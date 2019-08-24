Варшава: автобусная hop-on hop-off экскурсия

Познакомьтесь с современной и исторической столицей Польши с билетом на hop-on hop-off автобус на 24, 48 или 72 часа

3.4
319 отзывов
Билет на автобус
Познакомьтесь с современной и исторической столицей Польши с билетом на hop-on hop-off автобус на 24, 48 или 72 часа.

Выходите на остановках у любых достопримечательностей, включая Королевский дворец, Старый город, Рыночную площадь и многие другие.
Варшава: автобусная hop-on hop-off экскурсия
Варшава: автобусная hop-on hop-off экскурсия
Варшава: автобусная hop-on hop-off экскурсия
Варшава: автобусная hop-on hop-off экскурсия
Варшава: автобусная hop-on hop-off экскурсия
Варшава: автобусная hop-on hop-off экскурсия
Варшава: автобусная hop-on hop-off экскурсия
Варшава: автобусная hop-on hop-off экскурсия
Варшава: автобусная hop-on hop-off экскурсия
Варшава: автобусная hop-on hop-off экскурсия
Варшава: автобусная hop-on hop-off экскурсия
Варшава: автобусная hop-on hop-off экскурсия
Варшава: автобусная hop-on hop-off экскурсия
Варшава: автобусная hop-on hop-off экскурсия
Варшава: автобусная hop-on hop-off экскурсия

Что вы увидите 🤩

  • Площадь Конституции
  • Замковая площадь
  • Парк Лазенки
  • Лазенковский дворец
  • Старый город, Варшава
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Осмотрите все основные достопримечательности Варшавы на открытом автобусе с полным аудиогидом
  2. Впитайте атмосферу исторического Старого города
  3. Оживите бурную историю Варшавы в музее Варшавского восстания
  4. Осмотрите потрясающую архитектуру королевского Лазенковского и Вилянувского дворцов
  5. Полюбуйтесь произведениями величайших художников Польши в Национальном музее
  6. Оцените прекрасный вид на город из Дворца культуры и науки
  7. Познакомьтесь с бурыми медведями в Варшавском зоопарке
Осмотрите Варшаву в своем темпе и познакомьтесь с историческими и современными достопримечательностями города, катаясь на панорамном hop-on hop-off автобусе. Автобусный тур начинается от монументального Дворца культуры и науки – самого высокого здания в Польше. Полюбуйтесь фантастическим видом на город с 30-го этажа, прежде чем продолжить прогулку по городу.
Любители истории оценят музей Варшавского восстания, где благодаря более чем 1000 экспонатам оживает бурная история города. Поклонников живописи обрадует визит в Национальный музей, где хранится более 400 работ величайших художников Польши. Путешествуете с детьми? Тогда обязательно сходите в Варшавский зоопарк – здесь можно встретить бурых медведей и увидеть более 500 других видов местных и экзотических животных.

Выберите из двух линий:

    Красный маршрут:

      1. Дворец культуры и науки (Dworzec Centralny 14)
      2. A - рыночная площадь Гржибовского (Plac Grzybowski 1)

      3. Старый город (Stare Miasto 05)

      4. B - Библиотека Варшавского университета (Bibliteka Uniwersytecka 01)
      5. C - Научный центр Коперника (метро Centrum Nauki Kopernik 03)
      6. D - Национальный стадион (Most Swietokrzyski 04)
      7. E - Прага (Okrzei 02) 8. F - Мультимедийный парк фонтанов (Bolesc 02)
      9. G - Музей истории польских евреев (Nalewki Muzeum 02)
      10. H - Варшавская ратуша (Plac Bankowy 03)
      11. Деловой центр (Centrum 06)

      Синий маршрут:

        1. Дворец культуры и науки
        2. Музей Варшавского восстания
        3. Площадь Гржибовского
        4. Галерея Захента
        5. Старый город
        6. Замковая площадь
        7. Музей Шопена
        8. Национальный музей
        9. Площадь Трех крестов
        10. Королевский парк Лазенки
        11. Площадь Конституции
        12. Деловой центр

        Ответы на вопросы

        Что входит
        • Билет на автобус на 24, 48 или 72 часа
        • Комментарии на нескольких языках
        Что не входит
        • Билеты на посещение достопримечательностей
        Когда и сколько длится
        Когда: По выбранному вами времени
        Экскурсия длится около 3 дней
        Кто ещё будет вместе со мной?
        Это обзорная поездка в группе на автобусе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
        Не допускаются
        • Домашние животные
        • Курение
        Важная информация
        • Начальная точка: остановка 1 - Дворец культуры и науки
        • Сезон работы: круглый год
        • Отправление красной ветки от автобусной остановки 1 в 10:00, 12:40 и 15:30
        • Синяя линия отправляется от автобусной остановки 1 в 11:15, 14:10 и 16:40
        • Обратите внимание, что изменения времени, частоты и остановок могут происходить в любое время и практически без уведомления
        • Пожалуйста, учитывайте разницу во времени до 15 минут из-за дорожной обстановки в день
        Ограничения по возрасту
        • Для посетителей в возрасте 5 и менее лет билет не требуется
        Требования к участникам
        • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
        Нужно оплачивать всё сразу?
        В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

        Вы сами выбираете дату и время

        I
        24 авг 2019
        В этом путешествии я пользовалась автобусом в Будапеште, Киеве, Кракове и Варшаве. Больше понравилось в Будапеште. Легко выйти на остановке, и время до следующего автобуса удобное. В остальных городах ждать по 2 часа не очень хорошо. Странно, что в 2 городах за ребенка 10 лет платила с очень небольшой скидкой, а в 2 - за ребенка не брали. Гид в Варшаве был с заминками и помехами.
        S
        12 июля 2019
        Автобус отличный, очень интересный сам формат – вышел где захотел, вошёл, когда нагулялся. Маршрут неплохо охватывает весь город, даёт представление о старой части города, об истории и о современности.
        Но русская озвучка откровенный ужас – неприятные голоса, постоянные запинки, неправильные ударения, лексические ошибки. Такое ощущение, что озвучивали двоечники из 1 курса ПТУ им. Крупской и в 1 присест. Местами есть дефекты записи. Это отвратительно.
        A
        28 дек 2018
        Это был дождливый день. 1. Я ждал под дождем более 20 минут, пока не настал мой черед войти в автобус. 2. Пока пришла очередь, они не могли распознать, что мое бронирование было на 2 человека. Это было очень неприятно. Через 10 минут, к счастью, они узнали! 3. Из-за ожидания так долго я был вынужден сесть на 1-й уровень автобуса, а окна были настолько грязными и влажными, что я не мог видеть. Я был так согласен с этим. Я не наслаждался осмотром достопримечательностей.
        Ещё 316 отзывов

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