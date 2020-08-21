19 отзывов оставили туристы

Почему Вроцлав называют Северной Венецией и где находится самый высокий мост города
Что скрывает улочка мясников и каким образом местные жители идут к богатству
Чем Вроцлав запомнился Казанове и брату Наполеона и почему Гитлер называл его крепостью
В честь кого назван Тумский остров 🏝️ и чем знаменит дом Бискупа
Как неспешный образ жизни вроцлавцев сочетается с креативностью в решении проблем
За 1, 5 часа интерактивной прогулки по Вроцлаву вы увидите самые важные достопримечательности 🏛️, услышите занимательные легенды и узнаете о современной жизни местных. А также раскроете, как задобрить вроцлавских гномов и где встретить главаря «городских проказников».
Как проходит онлайн-экскурсия
Это живая онлайн-прогулка, а не видеозапись. Гид в реальном времени гуляет по улицам города. Вы можете лежать на диване, пить чай или вино 🍷 и даже заниматься домашними делами 😃
Встреча проходит в бесплатной программе Zoom. Это очень просто, можно участвовать с компьютера, телефона или планшета.
Время начала экскурсии 🧭 указано по Москве. Ссылка на заказ будет доступна в билете после оплаты. Также за 1 час до начала экскурсии мы пришлем вам напоминание на почту.
После экскурсии мы отправим вам дополнительные материалы, чтобы вы могли погрузиться в тему: список фильмов о Вроцлаве и адреса лучших местных заведений
Скидка 20% на любую экскурсию ⛳ гида
Кроме того, вы получите разовую скидку 20% на любую мою оффлайн-экскурсию (действует бессрочно). До встречи на улицах Вроцлава!
Начало и место завершения
🚩 у экрана :) в программе Zoom
Выберите день для записи на мастер-класс
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 99 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Вы можете задать вопрос о мастер-классе до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Алеся
Меня зовут Алеся, и я люблю путешествовать! Мне кажется, что познавать мир – это лучшее времяпрепровождение. Посетив более 60 стран, я не перестаю удивляться красоте родной столицы. В Киеве я несколько лет проводила экскурсии для трипстеров. Сейчас же проживаю во Вроцлаве и снова влюбилась! Красота этого города покоряет и вдохновляет! Думаю, что и вы не останетесь равнодушны к этому польскому граду.
Вроцлав красивый город, спасибо Алесе за возможность прогуляться по улочкам и площадям, мостикам и островам! Благодарю за встречу с фонарщиком и за то, что мы смогли его "поймать" и посмотреть, как он зажигает уличные газовые фонари : романтично и красиво :). Хотелось бы еще в воскресенье прийти к Вам и послушать трубача ))
Татьяна
21 августа 2020
Экскурсию просмотрели дети 10 и 13 лет - им очень понравилось! Очень красивый город. Было интересно! Рекомендуем!
Ирина
16 августа 2020
Чудесная экскурсия, очень насыщенная и интересная! Живописные улочки Вроцлава, удивительной красоты здания, увлекательный рассказ Алеси! Всё очень понравилось! Огромное спасибо! Рекомендую всем!
Галина
7 августа 2020
Это моя первая экскурсия в таком формате. Очень понравилось! Алеся очень обаятельная, слушать ее - одно удовольствие. Забавные гномики, красивые виды, и "на закуску" фонарщик, зажигающий газовые фонари - супер! Вроцлав до этого не рассматривала вообще для экскурсий, теперь, благодаря Алесе - я него влюбилась!
Наталья
6 августа 2020
Очень понравилось!!! Интересно, красиво. Отдельное спасибо Алесе за фонарщика!
Виктор
5 августа 2020
Замечательная экскурсия в приятной и дружеской атмосфере. Город заслуживает внимания. Полтора часа явно маловато.
Елена
2 августа 2020
Замечательная экскурсия и замечательная гид, даже некоторые технические проблеммы в начале экскурсии, не испортили впечатления и удовольствия от экскурсии.
Анна
1 августа 2020
Прогулка по Вроцлаву очень понравилась. Город прекрасный, интересный, богат на достопримечательности. Точно влюбились за 1, 5 часа))) Большое спасибо Алесе за знакомство с этим городом! Надеюсь, посетим его в будущем.
Анастасия
12 июля 2020
Приятный гид, симпатичный город, хорошо проведенный вечер ))
Юлия
10 июля 2020
Отличная экскурсия, спасибо!!! Алеся провела нас по красивому городу, столько всего рассказала и показала! Даже желание загадывали, пока Алеся бежала по мосту, надеюсь, что сбудется. Гид "устроила" нам встречу с фонарщиком. Вообщем было полное ощущение реальной прогулки по Вроцлаву. Это не первая моя онлайн-экскурсия, но одна из лучших. Душевный вечер в компании Алеси. Очень приятный гид, с удовольствием прогулялась бы с ней по улочкам Вроцлава вживую. Всем рекомендую эту экскурсию!
Сергей
3 июля 2020
Замечательная экскурсия для всей семьи! Легкая подача информации, детям будет интересно наблюдать за гномиками, а взрослым насладиться красотами города. Алеся показала нам замечательный заказ над рекой и отличные виды на острова в центре города. А так как экскурсия проходила вечернее время, мы успели увидеть за работой фонарика, оказалось эта профессия еще существует. Вообще город оказался очень красивым и возникло желание его посетить. Благодарю Алеся за замечательную прогулку! Буду рекомендовать знакомым! И надеюсь на встречу в живую на улицах этого красочного городка.
Tatiana
3 июля 2020
Вроцлав меня приятно удивил! Мы собирались посетить его, но COVID внес коррективы в наши планы. После экскурсии Алеси точно решили приехать в этот сказочный городок! Понравился рассказ гида, маршрут и конечно же фонарщик! Спасибо Алеси, что вечером повела нас на Тумский остров посмотреть как зажигают газовые фонари. Это что-то невероятное! Экскурсия была очень душевной, легкая подача информации и ощущение, что гуляешь со знакомыми. Конечно, онлайн прогулки - это непривычный формат, но это возможность узнать и увидеть что-то новое (при этом попивая чай у себя дома). Однозначно буду рекомендовать моим знакомым эту экскурсию и очень надеюсь, что в скором времени прогуляемся с Алесей по Вроцлаву! Еще раз спасибо гида и Трипстеру за чудесный вечер!
Елена
3 июля 2020
Вроцлав-сказочный город, а Алина настоящяя сказочница, которая влюбила меня в этот город за 1. 5 часа. Чудесно провела время
Elena
3 июля 2020
Очень душевная и насыщенная прогулка по чудесном Вроцлаву! Очень захотелось туда съездить! Спасибо огромное Алесе!!!!
Леа
30 июня 2020
Интересная экскурсия, великолепный гид и замечательный город. Рекомендую!