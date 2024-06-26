Однодневные – экскурсии в Лиссабоне

Найдено 3 экскурсии в категории «Однодневные» в Лиссабоне на русском языке, цены от €300. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Средневековая Португалия: Обидуш, Алкобаса, Назаре и Баталия за 1 день
На машине
3 отзыва
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Средневековая Португалия: Обидуш, Алкобаса, Назаре и Баталия за один день
Приглашаем вас на уникальное путешествие по средневековым городам Португалии, где каждый уголок хранит свою историю
Начало: В вашем отеле в Лиссабоне
9 авг в 09:00
10 авг в 09:00
350 за всё до 6 чел.
Легендарная Синтра: дворцы, край земли и португальская Ривьера
На машине
3 отзыва
9 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия по дворцам Синтры и мысу Рока
Погрузитесь в мир истории и природы Синтры. За один день посетите дворцы, парки и край земли, а также насладитесь видами португальской Ривьеры
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
400 за всё до 3 чел.
Из Лиссабона - в волшебную Синтру
На машине
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Лиссабона - в волшебную Синтру
Оценить красоту и уникальность дворца Пена и имения Регалейра
Начало: У Hard Rock Cafe
Завтра в 08:30
9 авг в 08:30
300 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алёна
    26 июня 2024
    Средневековая Португалия: Обидуш, Алкобаса, Назаре и Баталия за 1 день
    Ну что ж, мы действительно перенеслись в Средневековье! На тихих каменных улочках Обидуша, под готическими сводами монастыря в Баталье, в
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    уютной Алкобасе. А в Назаре восхищались видами на Атлантический океан. Всё это получилось в лучшем виде благодаря Сергею и его профессионализму: в начале он спросил про наши ожидания и следовал им, мы постоянно чувствовали заботу; отдельно отмечу максимально комфортный автомобиль и прекрасное вождение Сергея. Рассказов было именно столько, сколько нужно — без перегруза. А ещё мы заехали пообедать в потрясающе вкусный ресторан по рекомендации Сергея. Большое спасибо за дивный португальский день!

    Ну что ж, мы действительно перенеслись в Средневековье! На тихих каменных улочках Обидуша, под готическими сводамиНу что ж, мы действительно перенеслись в Средневековье! На тихих каменных улочках Обидуша, под готическими сводамиНу что ж, мы действительно перенеслись в Средневековье! На тихих каменных улочках Обидуша, под готическими сводамиНу что ж, мы действительно перенеслись в Средневековье! На тихих каменных улочках Обидуша, под готическими сводамиНу что ж, мы действительно перенеслись в Средневековье! На тихих каменных улочках Обидуша, под готическими сводамиНу что ж, мы действительно перенеслись в Средневековье! На тихих каменных улочках Обидуша, под готическими сводамиНу что ж, мы действительно перенеслись в Средневековье! На тихих каменных улочках Обидуша, под готическими сводамиНу что ж, мы действительно перенеслись в Средневековье! На тихих каменных улочках Обидуша, под готическими сводамиНу что ж, мы действительно перенеслись в Средневековье! На тихих каменных улочках Обидуша, под готическими сводамиНу что ж, мы действительно перенеслись в Средневековье! На тихих каменных улочках Обидуша, под готическими сводами
  • Н
    Наталия
    25 июня 2024
    Средневековая Португалия: Обидуш, Алкобаса, Назаре и Баталия за 1 день
    Очень классная экскурсия для знакомства с Португалией. Сергей собрал в один маршрут все самое интересное: в Обидуше мы увидели средневековый
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    замок, в Баталии величественный готический собор, в Алкобасе монастырь Святой Марии и узнали его трогательную историю, а в Назаре повстречались с Атлантическим океаном. Сергей старался сделать наше путешествие, как можно комфортнее, показать нам все самое интересное, бонусом завозил в места, не указанные в основной программе, уточнял все наши пожелания. И, конечно, щедро делился своими знаниями о Португалии, местной жизни, а еще привез нас обедать в очень вкусное место! Экскурсия получилась динамичной и пролетела на одном дыхании. Сергей, спасибо большое за теплую встречу и прекрасный день 😊

  • Х
    Христофор
    27 марта 2024
    Средневековая Португалия: Обидуш, Алкобаса, Назаре и Баталия за 1 день
    Вся группа, ехавшая по этому маршруту, очень довольна. Да не то слово… Честно говоря, ваш гид Сергей не тоьлко знаток
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    своего дела - он еще открытый, очень культурный и любезный. Он показал, что вправду заботится о желаниях тех, которые поверили ему не только свое свободное время, но и свое большое желание узнать как можно больше за короткое время эксурсии… Короче говоря, Сергей - супер, он справился на "отлично"! Так держать! Мы с удовольствием порекоммендуем гида своим друзьям, не исключая при этом и услуги вашего прекрасного сайта. Привет из Болгарии!

Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Однодневные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Лиссабоне
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Средневековая Португалия: Обидуш, Алкобаса, Назаре и Баталия за 1 день
  2. Легендарная Синтра: дворцы, край земли и португальская Ривьера
  3. Из Лиссабона - в волшебную Синтру
Какие места ещё посмотреть в Лиссабоне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Площадь Коммерции
  3. Мыс Рока
  4. Район Белен
  5. Набережная
  6. Старый город
  7. Музей Карет
  8. Район Алфама
  9. Дворец Келуш
  10. Мост 25 апреля
Сколько стоит экскурсия по Лиссабону в августе 2024
Сейчас в Лиссабоне в категории "Однодневные" можно забронировать 3 экскурсии от 300 до 400. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Экскурсии на русском языке в Лиссабоне (Португалия 🇵🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Однодневные», 6 ⭐ отзывов, цены от €300. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Португалии. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
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