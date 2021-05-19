Всё о Каштелу-Бранку

Полезная информация о Каштелу-Бранку

Что нужно знать о Каштелу-Бранку: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Каштелу-Бранку
05:1320
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇵🇹 Португалия
Название городаКаштелу-Бранку
По-английскиCastelo Branco
Столица регионаКаштелу-Бранку является столицей региона
Население города33 479 чел.
Часовой поясEurope/Lisbon
Средняя высота409 м. от уровня моря

Где находится Каштелу-Бранку на карте