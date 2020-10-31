Как добраться до Щецина на самолёте
В Щецине 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Goleniow Airport» вам не избежать
Список аэропортов Щецина
- Щецин SZZGoleniow Airport
Самые дешёвые билеты в Щецин из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|31.10.2020
|из 🇺🇦Львова
|793
|1ч 35м
|21.10.2020
|из 🇵🇱Кракова
|1 930
|9ч 55м (⇵1)
|25.10.2020
|из 🇺🇦Киева
|2 104
|18ч 20м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇵🇱Познани
|2 404
|15ч 15м (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇵🇱Варшавы
|2 489
|27ч 15м (⇵1)
|30.10.2020
|из 🇵🇱Катовице
|3 290
|18ч 25м (⇵1)
|01.11.2020
|из 🇦🇹Вены
|3 357
|26ч 45м (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇷🇴Бухареста
|3 376
|17ч 5м (⇵1)
|28.11.2020
|из 🇺🇦Одессы
|3 395
|25ч 15м (⇵2)
|06.11.2020
|из 🇺🇦Харькова
|3 454
|21ч 20м (⇵2)
|02.11.2020
|из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне
|3 724
|8ч 15м (⇵1)
|24.11.2020
|из 🇺🇦Херсона
|4 045
|36ч 50м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇮🇱Тель-Авива
|4 233
|27ч 50м (⇵2)
|14.11.2020
|из 🇷🇺Москвы
|4 248
|31ч 20м (⇵2)
|21.10.2020
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|4 271
|26ч 10м (⇵1)
|15.11.2020
|из 🇬🇪Тбилиси
|4 323
|49ч 55м (⇵2)
|21.10.2020
|из 🇺🇦Запорожье
|4 917
|16ч 5м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇯🇴Аммана
|5 376
|35ч 20м (⇵2)
|29.10.2020
|из 🇧🇾Минска
|6 630
|26ч 55м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇨🇾Пафоса
|6 981
|27ч (⇵1)
|28.10.2020
|из 🇳🇴Бергена
|7 933
|37ч 15м (⇵2)
|26.10.2020
|из 🇺🇦Днепр
|8 457
|24ч 40м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇺🇦Николаева
|11 022
|29ч 30м (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇷🇺Красноярска
|12 042
|20ч 5м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇷🇺Барнаула
|16 300
|37ч 45м (⇵2)
|28.10.2020
|из 🇰🇿Нур-Султана (Астана)
|21 697
|23ч 10м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Щецина
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Щецина, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Харьков, Львов и Рим
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