Комфортабельный тур на целый день в Варшаву из Кракова. Посмотрите все основные достопримечательности 🏛️ столицы ⭐️ Польши. Увидите: район Старого города, Королевский замок 🏰, Старую Рыночную площадь и Барбакан. Пройдете Королевским путем, где увидите Президентский дворец, университет Варшавы, церковь ⛪ Святого Креста с сердцем Шопена и статую Коперника.

Обзорная экскурсия ⛳ включает и другие достопримечательности: Новый город 🏙️ с памятником Варшавского восстания, Еврейское гетто, могилу Неизвестного солдата, Дворец культуры и науки, Королевский парк 🌳 Лазенки с дворцом на воде и памятник Шопену, район Прага и многое другое.

Из Кракова в Варшаву едем на поезде 🚂. Экскурсия в Варшаве пешеходная. Возвращаемся в Краков на поезде.

Место отправления: заберем вас из отеля