Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

Устный перевод и сопровождение во время деловых и культурных мероприятий.

Заказ на услугу принимается предварительно. Услуги переводчика осуществляю по всей Португалии.

В случае переезда из одного города в другой заказчик оплачивает дополнительно транспорные расходы.