Вячеслав проводит ещё 6 экскурсий

Ренессансный замок 🏰 в Пшчине называют «Восточным Лувром». Ренессансный пышный, с внутренними галереями, он известен с 1636 г. Вместе с ландшафтным парком в английском стиле создает неповторимый дворцово-парковый ансамбль.

Дворец в Пщчине, ранее принадлежавшие роду Хохбергов – это одни из самых красивых 🤩 и прекрасно сохраненных памятников архитектуры в этой части Европы.

Бенедиктинское аббатство в Тыньце, основанное около 1044 года, представляет собой целый комплекс сооружений. Тынецкое аббатство на протяжении веков служило главным центром духовного образования страны.