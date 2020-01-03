Рождественская Варшава в мини-группе

Прогулка по зимней столице с ароматом горячего шоколада и атмосферой волшебства!

5
2 отзыва
В группе
до 15 чел.
С наступлением зимы Варшава наполняется сиянием разноцветных огоньков, запахом хвои и предвкушением Рождества! Предлагаю вам вместе прогуляться по сказочной столице: увидеть главную ёлку на Замковой площади, попробовать горячий шоколад и пряное вино на рождественском базаре, поговорить о праздничных традициях поляков и заглянуть в чудесный парк Вилянув, каждый год поражающий гостей Варшавы волшебной иллюминацией и световыми представлениями на фасаде дворца.
Рождественская Варшава в мини-группе
Рождественская Варшава в мини-группе
Рождественская Варшава в мини-группе
Рождественская Варшава в мини-группе
Рождественская Варшава в мини-группе
Рождественская Варшава в мини-группе
Рождественская Варшава в мини-группе
Рождественская Варшава в мини-группе
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Что вас ожидает

Прогулка по рождественской столице

Вы пройдете по самым праздничным уголкам Варшавы, по пути знакомясь с историей и достопримечательностями столицы. Прогулка начнется на Замковой площади, где вы полюбуетесь огромной ёлкой, сияющей множеством огней, и заснеженным Королевским замком. По Краковскому предместью мы пройдем к Золотой карете по аллее с десятками светящихся деревьев. Заглянем в красивейшие храмы, в которых по средневековой традиции стоят рождественские вертепы. А по пути я расскажу вам несколько легенд Варшавы, которые прекрасно впишутся в сказочную атмосферу нашей прогулки!

Варшава с запахом шоколада

Пришло время отдохнуть и погреться в одном уютном варшавском кафе. Среди варшавян это место знаменито своим вкуснейшим горячим шоколадом, который вы непременно продегустируете! Здесь же можно купить польский шоколад и конфеты в красивых праздничных упаковках для себя или в подарок своим близким.

Рождественские рынки

С приближением Рождества в городе открывается праздничный базар, который мы также обязательно посетим! Здесь вы найдете различные вкусности из разных регионов Польши, традиционные польские сувениры, а также украшения и изделия ручной работы. А после отправимся на Старый Рынок, где вы согреетесь традиционным горячим вином!

Огни королевского парка Вилянув

Заглянув в Новый город, где стоит еще одна красавица-ёлка, мы отправимся в Вилянув — роскошный дворцово-парковый ансамбль в стиле барокко, который с наступлением зимы превращается в настоящий Королевский сад света! Здесь вас ждут праздничные композиции из разноцветных огней на фоне архитектуры 17 века, настоящее буйство света и красок! А по выходным в Вилянуве можно полюбоваться вечерним музыкально-световым лазерным шоу на фасаде дворца, создающим иллюзию ожившего здания.

Завершится наша прогулка в Старом городе, где вы сможете продолжить чудесный вечер в ресторане или пабе, пробуя традиционные блюда польской кухни.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены: услуги гида, проезд на трансфере от Старого города до Вилянува и обратно (38 км), карта Варшавы и мини-путеводитель
  • Дополнительные расходы (по желанию): чашечка горячего шоколада, стаканчик горячего вина, стоимость входного билета в Королевский Парк Света
  • Советуем взять с собой фотоаппарат с функцией ночной сьемки и маленький рюкзачок, чтобы не носить покупки (если такие планируются) в руках

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в центре города
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Н
3 янв 2020
Яна,супер. Просто молодец. Всем рекомендую.
Ю
2 янв 2020
Экскурсия замечательная. Очень красочная. Самое главное с нами была прекрасный экскурсовод Яна,которая рассказывала с большой любовь о своем любимом городе. Экскурсия очень красочная иочень познавательная.

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