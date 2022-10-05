Выездная экскурсия из Варшавы в Краков. Королевский Краков + обед + Казимеж

Приглашаем вас отправится на поезде из Варшавы в Краков

Приглашаем вас отправится на поезде из Варшавы в Краков. Вы прогуляетесь по королевскому Кракову и Еврейскому кварталу Казимеж.

Осмотрите главные памятники города и старинные костелы, поднимитесь на Вавельский холм и посетите аутентичный ресторан, где вас будет ждать традиционный польский обед.

Вы узнаете о жизни и традициях Польши и ее местных жителей, а также ознакомитесь с историей фабрики Шиндлера.
Выездная экскурсия из Варшавы в Краков. Королевский Краков + обед + Казимеж
Выездная экскурсия из Варшавы в Краков. Королевский Краков + обед + Казимеж
Выездная экскурсия из Варшавы в Краков. Королевский Краков + обед + Казимеж
Выездная экскурсия из Варшавы в Краков. Королевский Краков + обед + Казимеж
Выездная экскурсия из Варшавы в Краков. Королевский Краков + обед + Казимеж
Выездная экскурсия из Варшавы в Краков. Королевский Краков + обед + Казимеж
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает 🤩

  • «Королевский тракт»
  • Костел св. Девы Марии
  • Рыночную площадь с пассажем суконных рядов Сукенницы
  • Университетский квартал
  • Монастырь Францисканцев
  • Собор св. Петра и Павла
  • Вавельский холм с Кафедральным собором
  • Еврейский Казимеж
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

«Королевский тракт» — так назывался путь, пролегающий от Флорианских ворот, парадных ворот города, до королевского замка на Вавельском холме, по этому пути ехали все королевские кортежи, пересекая город с севера на юг. Ныне это туристический маршрут: костел св. Девы Марии, Рыночная площадь с пассажем суконных рядов Сукенницы, университетский квартал, монастырь Францисканцев, собор св. Петра и Павла и, наконец, сам Вавельский холм с Кафедральным собором.
После экскурсии вас ждет традиционный польский обед (суп + главное блюдо).
Экскурсия по еврейскому Казимежу (памятник ЮНЕСКО) посвящена истории и традициям еврейского народа, начиная с XIV в. до наших дней: замкнутой жизни первых поселений, ассимиляции XIXвека, трагической гибели во время Второй мировой войны, истории фабрики Оскара Шиндлера на территории гетто в районе Подгуже, спасения 1200 рабочих, съемок фильма Стивена Спилберга «Список Шиндлера».
Сегодня Казимеж один из самых модных районов Кракова, в котором по-прежнему стоят синагоги, сохранились старые кладбища, открыты кафе и лавки.

Ежедневно в 07:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Обед включен в стоимость (суп + главное блюдо).
  • Билеты на поезд Варшава - Краков - Варшава (вагон 2 класс) включены в стоимость
Что не входит
  • Дополнительные расходы: входной билет в синагогу Рема и на кладбище — 10 польских злотых с человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: Центральный железнодорожный вокзал Варшавы
Завершение: Варшава
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 15 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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