оказывается, Краков очень мирный город, хотелось бы побольше страшилок😁 А так все было супер. Спасибо, Мария!!
Ещё 2 отзыва

Мария проводит ещё 3 экскурсии

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Краков гастрономическийКраков гастрономическийКраков гастрономический
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1 отзыв
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