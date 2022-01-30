Зоопарк Лагоса начинался со страсти к животным и за последние 20 лет превратился в гавань охраны природы. На протяжении всего визита вы найдете 48 корпусов, охватывающих все - от теплых до холодных и от небесных до морских.

Если вы любитель животных, этого будет достаточно, чтобы вы были очарованы весь день, от шимпанзе-A до шимпан-Z. Вы также можете взять с собой ланч и купальный костюм - в зоопарке есть место для пикника и бассейн.