Варшава: дневной тур по городу с трансфером

Исследуйте красивый город Варшава на 18-местном автобусе с кондиционером

4.6
201 отзыв
Входной билет
Исследуйте красивый город Варшава на 18-местном автобусе с кондиционером.

Расслабьтесь и оцените этот тур в небольшой группе.

В рамках 3-часового тура по достопримечательностям вы посетите Старый город, Королевский замок, еврейское гетто, парк Лазенки.
Варшава: дневной тур по городу с трансфером
Варшава: дневной тур по городу с трансфером
Варшава: дневной тур по городу с трансфером
Варшава: дневной тур по городу с трансфером
Варшава: дневной тур по городу с трансфером
Варшава: дневной тур по городу с трансфером
Варшава: дневной тур по городу с трансфером

Что вы увидите 🤩

  • Парк Лазенки
  • Старый город, Варшава
  • Рыночная площадь Старого города
  • Колонна Сигизмунда
  • Костёл Святого Креста
  • Замковая площадь
  • Королевский тракт
  • Варшавское гетто
  • Прага, Варшава
  • Памятник героям гетто
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Примите участие в семейном послеобеденном туре по Варшаве
  2. Получите полезные советы от местного гида
  3. Оцените удобство выбора места встречи и времени начала тура
Поднимайтесь на борт комфортабельного автобуса с кондиционером в компании 18 пассажиров и неспеша осмотрите достопримечательности Варшавы в небольшой группе. Туры доступны круглый год и обычно начинаются со встречи в отеле в 14:00 и заканчиваются возвращением в отель в 17:00.
Программа экскурсии гибкая, но включает в себя множество достопримечательностей, в том числе Старый город, включенный в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Прогуляйтесь по Замковой площади и Королевскому замку, где с 1596 по 1795 годы жили польские монархи, а также, в 1918 году, ненадолго поселился президент Польши.
Воспользуйтесь шансом увидеть колонну короля Сигизмунда III, первый светский памятник в Польше. Полюбуйтесь готическим собором Святого Иоанна, где в саркофагах покоятся останки знаменитых поляков. Полюбуйтесь архитектурой рыночной площади, Старого города и Барбакана, посетите бывшее еврейское Гетто.
Здесь остановитесь ненадолго, чтобы посмотреть на мемориал героям Гетто и впечатляющую современную архитектуру музея истории польских евреев. Пройдите на Умшлагплац и улицу Мила, там вы увидите место бункера, где лидер Восстания в варшавском Гетто, Мордехай Анелевич, покончил жизнь самоубийством.
Пройдите по «Королевскому маршруту», любуясь аристократическими резиденциями и известными памятниками, такими как церковь Святого Креста, где в урне хранится сердце Фридерика Шопена (1810-1849). Наконец, побывайте в Королевском парке – красивейшем зеленом оазисе города. Парк широко известен под названием «Лазенки» или «Ванны», и в нем сооружен «Дворец на воде» – летняя резиденция последнего короля Польши, Станислава Августа Понятовского (1764-1895).
В числе других важных достопримечательностей, которые вы сможете увидеть в туре, могила Неизвестного Солдата, монумент Варшавского восстания 1944 года и памятник жертвам Катыни. Если позволит трафик, посетите район Прага, в котором находится Национальный стадион, собор Святого Флориана, православная церковь, а также улицы Торговая и Замбковская. Осмотрите монумент Братства вооруженных сил и водочный завод XIX века в Конесере с его уникальным видом на Старый город Варшавы с Домбровского моста.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Проезд на новом автобусе с кондиционером
  • Трансфер от/до отеля
Что не входит
  • Входные билеты (этот тур не включает посещение музеев)
  • Еда
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Не допускаются
  • Домашние животные
Важная информация
  • Пожалуйста, оденьтесь по погоде
  • Пожалуйста, обратите внимание, что часть тура проходит на автобусе, часть – на автобусе
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 201 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
151
4
34
3
6
2
4
1
6
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
M
30 мая 2021
(Германия)
Это был отличный и хорошо организованный тур … этот тур дает отличный обзор некоторых достопримечательностей города. Мы начали в Королевском парке (Лазенки), продолжили экскурсию в музее истории польских евреев ПОЛИН и закончили экскурсию прогулкой по Старому городу. Было поделено много интересной информации, и я определенно знаю, куда вернуться и остаться немного подольше для посещения. Тур можно порекомендовать.
L
24 янв 2020
(Филиппины)
Мне очень понравилась экскурсия по городу! Это был мой третий тур и ЛУЧШИЙ. Наш гид был милым стариком, который был очень тщательным. Он смог объяснить всю историю посещенных нами сайтов. Отличный способ увидеть Варшаву за 1 день. Честно говоря, он намного лучше, чем молодые гиды, с которыми я сталкивался. Большинство молодых гидов просто хотят, чтобы тур закончился, и всегда спешат. Вы даже не можете больше наслаждаться. Наш гид очень увлечен своей работой, и вы действительно можете почувствовать, что его цель - дать вам лучшее время. Он НИКОГДА не торопил нас и действительно увеличивал время, которое мы провели с ним. Я определенно рекомендую этот тур! Стоит каждый злотый!
M
23 сен 2021
(Бразилия)
excelente guía, educado, procura conversar nos idiomas e falar do que conhece de seu país. muito bom o passeio, não ficamos só dentro do micronibus, caminhamos pelos parques e vimos os monumentos, que depois vc sabe onde fica pra voltar, se quiser. muito bom mesmo.

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