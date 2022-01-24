Национальный дворец и Сады Келуш: проход без очереди

Посмотрите, как жили короли, исследовав этот впечатляющий национальный памятник

4.8
62 отзыва
Входной билет
Национальный дворец и Сады Келуш: проход без очереди
Национальный дворец и Сады Келуш: проход без очереди
Национальный дворец и Сады Келуш: проход без очереди
Национальный дворец и Сады Келуш: проход без очереди
Национальный дворец и Сады Келуш: проход без очереди
Национальный дворец и Сады Келуш: проход без очереди
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Отправьтесь в прошлое и погрузитесь в богатую историю этого роскошно украшенного дворца и сада. Известный как «португальский Версаль», он был первоначально задуман как летняя резиденция для королевской семьи, затем король Педро III превратил его в полноценный дворец. Пройдите без очереди и откройте для себя величие аристократии XVIII века!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Вход в Национальный дворец Келуш
  • Вход в Дворцовые сады
Что не входит
  • Прогулки на лошадях и пони
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