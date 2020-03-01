Выбирайте и другие экскурсии в Лейрии

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  3. 12 месяцев: фотопрогулка по Лейрии

Насладиться лучшими видами города и запечатлеть себя на их фоне

Ольга
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Ольга – ваш гид
В Португалии существует множество мест, которые могли бы послужить готовой декорацией для сказочного представления, и расположенная в 120 км от Лиссабона Лейрия – как раз из таких.

Вы прогуляетесь с гидом-фотографом по городу редкой красоты, чистоты, компактности и исторической насыщенности, а память об этом путешествии будет сопровождать вас каждый день в виде календаря на будущий год.

Я уверена, что Лейрия навсегда останется в вашем сердце!
120 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4 часа
До 4 человек
Можно с детьми
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12 месяцев: фотопрогулка по Лейрии
12 месяцев: фотопрогулка по Лейрии

Что вас ожидает

История Лейрии связана с именем одного из самых выдающихся и почитаемых доныне португальских королей Доном Динишем I: он добился признания независимости страны, развил сельское хозяйство, основал флот и вошел в историю как один из величайших и плодовитых поэтов Средних веков. Его супруга Королева Изабелла Арагонская причислена к лику святых за свои многочисленные добродетели и чудеса. Я также расскажу вам о жизни современного города и страны.

Наш маршрут будет пролегать вдоль основных красот и достопримечательностей Лейрии: исторического центра, замка Каштелу де Лейрия, набережной реки Лиш, протекающей через весь город. Каскадная лестница со множеством арок и лепниной в стиле барокко приведет к белокаменному Храму Воплощения Пресвятой Богородицы, откуда открывается великолепная панорама. Мы сделаем фотографии в самых живописных уголках: на фоне каменных стен древней крепости, узеньких мощных улочек, средневековых мостов, мостиков и заводей, у фонтана в саду Луиса де Камоэнса и, конечно же, на центральной площади.

После нашей фотопрогулки я отберу ваши лучшие 12 снимков, обработаю их и сверстаю в формате календаря на будущий год. Напечатанный календарь придет по почте на указанный вами адрес.

Ваши друзья, близкие и коллеги наверняка захотят оказаться там, где вы побывали, когда увидят большой красочный календарь с фотографиями нашего увлекательного путешествия по Лейрии!

Организационные детали

В стоимость экскурсии входят:

  • услуги гида-фотографа
  • верстка и печать настенного календаря (30х40 см) на следующий год
  • пересылка календаря по указанному вами адресу

Если вы хотите, чтобы в съемке участвовали дети, стоимость прогулки может увеличиться в зависимости от их количества и возраста.

Приятный бонус участникам: чашечка ароматного кофе и общая фотография на память!

12 месяцев: фотопрогулка по Лейрии
12 месяцев: фотопрогулка по Лейрии
12 месяцев: фотопрогулка по Лейрии
12 месяцев: фотопрогулка по Лейрии
12 месяцев: фотопрогулка по Лейрии
12 месяцев: фотопрогулка по Лейрии
12 месяцев: фотопрогулка по Лейрии
12 месяцев: фотопрогулка по Лейрии

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ольга
Ольга
Я фотограф-гид. Хотя, если кому угодно, то можно и наоборот, гид-фотограф. Проживаю в Португалии с 2009 года. Художественное образование помогло мне работать в области фото-искусства, а теперь и совместить фотографию с туристическим бизнесом. Продолжаю работать фотографом, сочетая эту работу с услугой гида-переводчика. Имею в активе несколько интересных маршрутов, великолепно сочетаемых с фотосъемкой в процессе путешествия. Принимаю заказы на фотосъемку в разных регионах Пиренейского полуострова, включая Мадейру и Азорские острова. Бесплатно помогу с любой консультацией по поездке, составлению маршрута, выбору наилучшей локации для съемки. Владею португальским языком, знаю традиции, кухню, местность. Не курю. Доброжелательна и не суетлива в работе. Уважаю готовность к экспериментам.
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