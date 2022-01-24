Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Отправьтесь в прошлое и погрузитесь в богатую историю этого роскошно украшенного дворца и сада. Известный как «португальский Версаль», он был первоначально задуман как летняя резиденция для королевской семьи, затем король Педро III превратил его в полноценный дворец. Пройдите без очереди и откройте для себя величие аристократии XVIII века!
Ответы на вопросы
Что входит
Вход в Национальный дворец Келуш
Вход в Дворцовые сады
Что не входит
Прогулки на лошадях и пони
Когда начало
Вы сами выбираете дату и время при бронировании
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы думаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.