Как добраться до Жешув на самолёте
В Жешув 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Rzeszow International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Жешув
- Жешув RZERzeszow International Airport
Самые дешёвые билеты в Жешув из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|26.10.2020
|из 🇵🇱Варшавы
|1 677
|55м
|16.11.2020
|из 🇳🇱Эйндховена
|1 814
|2ч 5м
|09.11.2020
|из 🇬🇧Бристоля
|2 012
|2ч 45м
|18.10.2020
|из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне
|2 824
|26ч 45м (⇵2)
|06.11.2020
|из 🇵🇱Гданьска
|2 917
|5ч 45м (⇵1)
|19.10.2020
|из 🇺🇦Львова
|3 127
|10ч 50м (⇵1)
|16.11.2020
|из 🇺🇦Киева
|3 665
|19ч 15м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇸🇪Стокгольм
|5 189
|42ч 10м (⇵2)
|26.10.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|5 911
|33ч 55м (⇵2)
|05.11.2020
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|6 018
|45ч 45м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇧🇾Минска
|6 104
|19ч 20м (⇵1)
|19.12.2020
|из 🇳🇱Амстердама
|6 267
|30ч (⇵2)
|20.12.2020
|из 🇬🇧Ноттингема
|8 414
|26ч 45м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇰🇿Алматы
|18 179
|43ч 55м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇰🇿Актау
|19 514
|50ч 30м (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇰🇬Бишкека
|19 719
|18ч 55м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇰🇿Нур-Султана (Астана)
|22 512
|44ч 30м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇺🇿Ташкента
|36 360
|41ч 50м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Жешув
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Жешув, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Анталья, Бангкок, Дублин, Лондон и Милан
- 21.12.202006.01.2021
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