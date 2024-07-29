скидка
14%
4.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Лучший выборИстории старого Лиссабона: живая картина веков
Погрузитесь в удивительный мир историй Лиссабона, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На площади Dom Pedro IV
Расписание: во вторник, четверг и пятницу в 14:00, в среду, субботу и воскресенье в 09:00 и 14:00
Завтра в 14:00
7 авг в 14:00
43€37 за человека
4 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Лиссабон: путешествие по лучшим панорамам и историческим районам
Погрузитесь в атмосферу Лиссабона, посетив его лучшие смотровые площадки. Откройте для себя уникальные районы и узнайте интересные факты о городе
Начало: По договоренности
4 сен в 09:00
5 сен в 09:00
€174 за всё до 8 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
Узкие улочки Алфамы: история и культура
Алфама - сердце Лиссабона. Узкие улочки, азулежу, фаду и панорамные виды ждут вас на этой индивидуальной экскурсии. Откройте для себя многоликий квартал
Начало: Площадь Коммерции (Praça do Comércio)
12 авг в 17:00
13 авг в 17:00
€20 за человека
2.5 часа
Индивидуальная
до 2 чел.
Лиссабон, который влюбляет
Выбрать из двух маршрутов тот, который вам ближе, или же пройти по обоим для полного погружения
Начало: На площади Реставраторов
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€130 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлена29 июля 2024От всего сердца благодарим Анаит и Грачья за интересный профессиональный рассказ и заботу, которой нас окружили. Начать с этой экскурсии
- ТТатьяна21 июля 2024Огромное спасибо Елене за потрясающую экскурсию!
- ЕЕвгения21 июля 2024Очень впечатлена экскурсией, маршрутом, знаниями Елены города и истории. Очень понравилось и, по возможности, буду обращаться еще! Рекомендую 👍🏻👍🏻👍🏻
- ААлександр13 июля 2024Все отлично, очень понравилось. Важные нюансы, о которых нет инфо в интернете. Много дополнительно полезной информации.
- ААнна3 апреля 2024Анаит самый ЛУЧШИЙ ИНТЕРЕСНЕЙШИЙ ГИД!! Мы случайно заехали в Португалию, заказали 4 часовой тур знакомство с Лисобоном и остались в
- ННонна23 сентября 2023Отличная панорама города! Анаит(или Аня) превосходно построила экскурсию. Мы осмотрели город со всех сторон, получили массу интересной информации, и историю,
Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «По крышам»
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