2.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
ВроцLOVE: узнать и влюбиться
Прогулка по Вроцлаву раскроет его историю и традиции. Вы увидите главные достопримечательности и укромные уголки, услышите легенды и советы по городу
9 сен в 08:00
10 сен в 08:00
€94 за всё до 6 чел.
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Свидание с Вроцлавом каждый день
Узнать город за 2 часа: визитные карточки и секреты от местных жителей
Начало: На Соляной площади
Расписание: ежедневно в 15:15
16 сен в 15:15
17 сен в 15:15
€25 за человека
1.5 часа
Квест
до 6 чел.
На поиски гномов Вроцлава: увлекательная квест-экскурсия
Индивидуальная квест-экскурсия по Вроцлаву с поиском гномов. Узнайте интересные факты о городе, посетите исторические места и получите фотоотчет о прогулке
9 сен в 08:00
10 сен в 08:00
€80 за всё до 6 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Мистический Вроцлав
Прогуляться по самым загадочным уголкам города и услышать мрачные местные легенды
9 сен в 08:00
10 сен в 08:00
€94 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья7 августа 2024Алеся влюбила нас в прекрасный Вроцлав, провела нас по чудесным уголкам, ответила на множество вопросов и дала отличные рекомендации по
- ААнастасия19 июля 2024Замечательная экскурсия с замечательной Алесей. Благодарим! ❤️
- ААлеся7 апреля 2024Спасибо большое за увлекательное путешествие по городу. Хочется еще раз вернуться и окунутся в атмосферу города.
- ННаталья4 февраля 2024Мы очень благодарны Алесе за экскурсию. Мы были с двумя детьми, у младшей это была первая экскурсия. Мы получили ответы на все вопросы и много интересных рекомендаций. Мы все в восторге!
- SSvetlana15 января 2024Огромное спасибо Алесе за такую замечательную экскурсию. Благодаря такому экскурсоводу как она дочь осталась в полном восторге. Весь следующий день
- ММихаил6 января 2024Алеся - это опытный и профессиональный гид. Несмотря на плохую погоду, мы получили колоссальное удовольствие от экскурсии. Нам были даны
- ИИрина30 декабря 2023Мы были на экскурсии с Алиной и нам очень всё понравилось!!! Спасибо большое! Ирина,Виталий,Аннв, Александр
- ННаталья10 декабря 2023Гуляли с Олесей. Она очень интересный и знающий рассказчик, было познавательно и нескучно. Большое спасибо!)
- AAlena18 ноября 2023Алеся, огромное спасибо от всех нас за такую увлекательную экскурсию. Сын в первый раз вообще был на экскурсии и после
- ББелла22 апреля 2023Спасибо Алесе за приятную прогулку, нам очень понравилось. Всем рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Вроцлаву в категории «На Рождество»
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