Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Прогуляйтесь по Старому городу Варшавы и парку Лазенки
Осмотрите памятники всемирного наследия ЮНЕСКО в Старом городе
Посетите еврейское гетто и осмотрите некоторые из мемориалов Второй мировой войны
Прокатитесь по знаменитому Королевскому тракту в Варшаве
Воспользуйтесь трансфером от отеля и отправляйтесь в путешествие по Королевскому тракту Варшавы, чтобы осмотреть аристократические резиденции и знаменитые монументы. Посетите летнюю резиденцию последнего короля Польши в парке Лазенки. Затем прогуляйтесь среди памятников всемирного наследия ЮНЕСКО в Старом городе и взгляните на Королевский замок, костел Святого Иоанна Крестителя и гробницы династий Ягеллонов и Васа.
Посетите бывшее еврейское гетто, чтобы осмотреть Музей истории польских евреев и памятник Героям гетто. Войдите в Музей истории польских евреев и узнайте, как нацисты собирали евреев на печально известной Умшлагплац для депортации в лагеря смерти.
Продолжайте путешествие на автобусе к Могиле Неизвестного Солдата, памятнику Варшавскому восстанию и памятнику жертвам Катыни. Если позволят дорожные условия, прокатитесь по мрачноватому району Прага и взгляните на памятник Советско-польскому братству по оружию. Полюбуйтесь уникальным видом с Домбровского моста, прежде чем вас отвезут обратно в отель.
Ответы на вопросы
Что входит
Трансфер от/до отеля
Услуги гида на английском языке
Трансфер на новом автобусе с кондиционером
3 прогулки в рамках тура
Что не входит
Еда
Входные билеты (этот тур не включает посещение музеев)
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 15 человек.
Важная информация
Оденьтесь по погоде
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 96 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
66
4
26
3
4
2
–
1
–
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
C
Corina
1 сен 2019
(Швейцария)
у нас был большой опыт бронирования этого экскурсионного тура. это было 1 сентября, поэтому большинство улиц были заблокированы, поэтому нашему гиду пришлось импровизировать. он очень хорошо справился и у него отличный юмор! к сожалению, не было достаточно времени, поэтому мы должны были увидеть некоторые вещи на расстоянии, поэтому мы дали ему 4/5 звезд. еще - рекомендую:)!
А
Аноним
29 сен 2019
(Канада)
Гид был очень информативным и смог собрать много исторической и культурной информации за 3 часа. Гид заговорил очень быстро, и некоторым из группы было нелегко следить за разговором. Был предоставлен обзор текущей польской жизни и современной Варшавы. Отличный тур в целом.
L
Lisa
13 окт 2019
(Великобритания)
Крис, наш гид, был хорошо осведомлен и увлечен историей Варшавы. Он сделал это весело и познавательно
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