Ольга проводит ещё 6 экскурсий

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Трансфер и знакомство с городом

Из аэропорта или вокзала — в нужную вам точку Кракова

Ольга
Ольга – экскурсионное агентство из Кракова
Мы встретим вас в любое время с именной табличкой и улыбкой, поможем с багажом, доставим на комфортабельном автомобиле 🚘 по указанному адресу и с радостью ответим на все интересующие вопросы.

Вы сэкономите время, доедете с удобством и узнаете лайфхаки о самом красивом городе Польши!
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Для 1-3 человек

  • €40 за экскурсию

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Трансфер и знакомство с городом
Трансфер и знакомство с городом

Что вас ожидает

Профессиональные русскоговорящие водители и ценные рекомендации
Ваша первая поездка по чудесному Кракову пройдет в атмосфере приятной дружеской беседы. Наш водитель 🚗 предоставит необходимую и полезную информацию о городском транспорте, билетах, обменниках, времени работы торговых центров и магазинов в Польше. Вы получите карту Кракова с отмеченными главными достопримечательностями 🏛️ и список лучших ресторанов города разной ценовой категории. После такой порции важных и нужных фактов город 🏙️ перестанет быть для вас незнакомым. А если впоследствии все-таки возникнут дополнительные вопросы — вы всегда можете связаться с нами по телефону или электронной почте.

Организационные детали

При бронировании сообщите, пожалуйста, следующую информацию: дата и время прилета или приезда, количество человек, номер рейса, имя и фамилия (необходимы для именной таблички), адрес в Кракове.

Начало и место завершения
🚩 аэропорт Кракова
Трансфер и знакомство с городом

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ольга
Ольга
Мы — это группа единомышленников, влюблённых в своё дело. Гиды по призванию, организаторы по сути. Вот уже 15 лет мы открываем достопримечательности Польши, России и Прибалтики путешественникам. Наши программы и туры уникальны. Будем рады познакомить вас с каждым из городов, в которых мы организуем экскурсии!
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Ольга проводит ещё 6 экскурсий

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