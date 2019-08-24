Осмотрите Варшаву в своем темпе и познакомьтесь с историческими и современными достопримечательностями города, катаясь на панорамном hop-on hop-off автобусе. Автобусный тур начинается от монументального Дворца культуры и науки – самого высокого здания в Польше. Полюбуйтесь фантастическим видом на город с 30-го этажа, прежде чем продолжить прогулку по городу.

Любители истории оценят музей Варшавского восстания, где благодаря более чем 1000 экспонатам оживает бурная история города. Поклонников живописи обрадует визит в Национальный музей, где хранится более 400 работ величайших художников Польши. Путешествуете с детьми? Тогда обязательно сходите в Варшавский зоопарк – здесь можно встретить бурых медведей и увидеть более 500 других видов местных и экзотических животных.

Выберите из двух линий:

Красный маршрут:

1. Дворец культуры и науки (Dworzec Centralny 14)

2. A - рыночная площадь Гржибовского (Plac Grzybowski 1)

3. Старый город (Stare Miasto 05)

4. B - Библиотека Варшавского университета (Bibliteka Uniwersytecka 01)

5. C - Научный центр Коперника (метро Centrum Nauki Kopernik 03)

6. D - Национальный стадион (Most Swietokrzyski 04)

7. E - Прага (Okrzei 02) 8. F - Мультимедийный парк фонтанов (Bolesc 02)

9. G - Музей истории польских евреев (Nalewki Muzeum 02)

10. H - Варшавская ратуша (Plac Bankowy 03)

11. Деловой центр (Centrum 06)

Синий маршрут:

1. Дворец культуры и науки

2. Музей Варшавского восстания

3. Площадь Гржибовского

4. Галерея Захента

5. Старый город

6. Замковая площадь

7. Музей Шопена

8. Национальный музей

9. Площадь Трех крестов

10. Королевский парк Лазенки

11. Площадь Конституции

12. Деловой центр