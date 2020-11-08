Как добраться до Зелёны-Гуры на самолёте
В Зелёне-Гуре 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Zielona Gora-Babimost Airport» вам не избежать
Список аэропортов Зелёны-Гуры
- Зелёна-Гура IEGZielona Gora-Babimost Airport
Самые дешёвые билеты в Зелёну-Гуру из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|08.11.2020
|из 🇵🇱Катовице
|2 991
|19ч 10м (⇵1)
|25.10.2020
|из 🇺🇦Киева
|3 066
|15ч 10м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|5 118
|44ч 40м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇨🇾Пафоса
|5 894
|26ч 15м (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇧🇾Минска
|5 942
|14ч 20м (⇵1)
|28.10.2020
|из 🇩🇪Дюссельдорфа
|6 853
|45ч 10м (⇵2)
|22.10.2020
|из 🇺🇦Харькова
|8 419
|38ч 35м (⇵2)
|20.11.2020
|из 🇺🇦Одессы
|8 439
|8ч 35м (⇵1)
|15.12.2020
|из 🇲🇦Агадира
|10 547
|35ч 55м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇺🇦Запорожье
|11 041
|49ч 40м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇺🇦Днепр
|11 293
|44ч 50м (⇵2)
|30.11.2020
|из 🇷🇺Ростова-на-Дону
|16 126
|22ч 30м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Зелёны-Гуры
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Зелёны-Гуры, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно в Стамбул
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