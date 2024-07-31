3 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Первое знакомство с Варшавой: индивидуальная экскурсия
Индивидуальная обзорная экскурсия по Старому городу и Краковскому предместью
Начало: На улице Крулевска
7 авг в 08:00
8 авг в 08:00
от €180 за всё до 7 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
По улицам прекрасной Варшавы
Трогательные истории и знаковые места города, восставшего из руин
Сегодня в 08:30
7 авг в 12:00
€100 за всё до 5 чел.
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Ежедневная прогулка по Варшаве
Узнать и полюбить город за 2 часа
Начало: На Замковой площади
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
7 авг в 15:15
€25 за человека
3.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия Варшава шаг за шагом: история и культура
Погрузитесь в атмосферу Варшавы, пройдитесь по Краковскому предместью и Старому городу, узнайте о жизни варшавян и их традициях
Начало: В Старом городе
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€105 за всё до 6 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Авто-пешеходная прогулка по Варшаве
Проехать по самым интересным местам города и познакомиться с его историей
Сегодня в 09:30
7 авг в 12:00
€255 за всё до 3 чел.
4.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Дворцовая Варшава
История и красоты королевских резиденций Лазенки и Вилянов
9 авг в 09:30
10 авг в 09:30
€235 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ШШейко31 июля 2024Если Вы хотите охватить значительный период истории Варшавы, с увлекательным рассказом и прекрасными видами, то это потрясающая экскурсия. Пешая прогулка
- ООксана29 июля 2024Все было очень классно и интересно. Большое спасибо гиду!
- ДДарья26 июля 2024Все было на высоком уровне. Доброжелательная, квалифицированная и информированная гид Юлия. Спасибо за качественную экскурсию!
- ТТатьяна21 июля 2024Добрый день! Хочу поблагодарить за проведение экскурсии Кшиштофа. Он не только прекрасный экскурсовод, а ещё интересный собеседник по различной тематике. В свою капилку знаний добавила пусть не много историю Польши. Всем рекомендую!!!
- ЛЛюба17 июля 2024Получили огромное удовольствие от экскурсии с Яной. Было интересно, познавательно, увлекательно. Несмотря на жаркий день, Яна построила экскурсию так, что
- NNatalia15 июля 2024Прекрасная Яна! Прекрасный рассказ о прекрасной Варшаве! Нам очень понравилась экскурсия проведенная компетентным гидом Яной!
- ЕЕлена12 июля 2024Знающий и любящий Варшаву гид, внимательно прислушивающийся к экскурсантам и учитывающий их пожелания. Было интересно, познавательно -три часа пролетели незаметно.
- ДДарья12 июля 2024Большое спасибо за прекрасную экскурсию. У нас в Варшаве было всего лишь несколько часов во время длинной пересадки. Решили выйти
- ДДавид11 июля 2024Отличная экскурсия для знакомства с историей как Варшавы, так и Польши! Рекомендую!
- ГГалина4 июля 2024Сегодня провели замечательный день с нашим экскурсоводом, обширные знания, любовь к городу и то,какую кропотливую работу провели поляки для восстановления
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