А Анастасия От статуи Христа до мыса Рока Наш тур был замечательный. Долгий, интересный, насыщенный.

Лена очень интеллигентный, интересный человек. Человек мира.

Она приятный собеседник и очень много знает об истории Португалии. Все места, которые мы проехали с ней, оставили массу положительных впечатлений и эмоций.

Спасибо Лене за проведенное время.

П Павел Тропа контрастов: шаг за шагом по душевным кварталам Лиссабона читать дальше Лиссабоне, так и о его богатой истории. Благодаря её экскурсии мы увидели город с совершенно новой стороны и влюбились в него ещё больше. Яся оказалась замечательным гидом - внимательная, доброжелательная и очень увлечённая своим делом. Она рассказала нам много интересного как о современном

А Анастасия Лиссабон без стереотипов: дружеская прогулка по центру Елена очень интересно и тактично рассказывала о достопримечательностях, делались личным опытом. Видно, что гид знает историю и не просто рассказывает факты из книжек, доносит информацию с душой. Милая и очаровательная девушка. Обязательно буду советовать.

А Анастасия Трансфер из аэропорта в Лиссабон или города Португальской Ривьеры Общительная, приятная, обаятельная Елена. Ждём новых встреч

В Вячеслав Авторская прогулка от историка по сердцу Лиссабона читать дальше Денис выполняет блестяще), человек с юмором, заботливый к туристам, прекрасно знает историю Португалии и планирует движение по маршруту с учетом рельефа местности (использовал лифты для экономии наших сил), погодных условий (была жара, потому остановки для рассказа были на тенистых участках улиц). Всем рекомендую! Денис замечательный гид по Лиссабону - историк по образованию (как и я, так что могу точно сказать - стандарты профессии

М Мария Знакомство с Лиссабоном на тук-туке Супер экскурсия! Роман провел нас по всем смотровым площадкам, подстроился под наш график и ритм. Нам понравилось)

Ю Юлия По Лиссабону на тук-туке Спасибо большое Алене за экскурсию на тук туке. Было очень весело прокатиться по Лиссабону на Тук туке. Алена очень душевный рассказчик. Показала нам несколько интересных мест в Лиссабоне, которые знают только местные жители.

М Мария По побережью к мысу Рока Огромное спасибо Наталье за экскурсию! Очень интересно и красиво 👍🏻

Это экскурсовод, которой всегда есть что рассказать. Рекомендую!

Т Татьяна Авто-путешествие к яркой Синтре и мысу Рока читать дальше Благодаря его рассказам город открылся с совершенно новой стороны: не просто красивые места, а целая история, ожившая на глазах. Профессионализм, глубокие знания и умение держать внимание слушателей сделали поездку по-настоящему особенной. Рекомендую! Хочу поблагодарить Алексея за отличную экскурсию в Синтру! Очень увлекательная подача исторических фактов — легко, живо и с чувством меры.

D Darius Три часа в Лиссабоне - успеть всё Ok

С Сергей Прекрасный Лиссабон Эта была очень интересная увлекательная экскурсия, которая сделала наш день превосходным!!! Юля отличный гид, позитивная, а самая главное увлекательный рассказчик! Спасибо за этот день!

Е Елизавета Фотопрогулка в Лиссабоне

Ожидать полноценного рассказа как читать дальше от гида конечно не стоит, на то она и фотопрогулка.

Оксана молодец, четкий тайминг, с ней комфортно и фотографии получились очень красивыми и яркими.

Однозначно рекомендую если хотите получить хорошие фотографии Заказывали у Оксаны фотопрогулку, что бы совместить полезное с приятным. Погулять по городу и получить красивые фотографии.Ожидать полноценного рассказа как

М Мария Must-eat Лиссабона читать дальше прекрасную жизнь в Лиссабоне. Его экскурсия очень продумана, без воды и лишних маршрутов. На всех стоп точках мы пробовали вкусную еду и напитки, это очень с выгодной стороны показало и кухню и культуру Португалии в целом. Остались очень довольны, искренне рекомендуем. 10 из 10 ⭐️ Португалия моя 39ая страна! И Сергей был лучшим гидом за все время моим путешествий. Интересный, харизматичный, душевный рассказчик буквально «продал»

А Алина По Лиссабону на тук-туке Алена очень веселая и классная) у нас получилась очень интересная экскурсия по самым основным местам, после получили множество рекомендаций, что можно посетить самим. Даже наша дочь 11 лет, которая не любит никакие экскурсии, осталась в восторге) однозначно рекомендуем!

Т Татьяна Весь Лиссабон: пешком, на трамвае, фуникулёре и лифте

Говорю это не только как коллега, но и как мама. Мои дети, которые не очень хорошо читать дальше знают русский язык, понимали каждое слово — настолько увлекательно и доступно Анаит рассказывает.

За один день эта удивительная девушка помогла нам увидеть и почувствовать Лиссабон так, словно мы живём здесь уже много лет.

Не просто экскурсия — это была встреча с человеком, который умеет влюбить в город с первого шага. Однозначно лучший гид в Лиссабоне!Говорю это не только как коллега, но и как мама. Мои дети, которые не очень хорошо

В Василий Автомобильное путешествие по Лиссабону и Алмаде читать дальше Интересно и с юмором. Очень удобный формат в том числе для детей, когда они устали ходить под палящим солнцем:) спасибо! Обязательно рекомендую!! Пожалуй, для меня лучшая экскурсия из 3х, которые брал в Португалии. Организация и подача материала от Алексея - просто топ.

Е Елена Три часа в Лиссабоне - успеть всё читать дальше и доходчиво объяснить технические аспекты доставки воды в древности и сейчас, постройки сейсмоустойчивых зданий в 18 веке, политические и психологические аспекты исторических событий, нюансы архитектурных стилей и направлений… Очень богатая экскурсия, спасибо большое Виктору за новые знания, углубленные понимания и яркие впечатления, в том числе вкусовые! Очень понравилась экскурсия с по Лиссабону с Виктором! Его увлекательный рассказ, чувство юмора и богатый жизненный опыт, позволяющий в деталях

С Светлана Авто-путешествие к яркой Синтре и мысу Рока Спасибо большое за чудесную экскурсию! Теперь уверена, что все, кто приезжают в Лиссабон, должны посетить Синтру)

Многое увидели и узнали, маршрут очень яркий!

Отдельное спасибо за то, что добавили еще одно удивительное место (Бока-ду-Инферно) в конце экскурсии.

Е Елена Лиссабон, Синтра и мыс Рока Прекрасно провели время! Очень

Интересно и познавательно!