Летим в Щецин

Как добраться до Щецина на самолёте

В Щецине 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Goleniow Airport» вам не избежать

Список аэропортов Щецина

  1. Щецин SZZ
    Goleniow Airport

Самые дешёвые билеты в Щецин из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
31.10.2020из 🇺🇦Львова7931ч 35м
21.10.2020из 🇵🇱Кракова1 9309ч 55м (⇵1)
25.10.2020из 🇺🇦Киева2 10418ч 20м (⇵1)
15.10.2020из 🇵🇱Познани2 40415ч 15м (⇵1)
13.10.2020из 🇵🇱Варшавы2 48927ч 15м (⇵1)
30.10.2020из 🇵🇱Катовице3 29018ч 25м (⇵1)
01.11.2020из 🇦🇹Вены3 35726ч 45м (⇵2)
19.10.2020из 🇷🇴Бухареста3 37617ч 5м (⇵1)
28.11.2020из 🇺🇦Одессы3 39525ч 15м (⇵2)
06.11.2020из 🇺🇦Харькова3 45421ч 20м (⇵2)
02.11.2020из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне3 7248ч 15м (⇵1)
24.11.2020из 🇺🇦Херсона4 04536ч 50м (⇵2)
01.11.2020из 🇮🇱Тель-Авива4 23327ч 50м (⇵2)
14.11.2020из 🇷🇺Москвы4 24831ч 20м (⇵2)
21.10.2020из 🇷🇺Санкт-Петербурга4 27126ч 10м (⇵1)
15.11.2020из 🇬🇪Тбилиси4 32349ч 55м (⇵2)
21.10.2020из 🇺🇦Запорожье4 91716ч 5м (⇵2)
10.11.2020из 🇯🇴Аммана5 37635ч 20м (⇵2)
29.10.2020из 🇧🇾Минска6 63026ч 55м (⇵2)
13.10.2020из 🇨🇾Пафоса6 98127ч (⇵1)
28.10.2020из 🇳🇴Бергена7 93337ч 15м (⇵2)
26.10.2020из 🇺🇦Днепр8 45724ч 40м (⇵2)
16.10.2020из 🇺🇦Николаева11 02229ч 30м (⇵2)
18.10.2020из 🇷🇺Красноярска12 04220ч 5м (⇵2)
01.11.2020из 🇷🇺Барнаула16 30037ч 45м (⇵2)
28.10.2020из 🇰🇿Нур-Султана (Астана)21 69723ч 10м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Щецина, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Харьков, Львов и Рим

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