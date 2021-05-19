Полезная информация о Каштелу-Бранку
Что нужно знать о Каштелу-Бранку: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Каштелу-Бранку
05:1320
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇵🇹 Португалия
|Название города
|Каштелу-Бранку
|По-английски
|Castelo Branco
|Столица региона
|Каштелу-Бранку является столицей региона
|Население города
|33 479 чел.
|Часовой пояс
|Europe/Lisbon
|Средняя высота
|409 м. от уровня моря