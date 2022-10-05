«Королевский тракт» — так назывался путь, пролегающий от Флорианских ворот, парадных ворот города, до королевского замка на Вавельском холме, по этому пути ехали все королевские кортежи, пересекая город с севера на юг. Ныне это туристический маршрут: костел св. Девы Марии, Рыночная площадь с пассажем суконных рядов Сукенницы, университетский квартал, монастырь Францисканцев, собор св. Петра и Павла и, наконец, сам Вавельский холм с Кафедральным собором.

После экскурсии вас ждет традиционный польский обед (суп + главное блюдо).

Экскурсия по еврейскому Казимежу (памятник ЮНЕСКО) посвящена истории и традициям еврейского народа, начиная с XIV в. до наших дней: замкнутой жизни первых поселений, ассимиляции XIXвека, трагической гибели во время Второй мировой войны, истории фабрики Оскара Шиндлера на территории гетто в районе Подгуже, спасения 1200 рабочих, съемок фильма Стивена Спилберга «Список Шиндлера».

Сегодня Казимеж один из самых модных районов Кракова, в котором по-прежнему стоят синагоги, сохранились старые кладбища, открыты кафе и лавки.