Ольга проводит ещё 6 экскурсий

Что вас ожидает

Профессиональные русскоговорящие водители и ценные рекомендации

Ваша первая поездка по чудесному Кракову пройдет в атмосфере приятной дружеской беседы. Наш водитель 🚗 предоставит необходимую и полезную информацию о городском транспорте, билетах, обменниках, времени работы торговых центров и магазинов в Польше. Вы получите карту Кракова с отмеченными главными достопримечательностями 🏛️ и список лучших ресторанов города разной ценовой категории. После такой порции важных и нужных фактов город 🏙️ перестанет быть для вас незнакомым. А если впоследствии все-таки возникнут дополнительные вопросы — вы всегда можете связаться с нами по телефону или электронной почте.

Организационные детали

При бронировании сообщите, пожалуйста, следующую информацию: дата и время прилета или приезда, количество человек, номер рейса, имя и фамилия (необходимы для именной таблички), адрес в Кракове.