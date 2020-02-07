Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Откройте для себя роскошные пейзажи и экзотическую флору Мадейры в собственном темпе
Прогуляйтесь по причудливым мощеным улицам Фуншала
Побывайте в живописной деревушке Камара-ди-Лобуш
Полюбуйтесь панорамным видом на Атлантический океан со скал Кабо-Жиран
Поднимайтесь на борт автобуса и сходите на любой из 22 остановок в Фуншале и окрестностях
Откройте для себя необычайную красоту Мадейры в удобном для вас темпе с билетом на 2 или 5 дней на желтый экскурсионный автобус. Спрыгните с мест в столице Фуншала, которые вас интересуют больше всего, и получите доступ к его окрестностям, включая панорамные точки обзора «Жемчужины Атлантики».
Сойдите на любой из 30 остановок маршрута, который проведет вас по причудливым мощеным улочкам Фуншала. Наслаждайтесь захватывающими видами со смотровых площадок, например, на Пико-дос-Барселуш. Откройте для себя такие исторические памятники, как Ратушная площадь и Кафедральный собор. Полюбуйтесь красивыми садами и отправляйтесь в Музей вина Мадейры, чтобы насладиться бокалом знаменитого вина острова!
Билет 3-в-1 также обеспечивает доступ к живописной рыбацкой деревушке Камара-де-Лобуш, которая считается первоначальным местом высадки португальского исследователя Жоао Гонсалвеша Зарко. Полюбуйтесь Атлантическим океаном с самых высоких скал Европы в Кабо-Жирао на маршрутном автобусе из Камара-де-Лобуш.
Ответы на вопросы
Что входит
Билет на автобус hop-on-hop-off
Что не входит
Входные билеты в музеи и достопримечательности
Еда и напитки
Трансфер
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это обзорная поездка в группе на автобусе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 50 человек.
Тур по Кабо-Жирау: отправление из южной части Камара-де-Лобуш (остановка 14 маршрута Фуншала + экскурсия по Камара-де-Лобуш) 10:30 / 11:00 / 11:30 / 12:10 / 12:40 / 13:40. / 14:15 / 15:30 / 16:15 / 17.05
Ограничения по возрасту
Для посетителей в возрасте 3 и менее лет билет не требуется
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 201 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
115
4
75
3
6
2
5
1
–
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
D
David
7 фев 2020
(Великобритания)
Мы смогли воспользоваться автобусом три дня подряд, подтвердив билет в 12.49. Нам также не пришлось придерживаться дней, на которые мы забронировали. Автобусы ходили каждые 30 или 35 минут, но часто растягивались по тем временам, что два раза останавливало нас на автобусной остановке в два раза, но маршруты были довольно сложными.
А
Аноним
21 дек 2019
(Великобритания)
Если вы покупаете билет на 48 часов - вам нужно использовать билет в течение 48 часов после печати, что является пустой тратой денег, если вы хотите отдохнуть от гастролей. Вы не можете использовать его в первый и третий день, в отличие от других обзоров. Билет стоит своей стоимости, мы смогли побывать во всех трех городах. Билет того стоит
D
David
14 окт 2019
(Великобритания)
Иногда ожидание автобуса дольше запланированного, но в целом хорошее обслуживание. Билет на канатную дорогу в ботаническом саду, который я купил у вас, НЕ был для основной кабельной службы. Это короткая поездка на канате рядом с садами. Самое разочаровывающее и потраченное время на разъяснение этого. В конце концов я организовал такси до садов и не использовал билет вообще.
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