Воспользуйтесь трансфером от отеля и отправляйтесь в путешествие по Королевскому тракту Варшавы, чтобы осмотреть аристократические резиденции и знаменитые монументы. Посетите летнюю резиденцию последнего короля Польши в парке Лазенки. Затем прогуляйтесь среди памятников всемирного наследия ЮНЕСКО в Старом городе и взгляните на Королевский замок, костел Святого Иоанна Крестителя и гробницы династий Ягеллонов и Васа.

Посетите бывшее еврейское гетто, чтобы осмотреть Музей истории польских евреев и памятник Героям гетто. Войдите в Музей истории польских евреев и узнайте, как нацисты собирали евреев на печально известной Умшлагплац для депортации в лагеря смерти.

Продолжайте путешествие на автобусе к Могиле Неизвестного Солдата, памятнику Варшавскому восстанию и памятнику жертвам Катыни. Если позволят дорожные условия, прокатитесь по мрачноватому району Прага и взгляните на памятник Советско-польскому братству по оружию. Полюбуйтесь уникальным видом с Домбровского моста, прежде чем вас отвезут обратно в отель.