Ольга проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Поездка с профессиональным водителем

Мы — команда надежных и дружелюбных профессионалов, которая встретит вас в любое время (мы работаем 24 часа 7 дней в неделю) на выходе из терминала, поможет с вещами, довезет в целости и сохранности по указанному адресу и сориентирует на месте. Вам больше не нужно стоять в длинных очередях в аэропорту, чтобы взять такси 🚕, объяснять на иностранном языке водителю дорогу и думать, сколько заплатить в конце. Обещаем — поездка будет запланированной, безопасной и приятной!

Полезные советы

Наш водитель 🚗 предоставит необходимую и полезную информацию о городском транспорте, билетах, обменниках, времени работы торговых центров и магазинов в столице Польше. Вы получите карту Варшавы с отмеченными главными достопримечательностями 🏛️ и список лучших ресторанов города. Если впоследствии все-таки возникнут дополнительные вопросы — вы всегда можете связаться с нами по телефону или электронной почте.

Организационные детали

При бронировании сообщите, пожалуйста, следующую информацию: дата и время прилета, количество человек, номер рейса, имя и фамилия (необходимы для именной таблички), ваш адрес в Варшаве.