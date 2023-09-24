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непринужденно. я люблю такие экскурсии-ненапряжные и легкие. но при всем при этом мы увидели достаточно много пляжей. самостоятельно это никогда не сделаешь,даже имея машину. спасибо!ни капли не пожалели то что взяли эту экскурсию!!!