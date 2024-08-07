На Рождество – экскурсии в Вроцлаве

Найдено 4 экскурсии в категории «На Рождество» в Вроцлаве на русском языке, цены от €25. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
ВроцLOVE: узнать и влюбиться
Пешая
40 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
ВроцLOVE: узнать и влюбиться
Прогулка по Вроцлаву раскроет его историю и традиции. Вы увидите главные достопримечательности и укромные уголки, услышите легенды и советы по городу
9 сен в 08:00
10 сен в 08:00
94 за всё до 6 чел.
Свидание с Вроцлавом каждый день
Пешая
36 отзывов
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Свидание с Вроцлавом каждый день
Узнать город за 2 часа: визитные карточки и секреты от местных жителей
Начало: На Соляной площади
Расписание: ежедневно в 15:15
16 сен в 15:15
17 сен в 15:15
25 за человека
На поиски гномов Вроцлава
Пешая
131 отзыв
1.5 часа
Квест
до 6 чел.
На поиски гномов Вроцлава: увлекательная квест-экскурсия
Индивидуальная квест-экскурсия по Вроцлаву с поиском гномов. Узнайте интересные факты о городе, посетите исторические места и получите фотоотчет о прогулке
9 сен в 08:00
10 сен в 08:00
80 за всё до 6 чел.
Мистический Вроцлав
Пешая
49 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Мистический Вроцлав
Прогуляться по самым загадочным уголкам города и услышать мрачные местные легенды
9 сен в 08:00
10 сен в 08:00
94 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    7 августа 2024
    ВроцLOVE: узнать и влюбиться
    Алеся влюбила нас в прекрасный Вроцлав, провела нас по чудесным уголкам, ответила на множество вопросов и дала отличные рекомендации по
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    тому, куда пойти и где поесть. Уже после того, как мы расстались, но благодаря ей, мы увидели фонарщика и побывали в старейшей пивной Европы. Алеся, спасибо огромное за это чудо!

    Алеся влюбила нас в прекрасный Вроцлав, провела нас по чудесным уголкам, ответила на множество вопросов иАлеся влюбила нас в прекрасный Вроцлав, провела нас по чудесным уголкам, ответила на множество вопросов иАлеся влюбила нас в прекрасный Вроцлав, провела нас по чудесным уголкам, ответила на множество вопросов и
  • А
    Анастасия
    19 июля 2024
    ВроцLOVE: узнать и влюбиться
    Замечательная экскурсия с замечательной Алесей. Благодарим! ❤️
  • А
    Алеся
    7 апреля 2024
    ВроцLOVE: узнать и влюбиться
    Спасибо большое за увлекательное путешествие по городу. Хочется еще раз вернуться и окунутся в атмосферу города.
  • Н
    Наталья
    4 февраля 2024
    На поиски гномов Вроцлава
    Мы очень благодарны Алесе за экскурсию. Мы были с двумя детьми, у младшей это была первая экскурсия. Мы получили ответы на все вопросы и много интересных рекомендаций. Мы все в восторге!
  • S
    Svetlana
    15 января 2024
    Мистический Вроцлав
    Огромное спасибо Алесе за такую замечательную экскурсию. Благодаря такому экскурсоводу как она дочь осталась в полном восторге. Весь следующий день
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    мы действительно искали гномов и клеили наклейки на карту которую нам даже не пришлось самим искать где достать так как мы получили ее в подарок от Алеси. Мы воспользовались её советом и пришли вовремя на следующей день посмотреть на фонарщика (дочь даже поменяла мнение и уже не захотела с ним фотографироваться). На следующий день когда мы заметили Алесю вновь за своей работой дочь просто не могла успокоиться пока Алеся не ответила ей показав что заметила нас(после даже перкинулись пару слов). Очень приятно было и то что Алеся действительно подготовилась к нашей с ней встречи и детально подошла к просьбе. Воощем было всё на столько замечательно что мы всей семьёй получили удовольствие и от экскурсии и от знакоства с таким чутким экскурсоводом. Спасибо большое за вашу работу Алеся.

  • М
    Михаил
    6 января 2024
    Свидание с Вроцлавом каждый день
    Алеся - это опытный и профессиональный гид. Несмотря на плохую погоду, мы получили колоссальное удовольствие от экскурсии. Нам были даны
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    очень хорошие советы по ресторанам и местам отдыха в городе Вроцлав. Сама же экскурсия была увлекательной и очень познавательной. Алеся может во многих планах помочь. Маршрут был продуман хорошо. Мы рекомендуем всем отдыхающим во Вроцлаве такую прекрасную пешеходную экскурсию с Алесей. Бронируйте и ни в коем случае не пожалеете - как групповую, так и индивидуальную экскурсию. Желаем всего самого наилучшего и до новых встреч! Михаил и Юлия

  • И
    Ирина
    30 декабря 2023
    Свидание с Вроцлавом каждый день
    Мы были на экскурсии с Алиной и нам очень всё понравилось!!! Спасибо большое! Ирина,Виталий,Аннв, Александр
  • Н
    Наталья
    10 декабря 2023
    Свидание с Вроцлавом каждый день
    Гуляли с Олесей. Она очень интересный и знающий рассказчик, было познавательно и нескучно. Большое спасибо!)
    Гуляли с Олесей. Она очень интересный и знающий рассказчик, было познавательно и нескучно. Большое спасибо!)
  • A
    Alena
    18 ноября 2023
    Мистический Вроцлав
    Алеся, огромное спасибо от всех нас за такую увлекательную экскурсию. Сын в первый раз вообще был на экскурсии и после
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    того как вы все преподнесли, решил постоянно ходить на экскурсии в разных городах))) Будем вас рекомендовать всем друзьям))) Вы супер! 🥰

  • Б
    Белла
    22 апреля 2023
    На поиски гномов Вроцлава
    Спасибо Алесе за приятную прогулку, нам очень понравилось. Всем рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Вроцлаву в категории «На Рождество»

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  1. ВроцLOVE: узнать и влюбиться
  2. Свидание с Вроцлавом каждый день
  3. На поиски гномов Вроцлава
  4. Мистический Вроцлав
Сколько стоит экскурсия по Вроцлаву в сентябре 2024
Сейчас в Вроцлаве в категории "На Рождество" можно забронировать 4 экскурсии от 25 до 94. Туристы уже оставили гидам 256 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Экскурсии на русском языке в Вроцлаве (Польша 🇵🇱) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год на рождество, 256 ⭐ отзывов, цены от €25. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Польши. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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