Ольга проводит ещё 2 экскурсии

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Трансфер «Аэропорт-Варшава»

Комфортабельные автомобили, русскоговорящие водители и высокий уровень сервиса

Ольга
Ольга – экскурсионное агентство из Варшавы
Мы с радостью встретим вас в аэропорту, поможем с багажом, доставим на отличной машине в любую точку Варшавы и ответим на все интересующие вопросы.

Вы сэкономите время, доедете с удобством, услышите ценные практические рекомендации и получите первые впечатления о городе в приятной атмосфере!
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
  • 🚘Услуги трансфера
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🚗Услуги водителя
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €90 за экскурсию

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Трансфер «Аэропорт-Варшава»
Трансфер «Аэропорт-Варшава»

Что вас ожидает

Поездка с профессиональным водителем
Мы — команда надежных и дружелюбных профессионалов, которая встретит вас в любое время (мы работаем 24 часа 7 дней в неделю) на выходе из терминала, поможет с вещами, довезет в целости и сохранности по указанному адресу и сориентирует на месте. Вам больше не нужно стоять в длинных очередях в аэропорту, чтобы взять такси 🚕, объяснять на иностранном языке водителю дорогу и думать, сколько заплатить в конце. Обещаем — поездка будет запланированной, безопасной и приятной!

Полезные советы
Наш водитель 🚗 предоставит необходимую и полезную информацию о городском транспорте, билетах, обменниках, времени работы торговых центров и магазинов в столице Польше. Вы получите карту Варшавы с отмеченными главными достопримечательностями 🏛️ и список лучших ресторанов города. Если впоследствии все-таки возникнут дополнительные вопросы — вы всегда можете связаться с нами по телефону или электронной почте.

Организационные детали

При бронировании сообщите, пожалуйста, следующую информацию: дата и время прилета, количество человек, номер рейса, имя и фамилия (необходимы для именной таблички), ваш адрес в Варшаве.

Трансфер «Аэропорт-Варшава»
Трансфер «Аэропорт-Варшава»

Выберите дату для поездки

  • Это услуги индивидуального трансфера, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты.
Ольга
Ольга
Мы — это группа единомышленников, влюблённых в своё дело. Гиды по призванию, организаторы по сути. Вот уже 15 лет мы открываем достопримечательности Польши, России и Прибалтики путешественникам. Наши программы и туры уникальны. Будем рады познакомить вас с каждым из городов, в которых мы организуем экскурсии!
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Ольга проводит ещё 2 экскурсии

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