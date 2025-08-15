Индивидуальная
до 4 чел.
Вечерний Лиссабон: интимное путешествие по сердцу города
Откройте для себя волшебство Лиссабона вечером: от узких улочек Алфамы до музыкального Байрру-Алту
Начало: На площади Rossio
20 авг в 19:00
21 авг в 19:00
€200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия «От Синтры до Эшторила» из Лиссабона
Погрузитесь в волшебство Синтры и красоту Эшторила, исследуя их сокровища и легенды в комфортной обстановке
Сегодня в 02:30
Завтра в 00:30
€340 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Уникальная прогулка по Лиссабону: знаковые места и живые уголки
Погрузитесь в атмосферу Лиссабона на индивидуальной экскурсии. Узнайте о культуре, традициях и скрытых уголках города. Попробуйте местные сладости и жинжу
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €150 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
Must-eat Лиссабона: гастрономическая экскурсия
Прогулка по Лиссабону с дегустацией местных блюд. Узнайте о кулинарных традициях, посетите старинные кафе и рюмочные, попробуйте лучшие стритфуд и напитки
Начало: На площади Россиу
Сегодня в 10:00
20 авг в 10:00
от €70 за человека
-
4%
Мини-группа
до 8 чел.
Синтра и мыс Рока: путешествие по Атлантическому побережью
Исследуйте сказочную Синтру и величественный мыс Рока, погрузитесь в историю и насладитесь атлантическими пейзажами
Начало: Avenida Liberdade 29
Расписание: в понедельник и пятницу в 09:00
Сегодня в 09:00
22 авг в 09:00
€66
€69 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Мыс Рока и 5 пляжей Лиссабона: путешествие на край земли
Погрузитесь в мир природной красоты и португальских традиций с эксклюзивной экскурсией по лучшим пляжам
24 авг в 08:00
25 авг в 08:00
€200 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие к мысу Рока: скалы, маяки и легендарные пляжи
Погрузитесь в мир великолепных пейзажей и захватывающих историй вдоль Лиссабонской Ривьеры, открывая секреты аристократического прошлого
24 авг в 08:00
25 авг в 08:00
€267 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Старый Лиссабон: уникальное путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Лиссабона, исследуя его исторические кварталы и памятники в компании опытного гида
25 авг в 09:00
26 авг в 09:00
€200 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Обидуш, Алкобаса, Баталья, Назаре, Фатима - истории Средневековья
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по старинным городкам Португалии, где каждый уголок хранит свои легенды и тайны
Начало: на площади Restouradores
Расписание: в субботу в 09:00
23 авг в 09:00
30 авг в 09:00
€88 за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Лиссабон: величие океана и тайны мыса Рока в одной экскурсии
Откройте для себя величественный Лиссабон с его знаковыми местами и тайнами, которые раскроются вам во время экскурсии
Начало: На площади Rossio
Расписание: ежедневно в 10:00
20 авг в 10:00
21 авг в 10:00
€130 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Лиссабону: история и современность
На этой экскурсии вы увидите не только классические достопримечательности Лиссабона, но и его скрытые уголки. Узнайте историю, культуру и архитектуру города
Начало: Ваш отель в Лиссабоне
20 авг в 09:00
22 авг в 09:00
€227 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Лиссабон, Синтра и мыс Рока
Путешествие по Лиссабону, Синтре и мысу Рока обещает быть насыщенным и запоминающимся. Откройте для себя культурные и природные жемчужины Португалии
Сегодня в 08:00
21 авг в 08:00
€350 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из аэропорта Лиссабона: комфортное путешествие по Португалии
Встреча в аэропорту Лиссабона и комфортный трансфер до вашего отеля или любой точки Португальской Ривьеры
Начало: В аэропорту Лиссабона
20 авг в 00:30
21 авг в 00:30
€40 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Авто-путешествие к яркой Синтре и мысу Рока: погружение в сказку
Исследуйте волшебство Синтры и величие мыса Рока, погрузитесь в мир португальской культуры и природы
Начало: Ваш отель
24 авг в 09:00
25 авг в 09:00
€280 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по Старому Лиссабону
Погрузитесь в уникальную атмосферу Лиссабона: от средневековых улочек до панорамных видов и традиционных вкусов
Начало: На Площади Россиу
9 сен в 09:30
10 сен в 09:00
€120 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Трансфер + экскурсия: Лиссабон, Синтра и мыс Рока
Проведите свой день в Лиссабоне с максимальной пользой! Познакомьтесь с городом, его историей и культурой, не теряя времени на ожидание
Начало: ваше место пребывания
26 авг в 08:00
27 авг в 08:00
€460 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Уникальное гастрономическое путешествие по Сетубалу и долине реки Саду
Погрузитесь в мир португальской гастрономии: вина, сыры, морепродукты и ликеры. Посетите заповедник Аррабида и рыбный рынок Сетубала
Завтра в 09:00
20 авг в 09:00
€334 за всё до 4 чел.
-
4%
Мини-группа
до 8 чел.
Великолепие Лиссабона: Байша, Алфама, Шиаду
Откройте сердце Лиссабона в экскурсии по Алфаме, Байше и Шиаду - от средневековых улочек до легендарных сладостей
Начало: Площадь Реставраторов
Расписание: во вторник и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
24 авг в 09:00
€25
€26 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Три часа в Лиссабоне - успеть всё
Погрузитесь в атмосферу Лиссабона за три часа: живописные улочки, знаменитые соборы и уникальная архитектура. Откройте для себя культуру и традиции Португалии
Начало: По договорённости
Завтра в 08:00
20 авг в 08:00
€250 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Всё за один день: Лиссабон, Синтра, мыс Рока, Кашкаиш, Эшторил
Хотите увидеть всё за один день? Путешествуйте по Лиссабону, Синтре, мысу Рока, Кашкаишу и Эшторилу. Уникальная возможность за короткое время
Начало: От вашего отеля в Лиссабоне
20 авг в 08:00
22 авг в 08:00
€360 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Знакомство с Лиссабоном на тук-туке: от Алфамы до Моурарии
Погрузитесь в атмосферу Лиссабона, прокатившись на тук-туке по его живописным кварталам. Уникальный маршрут, наполненный историями и панорамными видами
Начало: Time Out Market
27 авг в 08:00
28 авг в 08:00
€140 за всё до 3 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Синтре и окрестностям Лиссабона
Проведите незабываемый день в Синтре, исследуя секретные уголки и наслаждаясь вкусами Португалии в компании знающего гида
Начало: Ваш отель
20 авг в 10:00
21 авг в 10:00
€441
€490 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Индивидуальный трансфер по историческим местам Лиссабона
Посетите крепость тамплиеров в Томаре, готический монастырь в Баталье и рыбацкую деревушку Назаре. Узнайте историю Португалии через её архитектурные шедевры
Начало: место пребывания путешественников
26 авг в 08:30
27 авг в 08:30
€480 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Природные сокровища Португалии
Путешествие по природному парку Серраш-ди-Айри и Кандеейруш, где вы увидите древние дольмены, соляные разработки и пещеры Мира-де-Айре
Завтра в 09:00
20 авг в 09:00
€600 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Увлекательная экскурсия по Синтре из Лиссабона
Полчаса пути от Лиссабона - и вы в Синтре, где вас ждут дворцы, монастыри и удивительные истории
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Комфортный трансфер с экскурсией по знаковым местам Лиссабона
Прилетели в Лиссабон и хотите сразу погрузиться в атмосферу города? Начните свое путешествие с комфортного трансфера и захватывающей экскурсии
26 авг в 08:30
27 авг в 08:30
€280 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия по Лиссабону
Захватывающее путешествие по трём ключевым районам Лиссабона, где история и современность переплетаются в едином танце
Начало: На площади Россиу
25 авг в 06:30
26 авг в 06:30
€200 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Такая разная Португалия
Погрузитесь в атмосферу средневековья и королевской роскоши, посетив знаковые места Португалии. Узнайте легенды и предания, которые живут в этих городах
20 авг в 09:00
22 авг в 09:00
€380 за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Покорить Лиссабон под парусом: водная прогулка
Прогулка на паруснике по реке Тежу - это уникальная возможность увидеть Лиссабон с воды, наслаждаясь португальским вином и историческими рассказами
Начало: Пристань Белен
27 авг в 15:30
28 авг в 15:30
€380 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Диалог с Лиссабоном на языке стрит-арта: индивидуальная экскурсия
Уличное искусство Лиссабона: на тук-туке по центру и окраинам, обсуждая шедевры стрит-арта и философию городской культуры
Начало: Largo Luis de Camões
27 авг в 08:00
28 авг в 08:00
€140 за всё до 3 чел.
Водная прогулка
Лиссабон: с друзьями под парусом
Индивидуальная прогулка под парусом в Лиссабоне. Вино, фрукты, управление яхтой и интересные истории от капитана. Наслаждайтесь отдыхом с друзьями
Начало: В порту Лиссабона, дока Алкантара
20 авг в 14:00
21 авг в 14:00
€430 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Лиссабон, который покорит ваше сердце
Знакомство с Лиссабоном лучше всего начать с районов Байша, Алфама, Моурария и Граса. Почувствуйте контраст между прошлыми эпохами и современным укладом жизни
Начало: Площадь Rossio (Praça Pedro iV), у постамента Pedr...
30 авг в 09:00
31 авг в 09:00
€150 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Синтра, мыс Рока и Кашкайш: магия по-португальски
Вас ждет увлекательное путешествие по Синтре, мысу Рока и Кашкайшу. Узнайте о масонах, королях и мореплавателях, прогуляйтесь по эвкалиптовым лесам и пляжам
Начало: В Лиссабоне и окрестностях
1 сен в 08:00
3 сен в 08:00
€350 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Дворец Пена и мыс Рока: Индивидуальная экскурсия из Лиссабона
Посетите дворец Пена и мыс Рока в Лиссабоне. Откройте для себя уникальную архитектуру и потрясающие виды
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€350 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Нетуристический Лиссабон
Хотите увидеть Лиссабон с другой стороны? Прогуляйтесь по районам Estrela и Campo de Ourique, узнайте их историю и насладитесь местной атмосферой
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€200 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Подземное царство Португалии. Пещеры Мира-де-Айре
Приглашаем вас в сказочное путешествие в подземное царство пещеры Мира-де-Айре - одной из самых больших пещер в мире. Удивительные залы и сталактиты ждут вас
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€430 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия в Эвору и Кромлех Алмедреш: в глубь веков из Лиссабона
Погрузитесь в атмосферу древнего мира и средневековья, посетив уникальные памятники Эворы и Кромлеха
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€450 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Белен и эпоха мореплавателей: индивидуальная экскурсия по Лиссабону
Прогулка по Белену с рассказом о португальских мореплавателях и их открытиях. В завершение экскурсии попробуйте знаменитые беленские пирожные
26 авг в 09:00
27 авг в 09:00
€130 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Лиссабона - в живописный Сетубал: индивидуальная экскурсия
Путешествие по настоящей Португалии: от узких улочек Сетубала до невероятных пейзажей Серра да Аррабида. Уникальные истории и лучшие морепродукты ждут вас
Начало: На вокзале Сетубала
20 авг в 10:00
21 авг в 10:00
€250 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 12 чел.
Экскурсия в Белен: мореплаватели, монастыри и мосты Лиссабона
Откройте для себя сокровища Белена: от Беленской башни до монастыря Жеронимуш и знаменитых паштейш
Начало: Центр Лиссабона
Расписание: во вторник в 09:30, в воскресенье в 14:00
Завтра в 09:30
24 авг в 14:00
€45 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Групповая экскурсия «Тайны Лиссабона»: путешествие по семи холмам
Исследуйте сокровенные уголки Лиссабона, открывая тайны и легенды, воплотившиеся в архитектуре и уличной жизни
Начало: Rua Calhariz Bica
Расписание: в понедельник, вторник, среду и пятницу в 11:00, в четверг в 10:00 и 15:00, в субботу в 10:00
Сегодня в 11:00
20 авг в 11:00
€55 за человека
Индивидуальная
Тайны королевского Лиссабона: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Лиссабона и его королей. Прогулка по красивым площадям, подъем на фуникулере и множество интересных фактов ждут вас
Начало: На площади Коммерции
20 авг в 11:00
21 авг в 11:00
€55 за человека
Мини-группа
до 6 чел.
Увлекательная экскурсия по Лиссабону: расшифровка масонских символов
Прогулка по Лиссабону, раскрывающая тайны масонов. Узнайте о шифрах и кодах на старинных домах, традициях ордена и его роли в истории столицы
Начало: Базилика да Эштрела
Расписание: в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 15:00
21 авг в 15:00
22 авг в 15:00
€55 за человека
Индивидуальная
Тайны еврейского Лиссабона: от сефардов до современности
Откройте для себя уникальное наследие иудеев в Лиссабоне, их вклад в культуру и историю города
Начало: В парке Принсипе Реал
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
от €65 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Теплая встреча с солнечным Лиссабоном
Дружеская прогулка по атмосферным местам столицы с легким погружением в ее историю, культуру и быт
Начало: Площадь Россио
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
€240 за всё до 6 чел.
В Лиссабоне сосредоточенно множество интересных достопримечательностей, многие из которых были созданы на протяжении веков. Здесь вы увидите идеальные мощеные улочки, древние руины и соборы с белыми куполами и это лишь малая часть того, что вы можете увидеть в столице Португалии
Бесспорно обойти весь Лиссабон пешком можно, но для тех кто посещает столицу Португалии впервые мы рекомендуем воспользоваться организованными экскурсиями, которые помогут вам сориентироваться и получить хорошее представление обо всем. В нашем каталоге вы найдете множество потрясающих экскурсий, которые помогут вам познакомиться с городом
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия15 августа 2025Наш тур был замечательный. Долгий, интересный, насыщенный.
Лена очень интеллигентный, интересный человек. Человек мира.
Она приятный собеседник и очень много знает об истории Португалии. Все места, которые мы проехали с ней, оставили массу положительных впечатлений и эмоций.
Спасибо Лене за проведенное время.
- ППавел15 августа 2025Яся оказалась замечательным гидом - внимательная, доброжелательная и очень увлечённая своим делом. Она рассказала нам много интересного как о современном
- ААнастасия14 августа 2025Елена очень интересно и тактично рассказывала о достопримечательностях, делались личным опытом. Видно, что гид знает историю и не просто рассказывает факты из книжек, доносит информацию с душой. Милая и очаровательная девушка. Обязательно буду советовать.
- ААнастасия14 августа 2025Общительная, приятная, обаятельная Елена. Ждём новых встреч
- ВВячеслав14 августа 2025Денис замечательный гид по Лиссабону - историк по образованию (как и я, так что могу точно сказать - стандарты профессии
- ММария13 августа 2025Супер экскурсия! Роман провел нас по всем смотровым площадкам, подстроился под наш график и ритм. Нам понравилось)
- ЮЮлия13 августа 2025Спасибо большое Алене за экскурсию на тук туке. Было очень весело прокатиться по Лиссабону на Тук туке. Алена очень душевный рассказчик. Показала нам несколько интересных мест в Лиссабоне, которые знают только местные жители.
- ММария13 августа 2025Огромное спасибо Наталье за экскурсию! Очень интересно и красиво 👍🏻
Это экскурсовод, которой всегда есть что рассказать. Рекомендую!
- ТТатьяна13 августа 2025Хочу поблагодарить Алексея за отличную экскурсию в Синтру! Очень увлекательная подача исторических фактов — легко, живо и с чувством меры.
- DDarius13 августа 2025Ok
- ССергей12 августа 2025Эта была очень интересная увлекательная экскурсия, которая сделала наш день превосходным!!! Юля отличный гид, позитивная, а самая главное увлекательный рассказчик! Спасибо за этот день!
- ЕЕлизавета12 августа 2025Заказывали у Оксаны фотопрогулку, что бы совместить полезное с приятным. Погулять по городу и получить красивые фотографии.
Ожидать полноценного рассказа как
- ММария11 августа 2025Португалия моя 39ая страна! И Сергей был лучшим гидом за все время моим путешествий. Интересный, харизматичный, душевный рассказчик буквально «продал»
- ААлина11 августа 2025Алена очень веселая и классная) у нас получилась очень интересная экскурсия по самым основным местам, после получили множество рекомендаций, что можно посетить самим. Даже наша дочь 11 лет, которая не любит никакие экскурсии, осталась в восторге) однозначно рекомендуем!
- ТТатьяна11 августа 2025Однозначно лучший гид в Лиссабоне!
Говорю это не только как коллега, но и как мама. Мои дети, которые не очень хорошо
- ВВасилий11 августа 2025Пожалуй, для меня лучшая экскурсия из 3х, которые брал в Португалии. Организация и подача материала от Алексея - просто топ.
- ЕЕлена10 августа 2025Очень понравилась экскурсия с по Лиссабону с Виктором! Его увлекательный рассказ, чувство юмора и богатый жизненный опыт, позволяющий в деталях
- ССветлана10 августа 2025Спасибо большое за чудесную экскурсию! Теперь уверена, что все, кто приезжают в Лиссабон, должны посетить Синтру)
Многое увидели и узнали, маршрут очень яркий!
Отдельное спасибо за то, что добавили еще одно удивительное место (Бока-ду-Инферно) в конце экскурсии.
- ЕЕлена9 августа 2025Прекрасно провели время! Очень
Интересно и познавательно!
- ММария9 августа 2025Огромное спасибо гиду Алёне! Отличная экскурсия на тук-туке по Лиссабону👍🏻 Мы остались очень довольны. Интересно, динамично, познавательно и много полезных советов👍🏻
