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Закопане — зимняя столица Польши

Проследить путь горнолыжного курорта от пастушьего поселка до туристического центра Западных Татр

Olena
Olena – Гид из Закопане
С самого южного города Польши начинаются горные пути к сияющим пикам Татр, здесь лавки пестрят овечьим сыром с клюквенным джемом и витает аромат глинтвейна.

А зимой город 🏙️ превращается в туристическую мекку страны.

Об истории 📖 и успехе скромного поселка вы узнаете на прогулке 👣 по уютным улочкам в компании старинных легенд и преданий.
Задать вопросОбычно отвечает за 33 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • €80 за экскурсию

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Закопане — зимняя столица Польши
Закопане — зимняя столица Польши

Что вас ожидает

Старый город 🏙️ — обращение к истокам
Еще 150 лет назад мало кто знал о городке, затерянном среди гор ⛰️. Путешествие к зарождению Закопане вы начнете в самом старом районе — Кузнице, откуда берет начало канатная дорога на Каспровы Верх, одну из вершин в Западных Татрах. Я расскажу о происхождении названия курорта и исторического района, о первых упоминаниях и традиционном пастушьем быте. А чуть позже вы посетите деревянный костел на мемориальном кладбище, где похоронены почетные жители. Здесь вы рассмотрите оригинальные постаменты и узнаете о представителях польского бомонда, благодаря которым Закопане обрел нынешнее обличие и стал самым известным горным курортом Польши.

По «дороге грешников» к главной улице
К современным постройкам на Крупувки — центральной артерии города — вы пройдете по дороге, о которой услышите старинное предание. Познакомитесь с яркими образцами «закопянского стиля» в архитектуре, узнаете о судьбоносных событиях в жизни Закопане. И, если переменчивая погода не подведет, увидите священную гору Гевонт, о которой будет древняя легенда. А на главной улице вы сможете сделать снимки на фоне местной достопримечательности 🏛️ — «кривых фонарей»; отведать овечьих сыров на гриле, так называемых осципков; отыскать колоритные сувениры 🎁 и ощутить ритм сердца Татр.

Организационные детали

  • Продолжительность прогулки — 2, 5-3 часа.
  • Летом необходимо иметь при себе воду, зимой рекомендую взять термос с чаем.
  • Одежда комфортная, спортивного типа; обувь — кроссовки или удобные ботинки.
  • Обязательно перед выходом посмотрите прогноз погоды, так как эта капризная барышня в горах очень переменчива.
  • Если захотите приобрести по пути сувениры и продукты, возьмите с собой наличные в злотых.
Начало и место завершения
🚩 в районе Кузница
Закопане — зимняя столица Польши
Закопане — зимняя столица Польши
Закопане — зимняя столица Польши
Закопане — зимняя столица Польши
Закопане — зимняя столица Польши
Закопане — зимняя столица Польши
Закопане — зимняя столица Польши
Закопане — зимняя столица Польши
Закопане — зимняя столица Польши
Закопане — зимняя столица Польши
Закопане — зимняя столица Польши
Закопане — зимняя столица Польши
Закопане — зимняя столица Польши
Закопане — зимняя столица Польши

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Olena
Olena
Привет всем! Сама я родом из Киева. Живу в регионе Подхале, где находится и Закопане, уже три года. Обожаю горы и часто хожу по каменистым тропинкам. Веду скромный блог о Татрах. Город сразу покорил меня, это была любовь с первого взгляда! Здесь чувствуешь себя свободным, начинаешь переосмысливать ценности и задумываться о вечном. Татры к этому располагают;) На прогулках я помогу и вам вступить в клуб любителей Закопане!
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