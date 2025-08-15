Мои заказы

Экскурсии в Лиссабоне

Найдено 239 экскурсий в Лиссабоне на русском языке, цены от €5, скидки до 30%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Вечерний Лиссабон: знакомство с душой города
На машине
4 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Вечерний Лиссабон: интимное путешествие по сердцу города
Откройте для себя волшебство Лиссабона вечером: от узких улочек Алфамы до музыкального Байрру-Алту
Начало: На площади Rossio
20 авг в 19:00
21 авг в 19:00
€200 за всё до 4 чел.
От Синтры до Эшторила
На машине
5 часов
227 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия «От Синтры до Эшторила» из Лиссабона
Погрузитесь в волшебство Синтры и красоту Эшторила, исследуя их сокровища и легенды в комфортной обстановке
Сегодня в 02:30
Завтра в 00:30
€340 за всё до 4 чел.
Душевная экскурсия по Лиссабону
Пешая
2.5 часа
294 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Уникальная прогулка по Лиссабону: знаковые места и живые уголки
Погрузитесь в атмосферу Лиссабона на индивидуальной экскурсии. Узнайте о культуре, традициях и скрытых уголках города. Попробуйте местные сладости и жинжу
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €150 за всё до 8 чел.
Must-eat Лиссабона
Пешая
3 часа
21 отзыв
Индивидуальная
Must-eat Лиссабона: гастрономическая экскурсия
Прогулка по Лиссабону с дегустацией местных блюд. Узнайте о кулинарных традициях, посетите старинные кафе и рюмочные, попробуйте лучшие стритфуд и напитки
Начало: На площади Россиу
Сегодня в 10:00
20 авг в 10:00
от €70 за человека
Синтра, Атлантика и мыс Рока
На автобусе
8 часов
-
4%
215 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Синтра и мыс Рока: путешествие по Атлантическому побережью
Исследуйте сказочную Синтру и величественный мыс Рока, погрузитесь в историю и насладитесь атлантическими пейзажами
Начало: Avenida Liberdade 29
Расписание: в понедельник и пятницу в 09:00
Сегодня в 09:00
22 авг в 09:00
€66€69 за человека
Мыс Рока и 5 пляжей на краю земли
На машине
5 часов
34 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Мыс Рока и 5 пляжей Лиссабона: путешествие на край земли
Погрузитесь в мир природной красоты и португальских традиций с эксклюзивной экскурсией по лучшим пляжам
24 авг в 08:00
25 авг в 08:00
€200 за всё до 6 чел.
По побережью к мысу Рока
На машине
5 часов
37 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие к мысу Рока: скалы, маяки и легендарные пляжи
Погрузитесь в мир великолепных пейзажей и захватывающих историй вдоль Лиссабонской Ривьеры, открывая секреты аристократического прошлого
24 авг в 08:00
25 авг в 08:00
€267 за всё до 4 чел.
Старый Лиссабон: знакомство с городом
Пешая
6 часов
188 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Старый Лиссабон: уникальное путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Лиссабона, исследуя его исторические кварталы и памятники в компании опытного гида
25 авг в 09:00
26 авг в 09:00
€200 за всё до 4 чел.
Обидуш, Алкобаса, Баталья, Назаре, Фатима - истории Средневековья
На машине
10 часов
50 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Обидуш, Алкобаса, Баталья, Назаре, Фатима - истории Средневековья
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по старинным городкам Португалии, где каждый уголок хранит свои легенды и тайны
Начало: на площади Restouradores
Расписание: в субботу в 09:00
23 авг в 09:00
30 авг в 09:00
€88 за человека
От статуи Христа до мыса Рока
На машине
5 часов
261 отзыв
Мини-группа
до 8 чел.
Лиссабон: величие океана и тайны мыса Рока в одной экскурсии
Откройте для себя величественный Лиссабон с его знаковыми местами и тайнами, которые раскроются вам во время экскурсии
Начало: На площади Rossio
Расписание: ежедневно в 10:00
20 авг в 10:00
21 авг в 10:00
€130 за человека
Автомобильная прогулка по Лиссабону: классика и импровизация
На машине
5 часов
124 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Лиссабону: история и современность
На этой экскурсии вы увидите не только классические достопримечательности Лиссабона, но и его скрытые уголки. Узнайте историю, культуру и архитектуру города
Начало: Ваш отель в Лиссабоне
20 авг в 09:00
22 авг в 09:00
€227 за всё до 4 чел.
Лиссабон, Синтра и мыс Рока
На машине
8 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Лиссабон, Синтра и мыс Рока
Путешествие по Лиссабону, Синтре и мысу Рока обещает быть насыщенным и запоминающимся. Откройте для себя культурные и природные жемчужины Португалии
Сегодня в 08:00
21 авг в 08:00
€350 за всё до 6 чел.
Трансфер из аэропорта в Лиссабон или города Португальской Ривьеры
На машине
1 час
26 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из аэропорта Лиссабона: комфортное путешествие по Португалии
Встреча в аэропорту Лиссабона и комфортный трансфер до вашего отеля или любой точки Португальской Ривьеры
Начало: В аэропорту Лиссабона
20 авг в 00:30
21 авг в 00:30
€40 за всё до 4 чел.
Авто-путешествие к яркой Синтре и мысу Рока
На машине
7 часов
112 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Авто-путешествие к яркой Синтре и мысу Рока: погружение в сказку
Исследуйте волшебство Синтры и величие мыса Рока, погрузитесь в мир португальской культуры и природы
Начало: Ваш отель
24 авг в 09:00
25 авг в 09:00
€280 за всё до 6 чел.
Прогулка в атмосфере старого доброго Лиссабона
Пешая
2.5 часа
267 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по Старому Лиссабону
Погрузитесь в уникальную атмосферу Лиссабона: от средневековых улочек до панорамных видов и традиционных вкусов
Начало: На Площади Россиу
9 сен в 09:30
10 сен в 09:00
€120 за всё до 5 чел.
Трансфер + экскурсия: Лиссабон, Синтра и мыс Рока
На машине
На микроавтобусе
8 часов
26 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Трансфер + экскурсия: Лиссабон, Синтра и мыс Рока
Проведите свой день в Лиссабоне с максимальной пользой! Познакомьтесь с городом, его историей и культурой, не теряя времени на ожидание
Начало: ваше место пребывания
26 авг в 08:00
27 авг в 08:00
€460 за всё до 8 чел.
Гастрономические шедевры и секреты вин Сетубала
На машине
6 часов
29 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Уникальное гастрономическое путешествие по Сетубалу и долине реки Саду
Погрузитесь в мир португальской гастрономии: вина, сыры, морепродукты и ликеры. Посетите заповедник Аррабида и рыбный рынок Сетубала
Завтра в 09:00
20 авг в 09:00
€334 за всё до 4 чел.
Такой разный Лиссабон
Пешая
3.5 часа
-
4%
394 отзыва
Мини-группа
до 8 чел.
Великолепие Лиссабона: Байша, Алфама, Шиаду
Откройте сердце Лиссабона в экскурсии по Алфаме, Байше и Шиаду - от средневековых улочек до легендарных сладостей
Начало: Площадь Реставраторов
Расписание: во вторник и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
24 авг в 09:00
€25€26 за человека
Три часа в Лиссабоне - успеть всё
На машине
4 часа
64 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Три часа в Лиссабоне - успеть всё
Погрузитесь в атмосферу Лиссабона за три часа: живописные улочки, знаменитые соборы и уникальная архитектура. Откройте для себя культуру и традиции Португалии
Начало: По договорённости
Завтра в 08:00
20 авг в 08:00
€250 за всё до 6 чел.
Всё за один день: Лиссабон, Синтра, мыс Рока, Кашкаиш, Эшторил
На машине
8 часов
141 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Всё за один день: Лиссабон, Синтра, мыс Рока, Кашкаиш, Эшторил
Хотите увидеть всё за один день? Путешествуйте по Лиссабону, Синтре, мысу Рока, Кашкаишу и Эшторилу. Уникальная возможность за короткое время
Начало: От вашего отеля в Лиссабоне
20 авг в 08:00
22 авг в 08:00
€360 за всё до 4 чел.
Знакомство с Лиссабоном на тук-туке
2 часа
215 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Знакомство с Лиссабоном на тук-туке: от Алфамы до Моурарии
Погрузитесь в атмосферу Лиссабона, прокатившись на тук-туке по его живописным кварталам. Уникальный маршрут, наполненный историями и панорамными видами
Начало: Time Out Market
27 авг в 08:00
28 авг в 08:00
€140 за всё до 3 чел.
Душевный день в Синтре и окрестностях
На машине
8 часов
-
10%
75 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Синтре и окрестностям Лиссабона
Проведите незабываемый день в Синтре, исследуя секретные уголки и наслаждаясь вкусами Португалии в компании знающего гида
Начало: Ваш отель
20 авг в 10:00
21 авг в 10:00
€441€490 за всё до 4 чел.
Трансфер + средневековая Португалия
На машине
10 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Индивидуальный трансфер по историческим местам Лиссабона
Посетите крепость тамплиеров в Томаре, готический монастырь в Баталье и рыбацкую деревушку Назаре. Узнайте историю Португалии через её архитектурные шедевры
Начало: место пребывания путешественников
26 авг в 08:30
27 авг в 08:30
€480 за всё до 8 чел.
Природные сокровища Португалии
На машине
9 часов
9 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Природные сокровища Португалии
Путешествие по природному парку Серраш-ди-Айри и Кандеейруш, где вы увидите древние дольмены, соляные разработки и пещеры Мира-де-Айре
Завтра в 09:00
20 авг в 09:00
€600 за всё до 6 чел.
Открыть загадочную Синтру
Пешая
4 часа
31 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Увлекательная экскурсия по Синтре из Лиссабона
Полчаса пути от Лиссабона - и вы в Синтре, где вас ждут дворцы, монастыри и удивительные истории
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€200 за всё до 4 чел.
Трансфер + экскурсия по центру Лиссабона
На машине
На микроавтобусе
4 часа
21 отзыв
Индивидуальная
до 8 чел.
Комфортный трансфер с экскурсией по знаковым местам Лиссабона
Прилетели в Лиссабон и хотите сразу погрузиться в атмосферу города? Начните свое путешествие с комфортного трансфера и захватывающей экскурсии
26 авг в 08:30
27 авг в 08:30
€280 за всё до 8 чел.
Лиссабон одним днём: золотой треугольник
Пешая
3.5 часа
11 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия по Лиссабону
Захватывающее путешествие по трём ключевым районам Лиссабона, где история и современность переплетаются в едином танце
Начало: На площади Россиу
25 авг в 06:30
26 авг в 06:30
€200 за всё до 6 чел.
Такая разная Португалия: Келуш, Обидуш, Назаре, Алкобаса
На машине
8 часов
21 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Такая разная Португалия
Погрузитесь в атмосферу средневековья и королевской роскоши, посетив знаковые места Португалии. Узнайте легенды и предания, которые живут в этих городах
20 авг в 09:00
22 авг в 09:00
€380 за всё до 4 чел.
Покорить Лиссабон под парусом
На яхте
2 часа
5 отзывов
Водная прогулка
Покорить Лиссабон под парусом: водная прогулка
Прогулка на паруснике по реке Тежу - это уникальная возможность увидеть Лиссабон с воды, наслаждаясь португальским вином и историческими рассказами
Начало: Пристань Белен
27 авг в 15:30
28 авг в 15:30
€380 за всё до 4 чел.
Диалог с Лиссабоном на языке стрит-арта
2 часа
14 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Диалог с Лиссабоном на языке стрит-арта: индивидуальная экскурсия
Уличное искусство Лиссабона: на тук-туке по центру и окраинам, обсуждая шедевры стрит-арта и философию городской культуры
Начало: Largo Luis de Camões
27 авг в 08:00
28 авг в 08:00
€140 за всё до 3 чел.
Лиссабон: с друзьями под парусом
На яхте
3 часа
5 отзывов
Водная прогулка
Лиссабон: с друзьями под парусом
Индивидуальная прогулка под парусом в Лиссабоне. Вино, фрукты, управление яхтой и интересные истории от капитана. Наслаждайтесь отдыхом с друзьями
Начало: В порту Лиссабона, дока Алкантара
20 авг в 14:00
21 авг в 14:00
€430 за всё до 6 чел.
Лиссабон, который покорит ваше сердце
Пешая
2.5 часа
224 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Лиссабон, который покорит ваше сердце
Знакомство с Лиссабоном лучше всего начать с районов Байша, Алфама, Моурария и Граса. Почувствуйте контраст между прошлыми эпохами и современным укладом жизни
Начало: Площадь Rossio (Praça Pedro iV), у постамента Pedr...
30 авг в 09:00
31 авг в 09:00
€150 за всё до 6 чел.
Синтра, мыс Рока и побережье: магия по-португальски
На машине
8 часов
43 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Синтра, мыс Рока и Кашкайш: магия по-португальски
Вас ждет увлекательное путешествие по Синтре, мысу Рока и Кашкайшу. Узнайте о масонах, королях и мореплавателях, прогуляйтесь по эвкалиптовым лесам и пляжам
Начало: В Лиссабоне и окрестностях
1 сен в 08:00
3 сен в 08:00
€350 за всё до 4 чел.
Дворец Пена и мыс Рока
На машине
6 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Дворец Пена и мыс Рока: Индивидуальная экскурсия из Лиссабона
Посетите дворец Пена и мыс Рока в Лиссабоне. Откройте для себя уникальную архитектуру и потрясающие виды
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€350 за всё до 4 чел.
Нетуристический Лиссабон
Пешая
3 часа
40 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Нетуристический Лиссабон
Хотите увидеть Лиссабон с другой стороны? Прогуляйтесь по районам Estrela и Campo de Ourique, узнайте их историю и насладитесь местной атмосферой
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€200 за всё до 3 чел.
Подземное царство Португалии. Пещеры Мира-де-Айре
На машине
6 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Подземное царство Португалии. Пещеры Мира-де-Айре
Приглашаем вас в сказочное путешествие в подземное царство пещеры Мира-де-Айре - одной из самых больших пещер в мире. Удивительные залы и сталактиты ждут вас
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€430 за всё до 4 чел.
Эвора и Кромлех Алмедреш. Путешествие в древность
На машине
8 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия в Эвору и Кромлех Алмедреш: в глубь веков из Лиссабона
Погрузитесь в атмосферу древнего мира и средневековья, посетив уникальные памятники Эворы и Кромлеха
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€450 за всё до 4 чел.
Белен и эпоха мореплавателей
Пешая
3.5 часа
18 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Белен и эпоха мореплавателей: индивидуальная экскурсия по Лиссабону
Прогулка по Белену с рассказом о португальских мореплавателях и их открытиях. В завершение экскурсии попробуйте знаменитые беленские пирожные
26 авг в 09:00
27 авг в 09:00
€130 за всё до 4 чел.
Из Лиссабона - в живописный Сетубал
Пешая
8 часов
9 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Лиссабона - в живописный Сетубал: индивидуальная экскурсия
Путешествие по настоящей Португалии: от узких улочек Сетубала до невероятных пейзажей Серра да Аррабида. Уникальные истории и лучшие морепродукты ждут вас
Начало: На вокзале Сетубала
20 авг в 10:00
21 авг в 10:00
€250 за всё до 4 чел.
Белен: время открытий
На автобусе
3.5 часа
12 отзывов
Мини-группа
до 12 чел.
Экскурсия в Белен: мореплаватели, монастыри и мосты Лиссабона
Откройте для себя сокровища Белена: от Беленской башни до монастыря Жеронимуш и знаменитых паштейш
Начало: Центр Лиссабона
Расписание: во вторник в 09:30, в воскресенье в 14:00
Завтра в 09:30
24 авг в 14:00
€45 за человека
Тайны Лиссабона
Пешая
3 часа
204 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Групповая экскурсия «Тайны Лиссабона»: путешествие по семи холмам
Исследуйте сокровенные уголки Лиссабона, открывая тайны и легенды, воплотившиеся в архитектуре и уличной жизни
Начало: Rua Calhariz Bica
Расписание: в понедельник, вторник, среду и пятницу в 11:00, в четверг в 10:00 и 15:00, в субботу в 10:00
Сегодня в 11:00
20 авг в 11:00
€55 за человека
Тайны королевского Лиссабона
Пешая
3 часа
22 отзыва
Индивидуальная
Тайны королевского Лиссабона: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Лиссабона и его королей. Прогулка по красивым площадям, подъем на фуникулере и множество интересных фактов ждут вас
Начало: На площади Коммерции
20 авг в 11:00
21 авг в 11:00
€55 за человека
Тайны масонов Лиссабона
Пешая
3 часа
26 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
Увлекательная экскурсия по Лиссабону: расшифровка масонских символов
Прогулка по Лиссабону, раскрывающая тайны масонов. Узнайте о шифрах и кодах на старинных домах, традициях ордена и его роли в истории столицы
Начало: Базилика да Эштрела
Расписание: в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 15:00
21 авг в 15:00
22 авг в 15:00
€55 за человека
Тайны еврейского Лиссабона
Пешая
3 часа
17 отзывов
Индивидуальная
Тайны еврейского Лиссабона: от сефардов до современности
Откройте для себя уникальное наследие иудеев в Лиссабоне, их вклад в культуру и историю города
Начало: В парке Принсипе Реал
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
от €65 за человека
Теплая встреча с солнечным Лиссабоном
Пешая
3 часа
14 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Теплая встреча с солнечным Лиссабоном
Дружеская прогулка по атмосферным местам столицы с легким погружением в ее историю, культуру и быт
Начало: Площадь Россио
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
€240 за всё до 6 чел.

Что посмотреть в Лиссабоне на экскурсиях?

В Лиссабоне сосредоточенно множество интересных достопримечательностей, многие из которых были созданы на протяжении веков. Здесь вы увидите идеальные мощеные улочки, древние руины и соборы с белыми куполами и это лишь малая часть того, что вы можете увидеть в столице Португалии

Местные экскурсоводы

Бесспорно обойти весь Лиссабон пешком можно, но для тех кто посещает столицу Португалии впервые мы рекомендуем воспользоваться организованными экскурсиями, которые помогут вам сориентироваться и получить хорошее представление обо всем. В нашем каталоге вы найдете множество потрясающих экскурсий, которые помогут вам познакомиться с городом

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    15 августа 2025
    От статуи Христа до мыса Рока
    Наш тур был замечательный. Долгий, интересный, насыщенный.
    Лена очень интеллигентный, интересный человек. Человек мира.
    Она приятный собеседник и очень много знает об истории Португалии. Все места, которые мы проехали с ней, оставили массу положительных впечатлений и эмоций.
    Спасибо Лене за проведенное время.
  • П
    Павел
    15 августа 2025
    Тропа контрастов: шаг за шагом по душевным кварталам Лиссабона
    Яся оказалась замечательным гидом - внимательная, доброжелательная и очень увлечённая своим делом. Она рассказала нам много интересного как о современном
    читать дальше

    Лиссабоне, так и о его богатой истории. Благодаря её экскурсии мы увидели город с совершенно новой стороны и влюбились в него ещё больше.

  • А
    Анастасия
    14 августа 2025
    Лиссабон без стереотипов: дружеская прогулка по центру
    Елена очень интересно и тактично рассказывала о достопримечательностях, делались личным опытом. Видно, что гид знает историю и не просто рассказывает факты из книжек, доносит информацию с душой. Милая и очаровательная девушка. Обязательно буду советовать.
  • А
    Анастасия
    14 августа 2025
    Трансфер из аэропорта в Лиссабон или города Португальской Ривьеры
    Общительная, приятная, обаятельная Елена. Ждём новых встреч
  • В
    Вячеслав
    14 августа 2025
    Авторская прогулка от историка по сердцу Лиссабона
    Денис замечательный гид по Лиссабону - историк по образованию (как и я, так что могу точно сказать - стандарты профессии
    читать дальше

    Денис выполняет блестяще), человек с юмором, заботливый к туристам, прекрасно знает историю Португалии и планирует движение по маршруту с учетом рельефа местности (использовал лифты для экономии наших сил), погодных условий (была жара, потому остановки для рассказа были на тенистых участках улиц). Всем рекомендую!

  • М
    Мария
    13 августа 2025
    Знакомство с Лиссабоном на тук-туке
    Супер экскурсия! Роман провел нас по всем смотровым площадкам, подстроился под наш график и ритм. Нам понравилось)
  • Ю
    Юлия
    13 августа 2025
    По Лиссабону на тук-туке
    Спасибо большое Алене за экскурсию на тук туке. Было очень весело прокатиться по Лиссабону на Тук туке. Алена очень душевный рассказчик. Показала нам несколько интересных мест в Лиссабоне, которые знают только местные жители.
  • М
    Мария
    13 августа 2025
    По побережью к мысу Рока
    Огромное спасибо Наталье за экскурсию! Очень интересно и красиво 👍🏻
    Это экскурсовод, которой всегда есть что рассказать. Рекомендую!
  • Т
    Татьяна
    13 августа 2025
    Авто-путешествие к яркой Синтре и мысу Рока
    Хочу поблагодарить Алексея за отличную экскурсию в Синтру! Очень увлекательная подача исторических фактов — легко, живо и с чувством меры.
    читать дальше

    Благодаря его рассказам город открылся с совершенно новой стороны: не просто красивые места, а целая история, ожившая на глазах. Профессионализм, глубокие знания и умение держать внимание слушателей сделали поездку по-настоящему особенной. Рекомендую!

  • D
    Darius
    13 августа 2025
    Три часа в Лиссабоне - успеть всё
    Ok
  • С
    Сергей
    12 августа 2025
    Прекрасный Лиссабон
    Эта была очень интересная увлекательная экскурсия, которая сделала наш день превосходным!!! Юля отличный гид, позитивная, а самая главное увлекательный рассказчик! Спасибо за этот день!
  • Е
    Елизавета
    12 августа 2025
    Фотопрогулка в Лиссабоне
    Заказывали у Оксаны фотопрогулку, что бы совместить полезное с приятным. Погулять по городу и получить красивые фотографии.
    Ожидать полноценного рассказа как
    читать дальше

    от гида конечно не стоит, на то она и фотопрогулка.
    Оксана молодец, четкий тайминг, с ней комфортно и фотографии получились очень красивыми и яркими.
    Однозначно рекомендую если хотите получить хорошие фотографии

  • М
    Мария
    11 августа 2025
    Must-eat Лиссабона
    Португалия моя 39ая страна! И Сергей был лучшим гидом за все время моим путешествий. Интересный, харизматичный, душевный рассказчик буквально «продал»
    читать дальше

    прекрасную жизнь в Лиссабоне. Его экскурсия очень продумана, без воды и лишних маршрутов. На всех стоп точках мы пробовали вкусную еду и напитки, это очень с выгодной стороны показало и кухню и культуру Португалии в целом. Остались очень довольны, искренне рекомендуем. 10 из 10 ⭐️

  • А
    Алина
    11 августа 2025
    По Лиссабону на тук-туке
    Алена очень веселая и классная) у нас получилась очень интересная экскурсия по самым основным местам, после получили множество рекомендаций, что можно посетить самим. Даже наша дочь 11 лет, которая не любит никакие экскурсии, осталась в восторге) однозначно рекомендуем!
  • Т
    Татьяна
    11 августа 2025
    Весь Лиссабон: пешком, на трамвае, фуникулёре и лифте
    Однозначно лучший гид в Лиссабоне!
    Говорю это не только как коллега, но и как мама. Мои дети, которые не очень хорошо
    читать дальше

    знают русский язык, понимали каждое слово — настолько увлекательно и доступно Анаит рассказывает.
    За один день эта удивительная девушка помогла нам увидеть и почувствовать Лиссабон так, словно мы живём здесь уже много лет.
    Не просто экскурсия — это была встреча с человеком, который умеет влюбить в город с первого шага.

  • В
    Василий
    11 августа 2025
    Автомобильное путешествие по Лиссабону и Алмаде
    Пожалуй, для меня лучшая экскурсия из 3х, которые брал в Португалии. Организация и подача материала от Алексея - просто топ.
    читать дальше

    Интересно и с юмором. Очень удобный формат в том числе для детей, когда они устали ходить под палящим солнцем:) спасибо! Обязательно рекомендую!!

  • Е
    Елена
    10 августа 2025
    Три часа в Лиссабоне - успеть всё
    Очень понравилась экскурсия с по Лиссабону с Виктором! Его увлекательный рассказ, чувство юмора и богатый жизненный опыт, позволяющий в деталях
    читать дальше

    и доходчиво объяснить технические аспекты доставки воды в древности и сейчас, постройки сейсмоустойчивых зданий в 18 веке, политические и психологические аспекты исторических событий, нюансы архитектурных стилей и направлений… Очень богатая экскурсия, спасибо большое Виктору за новые знания, углубленные понимания и яркие впечатления, в том числе вкусовые!

  • С
    Светлана
    10 августа 2025
    Авто-путешествие к яркой Синтре и мысу Рока
    Спасибо большое за чудесную экскурсию! Теперь уверена, что все, кто приезжают в Лиссабон, должны посетить Синтру)
    Многое увидели и узнали, маршрут очень яркий!
    Отдельное спасибо за то, что добавили еще одно удивительное место (Бока-ду-Инферно) в конце экскурсии.
  • Е
    Елена
    9 августа 2025
    Лиссабон, Синтра и мыс Рока
    Прекрасно провели время! Очень
    Интересно и познавательно!
  • М
    Мария
    9 августа 2025
    По Лиссабону на тук-туке
    Огромное спасибо гиду Алёне! Отличная экскурсия на тук-туке по Лиссабону👍🏻 Мы остались очень довольны. Интересно, динамично, познавательно и много полезных советов👍🏻

Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону

Самые популярные экскурсии в Лиссабоне
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. Вечерний Лиссабон: знакомство с душой города
  2. От Синтры до Эшторила
  3. Душевная экскурсия по Лиссабону
  4. Must-eat Лиссабона
  5. Синтра, Атлантика и мыс Рока
Что посмотреть в Лиссабоне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Площадь Коммерции
  3. Мыс Рока
  4. Район Белен
  5. Район Алфама
  6. Район Байша
  7. Набережная
  8. Статуя Христа
  9. Памятник первооткрывателям
  10. Площадь Россио
Сколько стоит экскурсия по Лиссабону в августе 2025
Сейчас в Лиссабоне можно забронировать 239 экскурсий и билетов от 5 до 1200 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 5514 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Изучите Лиссабон в компании опытных гидов, предлагающих увлекательные экскурсии на русском языке. Откройте для себя все достопримечательности города, его уникальную архитектуру и богатую историю. Наши экскурсии в Лиссабоне — это возможность погрузиться в местную культуру и традиции, узнать интересные факты и легенды. Забронируйте своё приключение сейчас и получите незабываемые впечатления!