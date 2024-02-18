3 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Прогулка по Варшаве: история и легенды города
Прогулка по Варшаве откроет вам её лучшие достопримечательности, тайны и традиции. Узнайте, почему этот город так любят его жители и гости
Начало: Колонна Сигизмунда на Замковой площади
Расписание: 10:00; 13:00; 16:00
Завтра в 10:00
8 авг в 10:00
€110 за всё до 7 чел.
16 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
На один день из Варшавы в Краков! (с посещением Освенцима или шахты Величка)
Экскурсия для семьи или друзей: прогулка по старинным улочкам Кракова, посещение Вавеля и уникальных мест. Возможность изменить программу по вашему желанию
Начало: В Вашем отеле или апартаментах (центр Варшавы)
Расписание: По согласованию
Завтра в 09:00
8 авг в 09:00
от €590 за всё до 3 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
Индивидуальная экскурсия по Варшаве: польско-белорусская история и живописные кварталы
Прогулка по Варшаве с акцентом на совместную историю Польши и Беларуси. Узнайте город через его драматичные истории и легенды, которые связывают две культуры
Начало: Парк Ромуальда Траугутта, памятник повстанцам
Расписание: вторник, пятница, воскресенье в 13.00
9 авг в 13:00
11 авг в 13:00
€85 за всё до 40 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- VViaceslavas18 февраля 2024Было интересно и увлекательно для взрослых и детей. Огромное спасибо гиду за прекрасную экскурсию. Рекомендую при посещении Варшавы воспользоваться этой ознакомительной экскурсией.
- ААнна7 июня 2023Прекрасный гид Яна, прекрасный город! Экскурсия очень понравилась, рекомендую!
- ККсения22 сентября 2019Гид замечательный, было безумно интересно
Ответы на вопросы от путешественников по Варшаве в категории «Популярные экскурсии»
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