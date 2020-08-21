19 отзывов оставили туристы

Что вы узнаете

Почему Вроцлав называют Северной Венецией и где находится самый высокий мост города

Что скрывает улочка мясников и каким образом местные жители идут к богатству

Чем Вроцлав запомнился Казанове и брату Наполеона и почему Гитлер называл его крепостью

В честь кого назван Тумский остров 🏝️ и чем знаменит дом Бискупа

Как неспешный образ жизни вроцлавцев сочетается с креативностью в решении проблем

За 1, 5 часа интерактивной прогулки по Вроцлаву вы увидите самые важные достопримечательности 🏛️, услышите занимательные легенды и узнаете о современной жизни местных. А также раскроете, как задобрить вроцлавских гномов и где встретить главаря «городских проказников».

Как проходит онлайн-экскурсия

Это живая онлайн-прогулка, а не видеозапись. Гид в реальном времени гуляет по улицам города. Вы можете лежать на диване, пить чай или вино 🍷 и даже заниматься домашними делами 😃

Встреча проходит в бесплатной программе Zoom. Это очень просто, можно участвовать с компьютера, телефона или планшета.

Время начала экскурсии 🧭 указано по Москве. Ссылка на заказ будет доступна в билете после оплаты. Также за 1 час до начала экскурсии мы пришлем вам напоминание на почту.

После экскурсии мы отправим вам дополнительные материалы, чтобы вы могли погрузиться в тему: список фильмов о Вроцлаве и адреса лучших местных заведений

Скидка 20% на любую экскурсию ⛳ гида

Кроме того, вы получите разовую скидку 20% на любую мою оффлайн-экскурсию (действует бессрочно). До встречи на улицах Вроцлава!