Вячеслав проводит ещё 6 экскурсий

Ренессансный замок 🏰 в Пшчине называют «Восточным Лувром». Ренессансный пышный, с внутренними галереями, он известен с 1636 г. Вместе с ландшафтным парком в английском стиле создает неповторимый дворцово-парковый ансамбль.
Дворец в Пщчине, ранее принадлежавшие роду Хохбергов – это одни из самых красивых 🤩 и прекрасно сохраненных памятников архитектуры в этой части Европы.
Бенедиктинское аббатство в Тыньце, основанное около 1044 года, представляет собой целый комплекс сооружений. Тынецкое аббатство на протяжении веков служило главным центром духовного образования страны.
Что входит
Услуги гида
Транспорт
Что не входит
Входной билет в замок Пшчина (20 польских злотых с человека)
Начало
🚩 У отеля Wyspiański
Место завершения
🏁 Краков, отель Wyspiański
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 10 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.