3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
По улицам прекрасной Варшавы
Трогательные истории и знаковые места города, восставшего из руин
Завтра в 08:00
9 сен в 08:00
€100 за всё до 5 чел.
3.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия Варшава шаг за шагом: история и культура
Погрузитесь в атмосферу Варшавы, пройдитесь по Краковскому предместью и Старому городу, узнайте о жизни варшавян и их традициях
Начало: В Старом городе
Завтра в 08:00
10 сен в 08:00
€105 за всё до 6 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Первое знакомство с Варшавой: индивидуальная экскурсия
Индивидуальная обзорная экскурсия по Старому городу и Краковскому предместью
Начало: На улице Крулевска
9 сен в 08:00
10 сен в 08:00
от €180 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККонстантин29 августа 2024Яна очень компетентный и внимательный гид. Совершенно рекомендую!
- РРеувен21 августа 2024Ответ "4" на второй вопрос не означает, что гиду не удалось заинтересовать меня - причина в том, что я довольно
- ААлександр20 августа 2024Отличная экскурсия, я была первый раз в Варшаве и гид много рассказал об истории города.
- ААлександр14 августа 2024Хочу поблагодарить Яну за прекрасную экскурсию по центру Варшавы. Было очень интересно и увлекательно. Яна познакомила нас с достопримечательностями и историей города. Мы погрузились в его атмосферу. Очень рекомендую!
- YYulya13 августа 2024Очень интересно нам рассказали про город. Узнали много нового.
- ТТатьяна21 июля 2024Добрый день! Хочу поблагодарить за проведение экскурсии Кшиштофа. Он не только прекрасный экскурсовод, а ещё интересный собеседник по различной тематике. В свою капилку знаний добавила пусть не много историю Польши. Всем рекомендую!!!
- ЕЕлена12 июля 2024Знающий и любящий Варшаву гид, внимательно прислушивающийся к экскурсантам и учитывающий их пожелания. Было интересно, познавательно -три часа пролетели незаметно.
- ЛЛюдмила30 апреля 2024Отличная,интересная экскурсия. Была семейная группа. Учитывали потребности всех участников. Наталья замечательный экскурсовод, знающий историю и умеющий интересно преподнести. Очень рекомендуем.
- TTatjana28 октября 2023Очень приятный гид, рассказывала интересно, отвечала на вопросы, заводила в необычные места. Дала рекомендации по местной кухне, по транспорту. Были с четырьмя детьми, интересно было всем, и взрослым, и детям. Рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Варшаве в категории «На Рождество»
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