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Трансфер из аэропорта Balice в Краков/ из Кракова в аэропорт Balice

5
3 отзыва
Nadia
Nadia – Гид из Кракова
Вы впервые прилетели в Краков? У вас совсем нет времени на общественный транспорт? Вы любите путешествие с комфортом? Тогда мы поможем вам! В назначенное время и в назначенном месте вас будет ждать водитель 🚗.

Он доставит вас быстро и без хлопот.

От вас лишь информация о времени и месте встречи.
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  • 🚘Услуги трансфера
  • 🎩Индивидуальная
  • 🎄На новый год!
  • 🚗Услуги водителя
  • 🕐Длительность 0.5 час
  • 👫 Для 1-8 человек

  • €30 за экскурсию

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Трансфер из аэропорта Balice в Краков/ из Кракова в аэропорт Balice
Трансфер из аэропорта Balice в Краков/ из Кракова в аэропорт Balice
При заказе трансфера прошу указать точное время прилета и номер авиарейса. Водитель 🚗 будет ждать вас в аэропорту с вашим именем на табличке. Если вы заказываете трансфер из города в аэропорт, необходимо указать время вылета и время, в которое водитель должен за вами заехать. Время в пути обычно занимает около 30 минут. В аэропорту необходимо быть за 2 часа до вылета.
Что входит
  • Индивидуальный трансфер
  • Карта Кракова (центр города и основные достопримечательности)
Начало и место завершения
🚩 Аэропорт/ отель

Выберите дату для поездки

  • Это услуги индивидуального трансфера, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Nadia
Nadia
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3 отзыва оставили туристы

Nadia проводит ещё 4 экскурсии

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