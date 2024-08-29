На Рождество – экскурсии в Варшаве

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Варшаве на русском языке, цены от €100. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
По улицам прекрасной Варшавы
Пешая
293 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
По улицам прекрасной Варшавы
Трогательные истории и знаковые места города, восставшего из руин
Завтра в 08:00
9 сен в 08:00
100 за всё до 5 чел.
Варшава шаг за шагом
Пешая
148 отзывов
3.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия Варшава шаг за шагом: история и культура
Погрузитесь в атмосферу Варшавы, пройдитесь по Краковскому предместью и Старому городу, узнайте о жизни варшавян и их традициях
Начало: В Старом городе
Завтра в 08:00
10 сен в 08:00
105 за всё до 6 чел.
Первое знакомство с Варшавой
Пешая
24 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Первое знакомство с Варшавой: индивидуальная экскурсия
Индивидуальная обзорная экскурсия по Старому городу и Краковскому предместью
Начало: На улице Крулевска
9 сен в 08:00
10 сен в 08:00
от 180 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Константин
    29 августа 2024
    По улицам прекрасной Варшавы
    Яна очень компетентный и внимательный гид. Совершенно рекомендую!
  • Р
    Реувен
    21 августа 2024
    По улицам прекрасной Варшавы
    Ответ "4" на второй вопрос не означает, что гиду не удалось заинтересовать меня - причина в том, что я довольно
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    много знал изначально, поэтому "заинтересовать" несколько нерелевантно по отношению ко мне. Я попросил экскурсию не для того, чтобы узнавать, а для того, чтобы увидеть. И "показать" гиду удалось вполне. Я глубоко благодарен нашему гиду, госпоже Яне. Экскурсия была живой, интересной, информативной. Я бы только предпочел меньше всякого рода легенд и больше информации о трагических событиях второй мировой войны - но отчетливо понимаю, что это мои индивидуальные интересы, вряд ли совпадающие с пожеланиями большинства

  • А
    Александр
    20 августа 2024
    Варшава шаг за шагом
    Отличная экскурсия, я была первый раз в Варшаве и гид много рассказал об истории города.
  • А
    Александр
    14 августа 2024
    По улицам прекрасной Варшавы
    Хочу поблагодарить Яну за прекрасную экскурсию по центру Варшавы. Было очень интересно и увлекательно. Яна познакомила нас с достопримечательностями и историей города. Мы погрузились в его атмосферу. Очень рекомендую!
  • Y
    Yulya
    13 августа 2024
    Варшава шаг за шагом
    Очень интересно нам рассказали про город. Узнали много нового.
  • Т
    Татьяна
    21 июля 2024
    Варшава шаг за шагом
    Добрый день! Хочу поблагодарить за проведение экскурсии Кшиштофа. Он не только прекрасный экскурсовод, а ещё интересный собеседник по различной тематике. В свою капилку знаний добавила пусть не много историю Польши. Всем рекомендую!!!
  • Е
    Елена
    12 июля 2024
    Первое знакомство с Варшавой
    Знающий и любящий Варшаву гид, внимательно прислушивающийся к экскурсантам и учитывающий их пожелания. Было интересно, познавательно -три часа пролетели незаметно.
  • Л
    Людмила
    30 апреля 2024
    Первое знакомство с Варшавой
    Отличная,интересная экскурсия. Была семейная группа. Учитывали потребности всех участников. Наталья замечательный экскурсовод, знающий историю и умеющий интересно преподнести. Очень рекомендуем.
  • T
    Tatjana
    28 октября 2023
    Первое знакомство с Варшавой
    Очень приятный гид, рассказывала интересно, отвечала на вопросы, заводила в необычные места. Дала рекомендации по местной кухне, по транспорту. Были с четырьмя детьми, интересно было всем, и взрослым, и детям. Рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Варшаве в категории «На Рождество»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Варшаве
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. По улицам прекрасной Варшавы
  2. Варшава шаг за шагом
  3. Первое знакомство с Варшавой
Какие места ещё посмотреть в Варшаве
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Старый город
  2. Королевский дворец
  3. Дворцовая площадь
  4. Президентский дворец
  5. Саксонский сад
  6. Парк Лазенки
  7. Королевский тракт
  8. Академия изящных искусств
Сколько стоит экскурсия по Варшаве в сентябре 2024
Сейчас в Варшаве в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 100 до 180. Туристы уже оставили гидам 465 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Экскурсии на русском языке в Варшаве (Польша 🇵🇱) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на рождество, 465 ⭐ отзывов, цены от €100. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Польши. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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