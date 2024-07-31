Все – экскурсии в Варшаве

Найдено 6 экскурсий в категории «Все» в Варшаве на русском языке, цены от €25. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Первое знакомство с Варшавой
Пешая
24 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Первое знакомство с Варшавой: индивидуальная экскурсия
Индивидуальная обзорная экскурсия по Старому городу и Краковскому предместью
Начало: На улице Крулевска
7 авг в 08:00
8 авг в 08:00
от 180 за всё до 7 чел.
По улицам прекрасной Варшавы
Пешая
286 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
По улицам прекрасной Варшавы
Трогательные истории и знаковые места города, восставшего из руин
Сегодня в 08:30
7 авг в 12:00
100 за всё до 5 чел.
Ежедневная прогулка по Варшаве
Пешая
154 отзыва
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Ежедневная прогулка по Варшаве
Узнать и полюбить город за 2 часа
Начало: На Замковой площади
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
7 авг в 15:15
25 за человека
Варшава шаг за шагом
Пешая
146 отзывов
3.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия Варшава шаг за шагом: история и культура
Погрузитесь в атмосферу Варшавы, пройдитесь по Краковскому предместью и Старому городу, узнайте о жизни варшавян и их традициях
Начало: В Старом городе
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
105 за всё до 6 чел.
Авто-пешеходная прогулка по Варшаве
На машине
59 отзывов
5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Авто-пешеходная прогулка по Варшаве
Проехать по самым интересным местам города и познакомиться с его историей
Сегодня в 09:30
7 авг в 12:00
255 за всё до 3 чел.
Дворцовая Варшава
На машине
23 отзыва
4.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Дворцовая Варшава
История и красоты королевских резиденций Лазенки и Вилянов
9 авг в 09:30
10 авг в 09:30
235 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ш
    Шейко
    31 июля 2024
    По улицам прекрасной Варшавы
    Если Вы хотите охватить значительный период истории Варшавы, с увлекательным рассказом и прекрасными видами, то это потрясающая экскурсия. Пешая прогулка
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    по улицам Варшавы с занимательными фактами, нам, как людям впервые посетившим этот замечательный город, очень понравилась и я думаю, не получилось бы так его полюбить, если бы не экскурсовод Яна. Для впервые прибывших прекрасное знакомство с городом.

  • О
    Оксана
    29 июля 2024
    Ежедневная прогулка по Варшаве
    Все было очень классно и интересно. Большое спасибо гиду!
  • Д
    Дарья
    26 июля 2024
    Ежедневная прогулка по Варшаве
    Все было на высоком уровне. Доброжелательная, квалифицированная и информированная гид Юлия. Спасибо за качественную экскурсию!
  • Т
    Татьяна
    21 июля 2024
    Варшава шаг за шагом
    Добрый день! Хочу поблагодарить за проведение экскурсии Кшиштофа. Он не только прекрасный экскурсовод, а ещё интересный собеседник по различной тематике. В свою капилку знаний добавила пусть не много историю Польши. Всем рекомендую!!!
  • Л
    Люба
    17 июля 2024
    По улицам прекрасной Варшавы
    Получили огромное удовольствие от экскурсии с Яной. Было интересно, познавательно, увлекательно. Несмотря на жаркий день, Яна построила экскурсию так, что
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    мы не почувствовали,как пролетело время. Невозможно не отметить высокий профессионализм и увлеченность Яны историей Варшавы и государственности Польши, множество деталей из жизни исторических фигур украсили и дополнили канву рассказа. Нам повезло, что знакомство с городом состоялось с помощью Яны. Большое спасибо и удачи!

  • N
    Natalia
    15 июля 2024
    По улицам прекрасной Варшавы
    Прекрасная Яна! Прекрасный рассказ о прекрасной Варшаве! Нам очень понравилась экскурсия проведенная компетентным гидом Яной!
  • Е
    Елена
    12 июля 2024
    Первое знакомство с Варшавой
    Знающий и любящий Варшаву гид, внимательно прислушивающийся к экскурсантам и учитывающий их пожелания. Было интересно, познавательно -три часа пролетели незаметно.
  • Д
    Дарья
    12 июля 2024
    Авто-пешеходная прогулка по Варшаве
    Большое спасибо за прекрасную экскурсию. У нас в Варшаве было всего лишь несколько часов во время длинной пересадки. Решили выйти
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    в город и узнать о нем побольше. Договорились о трансфере прямо из аэропорта. Сама экскурсия была очень интересной, узнали много нового. Спасибо, рекомендую!:)

  • Д
    Давид
    11 июля 2024
    Варшава шаг за шагом
    Отличная экскурсия для знакомства с историей как Варшавы, так и Польши! Рекомендую!
  • Г
    Галина
    4 июля 2024
    Варшава шаг за шагом
    Сегодня провели замечательный день с нашим экскурсоводом, обширные знания, любовь к городу и то,какую кропотливую работу провели поляки для восстановления
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    Варшавы, фактически разрушенную во время второй миров войны просто поражает. Было очень интересно узнать о том как живет современная Польша,что изменилось за последние годы. Было очень приятно общаться большое спасибо

    Сегодня провели замечательный день с нашим экскурсоводом, обширные знания, любовь к городу и то,какую кропотливую работу

Ответы на вопросы от путешественников по Варшаве в категории «Все»

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  2. Королевский дворец
  3. Дворцовая площадь
  4. Президентский дворец
  5. Саксонский сад
  6. Королевский тракт
  7. Парк Лазенки
  8. Академия изящных искусств
Сколько стоит экскурсия по Варшаве в августе 2024
Сейчас в Варшаве в категории "Все" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 25 до 255. Туристы уже оставили гидам 692 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Экскурсии на русском языке в Варшаве (Польша 🇵🇱) – у нас можно купить 6 экскурсий на 2024 год по теме «Все», 692 ⭐ отзыва, цены от €25. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Польши. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
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