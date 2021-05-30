Поднимайтесь на борт комфортабельного автобуса с кондиционером в компании 18 пассажиров и неспеша осмотрите достопримечательности Варшавы в небольшой группе. Туры доступны круглый год и обычно начинаются со встречи в отеле в 14:00 и заканчиваются возвращением в отель в 17:00.

Программа экскурсии гибкая, но включает в себя множество достопримечательностей, в том числе Старый город, включенный в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Прогуляйтесь по Замковой площади и Королевскому замку, где с 1596 по 1795 годы жили польские монархи, а также, в 1918 году, ненадолго поселился президент Польши.

Воспользуйтесь шансом увидеть колонну короля Сигизмунда III, первый светский памятник в Польше. Полюбуйтесь готическим собором Святого Иоанна, где в саркофагах покоятся останки знаменитых поляков. Полюбуйтесь архитектурой рыночной площади, Старого города и Барбакана, посетите бывшее еврейское Гетто.

Здесь остановитесь ненадолго, чтобы посмотреть на мемориал героям Гетто и впечатляющую современную архитектуру музея истории польских евреев. Пройдите на Умшлагплац и улицу Мила, там вы увидите место бункера, где лидер Восстания в варшавском Гетто, Мордехай Анелевич, покончил жизнь самоубийством.

Пройдите по «Королевскому маршруту», любуясь аристократическими резиденциями и известными памятниками, такими как церковь Святого Креста, где в урне хранится сердце Фридерика Шопена (1810-1849). Наконец, побывайте в Королевском парке – красивейшем зеленом оазисе города. Парк широко известен под названием «Лазенки» или «Ванны», и в нем сооружен «Дворец на воде» – летняя резиденция последнего короля Польши, Станислава Августа Понятовского (1764-1895).

В числе других важных достопримечательностей, которые вы сможете увидеть в туре, могила Неизвестного Солдата, монумент Варшавского восстания 1944 года и памятник жертвам Катыни. Если позволит трафик, посетите район Прага, в котором находится Национальный стадион, собор Святого Флориана, православная церковь, а также улицы Торговая и Замбковская. Осмотрите монумент Братства вооруженных сил и водочный завод XIX века в Конесере с его уникальным видом на Старый город Варшавы с Домбровского моста.