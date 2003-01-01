3 отзыва оставили туристы

Nadia – Гид из Кракова

Вы впервые прилетели в Краков? У вас совсем нет времени на общественный транспорт? Вы любите путешествие с комфортом? Тогда мы поможем вам! В назначенное время и в назначенном месте вас будет ждать водитель 🚗.



Он доставит вас быстро и без хлопот.



От вас лишь информация о времени и месте встречи.