8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Средневековая Португалия: Обидуш, Алкобаса, Назаре и Баталия за один день
Приглашаем вас на уникальное путешествие по средневековым городам Португалии, где каждый уголок хранит свою историю
Начало: В вашем отеле в Лиссабоне
9 авг в 09:00
10 авг в 09:00
€350 за всё до 6 чел.
9 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия по дворцам Синтры и мысу Рока
Погрузитесь в мир истории и природы Синтры. За один день посетите дворцы, парки и край земли, а также насладитесь видами португальской Ривьеры
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
€400 за всё до 3 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Лиссабона - в волшебную Синтру
Оценить красоту и уникальность дворца Пена и имения Регалейра
Начало: У Hard Rock Cafe
Завтра в 08:30
9 авг в 08:30
€300 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлёна26 июня 2024Ну что ж, мы действительно перенеслись в Средневековье! На тихих каменных улочках Обидуша, под готическими сводами монастыря в Баталье, в
- ННаталия25 июня 2024Очень классная экскурсия для знакомства с Португалией. Сергей собрал в один маршрут все самое интересное: в Обидуше мы увидели средневековый
- ХХристофор27 марта 2024Вся группа, ехавшая по этому маршруту, очень довольна. Да не то слово… Честно говоря, ваш гид Сергей не тоьлко знаток
Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Однодневные»
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