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Тур из Кракова в Варшаву

TicketBar
TicketBar – Гид из Кракова
На один день из Кракова в Варшаву.

До Варшавы доедем на экспресс-поезде, а после пройдем весь маршрут тура пешком.

Мы посетим все главные локации города: район Старого и Нового города, Королевский парк 🌳, Рыночную площадь.

Вместе пройдем по дороге Королевского тракта, полюбуемся старинными резиденциями правителей и средневековыми церквями.

Вместе с дорогой путешествие продлится 12 часов.
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  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Группа не более 5 человек

  • €162 за человека

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Тур из Кракова в Варшаву
Тур из Кракова в Варшаву

Что вы увидите

  • Королевский замок
  • Старая Рыночная площадь
  • Барбакан
  • Президентский дворец
  • университет Варшавы
  • церковь Святого Креста с сердцем Шопена
  • статуя Коперника
  • памятник Варшавского восстания
  • Еврейское гетто
  • могила Неизвестного солдата
  • Дворец культуры и науки
  • Королевский парк Лазенки с дворцом на воде
  • памятник Шопену.
Комфортабельный тур на целый день в Варшаву из Кракова. Посмотрите все основные достопримечательности 🏛️ столицы ⭐️ Польши. Увидите: район Старого города, Королевский замок 🏰, Старую Рыночную площадь и Барбакан. Пройдете Королевским путем, где увидите Президентский дворец, университет Варшавы, церковь ⛪ Святого Креста с сердцем Шопена и статую Коперника.
Обзорная экскурсия ⛳ включает и другие достопримечательности: Новый город 🏙️ с памятником Варшавского восстания, Еврейское гетто, могилу Неизвестного солдата, Дворец культуры и науки, Королевский парк 🌳 Лазенки с дворцом на воде и памятник Шопену, район Прага и многое другое.
Из Кракова в Варшаву едем на поезде 🚂. Экскурсия в Варшаве пешеходная. Возвращаемся в Краков на поезде.
Место отправления: заберем вас из отеля
Что входит
  • проезд на Экспресс / IC поезде
  • тур по Варшаве с гидом
  • сбор и подвоз в отель
  • все трансферы в Варшаве
Что не входит
  • личные расходы
Начало и место завершения
🚩 ваш отель
Тур из Кракова в Варшаву
Тур из Кракова в Варшаву
Тур из Кракова в Варшаву
Тур из Кракова в Варшаву

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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TicketBar
TicketBar
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