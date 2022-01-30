Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Зоопарк Лагоса начинался со страсти к животным и за последние 20 лет превратился в гавань охраны природы. На протяжении всего визита вы найдете 48 корпусов, охватывающих все - от теплых до холодных и от небесных до морских.
Если вы любитель животных, этого будет достаточно, чтобы вы были очарованы весь день, от шимпанзе-A до шимпан-Z. Вы также можете взять с собой ланч и купальный костюм - в зоопарке есть место для пикника и бассейн.
Ответы на вопросы
Что входит
Входной билет в зоопарк Лагоса
Что не входит
Корм для животных (предоставляется на месте за дополнительную плату)
Когда начало
Вы сами выбираете дату и время при бронировании
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы думаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.