Что вас ожидает

Старый город 🏙️ — обращение к истокам

Еще 150 лет назад мало кто знал о городке, затерянном среди гор ⛰️. Путешествие к зарождению Закопане вы начнете в самом старом районе — Кузнице, откуда берет начало канатная дорога на Каспровы Верх, одну из вершин в Западных Татрах. Я расскажу о происхождении названия курорта и исторического района, о первых упоминаниях и традиционном пастушьем быте. А чуть позже вы посетите деревянный костел на мемориальном кладбище, где похоронены почетные жители. Здесь вы рассмотрите оригинальные постаменты и узнаете о представителях польского бомонда, благодаря которым Закопане обрел нынешнее обличие и стал самым известным горным курортом Польши.

По «дороге грешников» к главной улице

К современным постройкам на Крупувки — центральной артерии города — вы пройдете по дороге, о которой услышите старинное предание. Познакомитесь с яркими образцами «закопянского стиля» в архитектуре, узнаете о судьбоносных событиях в жизни Закопане. И, если переменчивая погода не подведет, увидите священную гору Гевонт, о которой будет древняя легенда. А на главной улице вы сможете сделать снимки на фоне местной достопримечательности 🏛️ — «кривых фонарей»; отведать овечьих сыров на гриле, так называемых осципков; отыскать колоритные сувениры 🎁 и ощутить ритм сердца Татр.

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