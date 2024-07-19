2.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Мистический Вроцлав
Прогуляться по самым загадочным уголкам города и услышать мрачные местные легенды
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
€94 за всё до 6 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Тайны и легенды Вроцлава: индивидуальная прогулка
Откройте для себя магический Вроцлав с его пряничными домиками, Тумским островом и захватывающими историями о королях, крестоносцах и Казанове
Начало: У входа в отель The Bridge Wroclaw
Сегодня в 21:30
Завтра в 08:00
€94 за всё до 5 чел.
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Ежедневная прогулка по Вроцлаву
Узнать и полюбить город за 2 часа
Начало: На Соляной площади
Расписание: ежедневно в 15:15
6 авг в 15:15
7 авг в 15:15
€25 за человека
2.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
ВроцLOVE: узнать и влюбиться
Прогулка по Вроцлаву раскроет его историю и традиции. Вы увидите главные достопримечательности и укромные уголки, услышите легенды и советы по городу
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
€94 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия19 июля 2024Замечательная экскурсия с замечательной Алесей. Благодарим! ❤️
- ААлеся7 апреля 2024Спасибо большое за увлекательное путешествие по городу. Хочется еще раз вернуться и окунутся в атмосферу города.
- SSvetlana15 января 2024Огромное спасибо Алесе за такую замечательную экскурсию. Благодаря такому экскурсоводу как она дочь осталась в полном восторге. Весь следующий день
- ММихаил6 января 2024Алеся - это опытный и профессиональный гид. Несмотря на плохую погоду, мы получили колоссальное удовольствие от экскурсии. Нам были даны
- ВВячеслав3 января 2024Хотелось бы ещё раз поблагодарить нашего гида Алесю! Очень информативно, доступным языком сумела увлечь нас и нашего ребёнка! Два с половиной часа пролетели интересно!!! Будем ещё во Вроцлаве обязательно встретимся! Однозначно рекомендуем!!!
- ИИрина30 декабря 2023Мы были на экскурсии с Алиной и нам очень всё понравилось!!! Спасибо большое! Ирина,Виталий,Аннв, Александр
- ННаталья10 декабря 2023Гуляли с Олесей. Она очень интересный и знающий рассказчик, было познавательно и нескучно. Большое спасибо!)
- AAlena18 ноября 2023Алеся, огромное спасибо от всех нас за такую увлекательную экскурсию. Сын в первый раз вообще был на экскурсии и после
- ННаталия31 июля 2023Экскурсия была великолепна! Гид Дмитрий рассказывал очень интересно,увлекательно,обширно. Много узнали о городе Вроцлав. 3 часа пролетели на одном дыхании! Осталось замечательное впечатление от такой увлекательной экскурсии! Очень советуем этого гида! Большое спасибо!
- ААлик15 июля 2023Дмитрий - знающий и опытный экскурсовод, умеющий передать свою любовь к городу через рассказы и легенды прошлого. Мы также узнали много о современной ситуации в городе и в Польше вообще. Искренне рекомендую записаться на экскурсию Дмитрия - не пожалеете!
Ответы на вопросы от путешественников по Вроцлаву в категории «Все»
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