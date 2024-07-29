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полном восторге!! Анаит провела тур на английском и русском!! Заинтересовала даже 9 летнего мальчика и подростковую девушку! Тур был очень интересный, захватывающий и не нудный!! Охватила красивейшие места, коротенькие остановки, для красивых фотографий и интересных историй. Отличный шустрый водитель с комфортным автомобилем на нашу компанию 6 человек! После Португалии мы заехали в Англию и Францию. Анаит поставила нам планку стандарта, и в сравнение с другими турами мы поняли что такого человека/гида не часто встретишь!! Рекомендую 1000%