Лагосский зоопарк

Посмотрите более 140 видов со всех пяти континентов

4.7
107 отзывов
Входной билет
Лагосский зоопарк
Лагосский зоопарк
Лагосский зоопарк
Лагосский зоопарк
Лагосский зоопарк
Лагосский зоопарк
Лагосский зоопарк
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Зоопарк Лагоса начинался со страсти к животным и за последние 20 лет превратился в гавань охраны природы. На протяжении всего визита вы найдете 48 корпусов, охватывающих все - от теплых до холодных и от небесных до морских.
Если вы любитель животных, этого будет достаточно, чтобы вы были очарованы весь день, от шимпанзе-A до шимпан-Z. Вы также можете взять с собой ланч и купальный костюм - в зоопарке есть место для пикника и бассейн.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Входной билет в зоопарк Лагоса
Что не входит
  • Корм для животных (предоставляется на месте за дополнительную плату)
Когда начало
Вы сами выбираете дату и время при бронировании
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы думаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.

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