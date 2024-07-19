Все – экскурсии в Вроцлаве

Найдено 5 экскурсий в категории «Все» в Вроцлаве на русском языке, цены от €25. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Мистический Вроцлав
Пешая
49 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Мистический Вроцлав
Прогуляться по самым загадочным уголкам города и услышать мрачные местные легенды
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
94 за всё до 6 чел.
По следам тайн и легенд Вроцлава
Пешая
55 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Тайны и легенды Вроцлава: индивидуальная прогулка
Откройте для себя магический Вроцлав с его пряничными домиками, Тумским островом и захватывающими историями о королях, крестоносцах и Казанове
Начало: У входа в отель The Bridge Wroclaw
Сегодня в 21:30
Завтра в 08:00
94 за всё до 5 чел.
Ежедневная прогулка по Вроцлаву
Пешая
36 отзывов
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Ежедневная прогулка по Вроцлаву
Узнать и полюбить город за 2 часа
Начало: На Соляной площади
Расписание: ежедневно в 15:15
6 авг в 15:15
7 авг в 15:15
25 за человека
ВроцLOVE: узнать и влюбиться
Пешая
39 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
ВроцLOVE: узнать и влюбиться
Прогулка по Вроцлаву раскроет его историю и традиции. Вы увидите главные достопримечательности и укромные уголки, услышите легенды и советы по городу
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
94 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    19 июля 2024
    ВроцLOVE: узнать и влюбиться
    Замечательная экскурсия с замечательной Алесей. Благодарим! ❤️
  • А
    Алеся
    7 апреля 2024
    ВроцLOVE: узнать и влюбиться
    Спасибо большое за увлекательное путешествие по городу. Хочется еще раз вернуться и окунутся в атмосферу города.
  • S
    Svetlana
    15 января 2024
    Мистический Вроцлав
    Огромное спасибо Алесе за такую замечательную экскурсию. Благодаря такому экскурсоводу как она дочь осталась в полном восторге. Весь следующий день
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    мы действительно искали гномов и клеили наклейки на карту которую нам даже не пришлось самим искать где достать так как мы получили ее в подарок от Алеси. Мы воспользовались её советом и пришли вовремя на следующей день посмотреть на фонарщика (дочь даже поменяла мнение и уже не захотела с ним фотографироваться). На следующий день когда мы заметили Алесю вновь за своей работой дочь просто не могла успокоиться пока Алеся не ответила ей показав что заметила нас(после даже перкинулись пару слов). Очень приятно было и то что Алеся действительно подготовилась к нашей с ней встречи и детально подошла к просьбе. Воощем было всё на столько замечательно что мы всей семьёй получили удовольствие и от экскурсии и от знакоства с таким чутким экскурсоводом. Спасибо большое за вашу работу Алеся.

  • М
    Михаил
    6 января 2024
    Ежедневная прогулка по Вроцлаву
    Алеся - это опытный и профессиональный гид. Несмотря на плохую погоду, мы получили колоссальное удовольствие от экскурсии. Нам были даны
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    очень хорошие советы по ресторанам и местам отдыха в городе Вроцлав. Сама же экскурсия была увлекательной и очень познавательной. Алеся может во многих планах помочь. Маршрут был продуман хорошо. Мы рекомендуем всем отдыхающим во Вроцлаве такую прекрасную пешеходную экскурсию с Алесей. Бронируйте и ни в коем случае не пожалеете - как групповую, так и индивидуальную экскурсию. Желаем всего самого наилучшего и до новых встреч! Михаил и Юлия

  • В
    Вячеслав
    3 января 2024
    ВроцLOVE: узнать и влюбиться
    Хотелось бы ещё раз поблагодарить нашего гида Алесю! Очень информативно, доступным языком сумела увлечь нас и нашего ребёнка! Два с половиной часа пролетели интересно!!! Будем ещё во Вроцлаве обязательно встретимся! Однозначно рекомендуем!!!
  • И
    Ирина
    30 декабря 2023
    Ежедневная прогулка по Вроцлаву
    Мы были на экскурсии с Алиной и нам очень всё понравилось!!! Спасибо большое! Ирина,Виталий,Аннв, Александр
  • Н
    Наталья
    10 декабря 2023
    Ежедневная прогулка по Вроцлаву
    Гуляли с Олесей. Она очень интересный и знающий рассказчик, было познавательно и нескучно. Большое спасибо!)
    Гуляли с Олесей. Она очень интересный и знающий рассказчик, было познавательно и нескучно. Большое спасибо!)
  • A
    Alena
    18 ноября 2023
    Мистический Вроцлав
    Алеся, огромное спасибо от всех нас за такую увлекательную экскурсию. Сын в первый раз вообще был на экскурсии и после
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    того как вы все преподнесли, решил постоянно ходить на экскурсии в разных городах))) Будем вас рекомендовать всем друзьям))) Вы супер! 🥰

  • Н
    Наталия
    31 июля 2023
    По следам тайн и легенд Вроцлава
    Экскурсия была великолепна! Гид Дмитрий рассказывал очень интересно,увлекательно,обширно. Много узнали о городе Вроцлав. 3 часа пролетели на одном дыхании! Осталось замечательное впечатление от такой увлекательной экскурсии! Очень советуем этого гида! Большое спасибо!
    Экскурсия была великолепна! Гид Дмитрий рассказывал очень интересно,увлекательно,обширно. Много узнали о городе Вроцлав. 3 часа пролетелиЭкскурсия была великолепна! Гид Дмитрий рассказывал очень интересно,увлекательно,обширно. Много узнали о городе Вроцлав. 3 часа пролетелиЭкскурсия была великолепна! Гид Дмитрий рассказывал очень интересно,увлекательно,обширно. Много узнали о городе Вроцлав. 3 часа пролетелиЭкскурсия была великолепна! Гид Дмитрий рассказывал очень интересно,увлекательно,обширно. Много узнали о городе Вроцлав. 3 часа пролетелиЭкскурсия была великолепна! Гид Дмитрий рассказывал очень интересно,увлекательно,обширно. Много узнали о городе Вроцлав. 3 часа пролетелиЭкскурсия была великолепна! Гид Дмитрий рассказывал очень интересно,увлекательно,обширно. Много узнали о городе Вроцлав. 3 часа пролетелиЭкскурсия была великолепна! Гид Дмитрий рассказывал очень интересно,увлекательно,обширно. Много узнали о городе Вроцлав. 3 часа пролетелиЭкскурсия была великолепна! Гид Дмитрий рассказывал очень интересно,увлекательно,обширно. Много узнали о городе Вроцлав. 3 часа пролетели
  • А
    Алик
    15 июля 2023
    По следам тайн и легенд Вроцлава
    Дмитрий - знающий и опытный экскурсовод, умеющий передать свою любовь к городу через рассказы и легенды прошлого. Мы также узнали много о современной ситуации в городе и в Польше вообще. Искренне рекомендую записаться на экскурсию Дмитрия - не пожалеете!
    Дмитрий - знающий и опытный экскурсовод, умеющий передать свою любовь к городу через рассказы и легендыДмитрий - знающий и опытный экскурсовод, умеющий передать свою любовь к городу через рассказы и легендыДмитрий - знающий и опытный экскурсовод, умеющий передать свою любовь к городу через рассказы и легенды

Ответы на вопросы от путешественников по Вроцлаву в категории «Все»

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  4. ВроцLOVE: узнать и влюбиться
Сколько стоит экскурсия по Вроцлаву в августе 2024
Сейчас в Вроцлаве в категории "Все" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 25 до 94. Туристы уже оставили гидам 310 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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