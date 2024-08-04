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порисовать граффити. Полный детский восторг! Также показала нам тайные уголки Лиссабона, спрятанные от туриста, где оставили свои картины уличные художники. Парочку имен мы увезли с собой в памяти. Кроме того, Светлана охотно рассказывает и про другие достопримечательности города, показывает смотровые площадки, интересные улочки и пути, как удобнее передвигаться. Экскурсия гораздо интереснее и душевнее, чем классическая. В нашем случае вышло именно так. Так что если вам нужно первый раз познакомиться с Лиссабоном, то смело выбирайте Светлану. И город увидите, и граффити и душевно поболтаете.