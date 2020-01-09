12 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Мистика старых улиц Кракова

От мощной оборонительной крепости Барбакана мы начнем петлять узкими улицами Старого города, с каждым шагом открывая зловещие страницы краковской летописи. Вы прогуляетесь мимо бывшей Башни Палачей и костела Реформатов, в подвалах которого хранятся мумифицированные останки местных жителей. Затем исследуем рынок Глувный, улицы Гродзкую и Каноничую, делая акценты не на вензелях и фасадах, а на остатках кладбищ, городских преданиях и легенде о Фаусте. Вы узнаете, как часто на улицах Старого города приходится ступать по старым захоронениям, местам казней и пыток, а еще сосчитаете серийных убийц, которые в разные эпохи обитали на улицах Кракова.

Немного о польской нечисти, вампирах и призраках

На краковском рынке Глувном перед вами оживут легенды о темных созданиях, а также любопытные рассказы об их отношениях с церковью и простыми горожанами. Особое внимание мы уделим краковским привидениям, которые, если верить слухам, обитают в Магистрате, а также костелах доминиканцев и францисканцев. А завершится прогулка по темной стороне Кракова напротив костела иезуитов, где я расскажу о католическом теологе Петре Скарге и его загробной жизни.

В результате вам откроется таинственный макабрический Краков с его загадками, мрачными историями и невероятно колоритными преданиями.

Кому подойдет прогулка

Путешественникам, которые не боятся заглянуть за кулисы города и открыть его темные секреты.