Выбирайте и другие экскурсии в Лейрии

Что вас ожидает

История Лейрии связана с именем одного из самых выдающихся и почитаемых доныне португальских королей Доном Динишем I: он добился признания независимости страны, развил сельское хозяйство, основал флот и вошел в историю как один из величайших и плодовитых поэтов Средних веков. Его супруга Королева Изабелла Арагонская причислена к лику святых за свои многочисленные добродетели и чудеса. Я также расскажу вам о жизни современного города и страны.

Наш маршрут будет пролегать вдоль основных красот и достопримечательностей Лейрии: исторического центра, замка Каштелу де Лейрия, набережной реки Лиш, протекающей через весь город. Каскадная лестница со множеством арок и лепниной в стиле барокко приведет к белокаменному Храму Воплощения Пресвятой Богородицы, откуда открывается великолепная панорама. Мы сделаем фотографии в самых живописных уголках: на фоне каменных стен древней крепости, узеньких мощных улочек, средневековых мостов, мостиков и заводей, у фонтана в саду Луиса де Камоэнса и, конечно же, на центральной площади.

После нашей фотопрогулки я отберу ваши лучшие 12 снимков, обработаю их и сверстаю в формате календаря на будущий год. Напечатанный календарь придет по почте на указанный вами адрес.

Ваши друзья, близкие и коллеги наверняка захотят оказаться там, где вы побывали, когда увидят большой красочный календарь с фотографиями нашего увлекательного путешествия по Лейрии!