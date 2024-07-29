По крышам – экскурсии в Лиссабоне

Найдено 4 экскурсии в категории «По крышам» в Лиссабоне на русском языке, цены от €20, скидки до 14%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Истории старого Лиссабона
Пешая
скидка
14%
116 отзывов
4.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Лучший выбор
Истории старого Лиссабона: живая картина веков
Погрузитесь в удивительный мир историй Лиссабона, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На площади Dom Pedro IV
Расписание: во вторник, четверг и пятницу в 14:00, в среду, субботу и воскресенье в 09:00 и 14:00
Завтра в 14:00
7 авг в 14:00
4337 за человека
Лиссабон: лучшие панорамы
На машине
28 отзывов
4 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Лиссабон: путешествие по лучшим панорамам и историческим районам
Погрузитесь в атмосферу Лиссабона, посетив его лучшие смотровые площадки. Откройте для себя уникальные районы и узнайте интересные факты о городе
Начало: По договоренности
4 сен в 09:00
5 сен в 09:00
174 за всё до 8 чел.
Прогулка по старейшему кварталу Лиссабона - Алфаме
Пешая
5 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
Узкие улочки Алфамы: история и культура
Алфама - сердце Лиссабона. Узкие улочки, азулежу, фаду и панорамные виды ждут вас на этой индивидуальной экскурсии. Откройте для себя многоликий квартал
Начало: Площадь Коммерции (Praça do Comércio)
12 авг в 17:00
13 авг в 17:00
20 за человека
Лиссабон, который влюбляет
Пешая
2.5 часа
Индивидуальная
до 2 чел.
Лиссабон, который влюбляет
Выбрать из двух маршрутов тот, который вам ближе, или же пройти по обоим для полного погружения
Начало: На площади Реставраторов
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
130 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алена
    29 июля 2024
    Лиссабон: лучшие панорамы
    От всего сердца благодарим Анаит и Грачья за интересный профессиональный рассказ и заботу, которой нас окружили. Начать с этой экскурсии
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    - лучшее решение для знакомства с городом. Много полезных фактов, план города сразу появляется. Анаит щедра на истории, рекомендации необычных мест, всегда подскажет, где провести время и получить удовольствие от еды. Тонкие, любящие свое дело и людей экскурсоводы. От души рекомендуем.

    От всего сердца благодарим Анаит и Грачья за интересный профессиональный рассказ и заботу, которой нас окружилиОт всего сердца благодарим Анаит и Грачья за интересный профессиональный рассказ и заботу, которой нас окружилиОт всего сердца благодарим Анаит и Грачья за интересный профессиональный рассказ и заботу, которой нас окружилиОт всего сердца благодарим Анаит и Грачья за интересный профессиональный рассказ и заботу, которой нас окружилиОт всего сердца благодарим Анаит и Грачья за интересный профессиональный рассказ и заботу, которой нас окружилиОт всего сердца благодарим Анаит и Грачья за интересный профессиональный рассказ и заботу, которой нас окружили
  • Т
    Татьяна
    21 июля 2024
    Истории старого Лиссабона
    Огромное спасибо Елене за потрясающую экскурсию!
  • Е
    Евгения
    21 июля 2024
    Истории старого Лиссабона
    Очень впечатлена экскурсией, маршрутом, знаниями Елены города и истории. Очень понравилось и, по возможности, буду обращаться еще! Рекомендую 👍🏻👍🏻👍🏻
    Очень впечатлена экскурсией, маршрутом, знаниями Елены города и истории. Очень понравилось и, по возможности, буду обращаться
  • А
    Александр
    13 июля 2024
    Истории старого Лиссабона
    Все отлично, очень понравилось. Важные нюансы, о которых нет инфо в интернете. Много дополнительно полезной информации.
  • А
    Анна
    3 апреля 2024
    Лиссабон: лучшие панорамы
    Анаит самый ЛУЧШИЙ ИНТЕРЕСНЕЙШИЙ ГИД!! Мы случайно заехали в Португалию, заказали 4 часовой тур знакомство с Лисобоном и остались в
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    полном восторге!! Анаит провела тур на английском и русском!! Заинтересовала даже 9 летнего мальчика и подростковую девушку! Тур был очень интересный, захватывающий и не нудный!! Охватила красивейшие места, коротенькие остановки, для красивых фотографий и интересных историй. Отличный шустрый водитель с комфортным автомобилем на нашу компанию 6 человек! После Португалии мы заехали в Англию и Францию. Анаит поставила нам планку стандарта, и в сравнение с другими турами мы поняли что такого человека/гида не часто встретишь!! Рекомендую 1000%

    Анаит самый ЛУЧШИЙ ИНТЕРЕСНЕЙШИЙ ГИД!! Мы случайно заехали в Португалию, заказали 4 часовой тур знакомство с Лисобоном и остались в полном восторге!!
  • Н
    Нонна
    23 сентября 2023
    Лиссабон: лучшие панорамы
    Отличная панорама города! Анаит(или Аня) превосходно построила экскурсию. Мы осмотрели город со всех сторон, получили массу интересной информации, и историю,
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    и интересную беседу, и понятие, как построен город, когда и почему. Аня провела с нами больше времени, чем указано было в описании, и мы от всей души благодарны ей за ее время и отдачу, за дружелюбную манеру и чувство юмора. Замечательно!!!!! Просто, замечательно!!

Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «По крышам»

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  2. Площадь Коммерции
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  5. Набережная
  6. Старый город
  7. Музей Карет
  8. Мост 25 апреля
  9. Дворец Келуш
  10. Район Алфама
Сколько стоит экскурсия по Лиссабону в августе 2024
Сейчас в Лиссабоне в категории "По крышам" можно забронировать 4 экскурсии от 20 до 174 со скидкой до 14%. Туристы уже оставили гидам 149 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Лиссабоне (Португалия 🇵🇹) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год по крышам, 149 ⭐ отзывов, цены от €20. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Португалии. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
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