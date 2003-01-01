3 отзыва оставили туристы

При заказе трансфера прошу указать точное время прилета и номер авиарейса. Водитель 🚗 будет ждать вас в аэропорту с вашим именем на табличке. Если вы заказываете трансфер из города в аэропорт, необходимо указать время вылета и время, в которое водитель должен за вами заехать. Время в пути обычно занимает около 30 минут. В аэропорту необходимо быть за 2 часа до вылета.
Что входит
Индивидуальный трансфер
Карта Кракова (центр города и основные достопримечательности)
Начало и место завершения
🚩 Аэропорт/ отель
Выберите дату для поездки
Это услуги индивидуального трансфера, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.