Вячеслав проводит ещё 6 экскурсий

  1. Экскурсии

Замок Пшчина и аббатство бенедиктинцев в Тыньце

Вячеслав
Вячеслав – Гид из Кракова
Познавательная групповая поездка по окрестностям Кракова.

Вы увидите старинное Бенедиктинское аббатство в Тыньце, которое было основано в XI веке.

Монахи старейшего католического ордена пришли в Восточную Европу для борьбы с язычеством и обосновались на высоком берегу Вислы.

С тех пор аббатство стало большим религиозным и культурным центром Восточной Европы.

Также вы попадёте в пышный замок 🏰 XIII века в городке Пшчина, который известен как «Восточный Лувр».
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • 👣Пешеходная
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • €45 за человека

    Заказать экскурсию
Замок Пшчина и аббатство бенедиктинцев в Тыньце
Замок Пшчина и аббатство бенедиктинцев в Тыньце
Ренессансный замок 🏰 в Пшчине называют «Восточным Лувром». Ренессансный пышный, с внутренними галереями, он известен с 1636 г. Вместе с ландшафтным парком в английском стиле создает неповторимый дворцово-парковый ансамбль.
Дворец в Пщчине, ранее принадлежавшие роду Хохбергов – это одни из самых красивых 🤩 и прекрасно сохраненных памятников архитектуры в этой части Европы.
Бенедиктинское аббатство в Тыньце, основанное около 1044 года, представляет собой целый комплекс сооружений. Тынецкое аббатство на протяжении веков служило главным центром духовного образования страны.
Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Входной билет в замок Пшчина (20 польских злотых с человека)
Начало
🚩 У отеля Wyspiański
Место завершения
🏁 Краков, отель Wyspiański
Замок Пшчина и аббатство бенедиктинцев в Тыньце
Замок Пшчина и аббатство бенедиктинцев в Тыньце
Замок Пшчина и аббатство бенедиктинцев в Тыньце
Замок Пшчина и аббатство бенедиктинцев в Тыньце
Замок Пшчина и аббатство бенедиктинцев в Тыньце

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Вячеслав
Вячеслав
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Вячеслав проводит ещё 6 экскурсий

Обзорная прогулка по Королевскому тракту: Старый город и Вавельский холм
15
3 часа
Обзорная прогулка по Королевскому тракту: Старый город и Вавельский холм
46 отзывов
Пешеходная экскурсия по историческим районам Кракова
35
7 часов
Пешеходная экскурсия по историческим районам Кракова
20 отзывов
Мемориал и музей Аушвиц-Биркенау (Освенцим)
90
7 часов
Мемориал и музей Аушвиц-Биркенау (Освенцим)
11 отзывов
Индивидуальная экскурсия Мемориал и музей Аушвиц-Биркенау (Освенцим)
390
7 часов
Индивидуальная экскурсия Мемориал и музей Аушвиц-Биркенау (Освенцим)
10 отзывов
Еврейский квартал Казимеж - история и традиции еврейского народа
15
3 часа
Еврейский квартал Казимеж - история и традиции еврейского народа
8 отзывов
Экскурсия на соляную шахту «Величка»
50
4 часа
Экскурсия на соляную шахту «Величка»
8 отзывов

Еще несколько необычных экскурсий в Кракове

Обзорная экскурсия по Кракову
15
3 часа
Обзорная экскурсия по Кракову
167 отзывов
Пройти по Королевскому тракту и познакомиться с визитными карточками Старого города
По старинному Кракову
52
2 часа
По старинному Кракову
106 отзывов
Обойти средневековый город, полюбоваться панорамным видом и погрузиться в историю
Тайны и легенды старинного Кракова
77
2 часа
Тайны и легенды старинного Кракова
62 отзыва
Пройти Королевским путем и погрузиться в атмосферу средневековой столицы Польши на обзорной прогулке
Краков по максимуму: Старый город и Казимеж
35
7.5 часов
Краков по максимуму: Старый город и Казимеж
61 отзыв
Экскурсия по главным достопримечательностям и еврейскому кварталу с перерывом на обед по-польски
Трагедии и радости Казимежа — прогулка по еврейскому Кракову
15
2.5 часа
Трагедии и радости Казимежа — прогулка по еврейскому Кракову
40 отзывов
Прочувствовать непростую судьбу старейшего района города и пройти по следам героев «Списка Шиндлера»
Тайны и легенды старинного Кракова
65
2 часа
Тайны и легенды старинного Кракова
36 отзывов