Откройте для себя необычайную красоту Мадейры в удобном для вас темпе с билетом на 2 или 5 дней на желтый экскурсионный автобус. Спрыгните с мест в столице Фуншала, которые вас интересуют больше всего, и получите доступ к его окрестностям, включая панорамные точки обзора «Жемчужины Атлантики».

Сойдите на любой из 30 остановок маршрута, который проведет вас по причудливым мощеным улочкам Фуншала. Наслаждайтесь захватывающими видами со смотровых площадок, например, на Пико-дос-Барселуш. Откройте для себя такие исторические памятники, как Ратушная площадь и Кафедральный собор. Полюбуйтесь красивыми садами и отправляйтесь в Музей вина Мадейры, чтобы насладиться бокалом знаменитого вина острова!

Билет 3-в-1 также обеспечивает доступ к живописной рыбацкой деревушке Камара-де-Лобуш, которая считается первоначальным местом высадки португальского исследователя Жоао Гонсалвеша Зарко. Полюбуйтесь Атлантическим океаном с самых высоких скал Европы в Кабо-Жирао на маршрутном автобусе из Камара-де-Лобуш.