Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

Гид S.
Гид S. – Гид из Алкобасы
Перевод
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👤 Группа не более 1 человека

  • €54 за человека

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Перевод
Устный перевод и сопровождение во время деловых и культурных мероприятий.
Заказ на услугу принимается предварительно. Услуги переводчика осуществляю по всей Португалии.
В случае переезда из одного города в другой заказчик оплачивает дополнительно транспорные расходы.
Начало и место завершения
🚩 Alcobaça

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 1 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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