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много знал изначально, поэтому "заинтересовать" несколько нерелевантно по отношению ко мне. Я попросил экскурсию не для того, чтобы узнавать, а для того, чтобы увидеть. И "показать" гиду удалось вполне. Я глубоко благодарен нашему гиду, госпоже Яне. Экскурсия была живой, интересной, информативной. Я бы только предпочел меньше всякого рода легенд и больше информации о трагических событиях второй мировой войны - но отчетливо понимаю, что это мои индивидуальные интересы, вряд ли совпадающие с пожеланиями большинства