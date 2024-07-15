По пригородам – экскурсии в Лиссабоне

Найдено 12 экскурсий в категории «По пригородам» в Лиссабоне на русском языке, цены от €45. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Волшебная Синтра, Дворец Келуш и Мыс Рока
На автобусе
12 отзывов
9 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Волшебная Синтра, Дворец Келуш и Мыс Рока
Начало: В Лиссабоне - уточняется при бронировании
Расписание: По субботам в 9:00
11 авг в 08:30
17 авг в 08:30
85 за человека
Вила Висоза - Эвора - мост Вашко де Гамма
На автобусе
6.5 часов
Групповая
до 15 чел.
Вила Висоза - Эвора - мост Вашко де Гамма
Начало: Уточняется после бронирования
Расписание: Чт 8:30
8 авг в 11:15
15 авг в 11:15
79 за человека
Обзорная экскурсия по городу Порту
На автобусе
4 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Обзорная экскурсия по городу Порту
Начало: Уточняется после бронирования
Расписание: Воскресение 8:30
11 авг в 08:30
18 авг в 08:30
45 за человека
Коимбра - Фатима - Карстовые пещеры
На автобусе
8.5 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Коимбра - Фатима - Карстовые пещеры
Начало: Уточняется после бронирования
Расписание: Вторник 07:00
13 авг в 07:00
20 авг в 07:00
105 за человека
Назаре - навстречу волне
На автобусе
4 часа
Мини-группа
до 5 чел.
Назаре - навстречу волне
Начало: Уточняется после бронирования
Расписание: Вт, пт с 15.00 до 19.00
Завтра в 15:00
9 авг в 15:00
65 за человека
Дорогами Средневековья с дегустацией вина и монастырских сладостей
9 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Дорогами Средневековья с дегустацией вина и монастырских сладостей
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно по договоренности
14 авг в 09:00
15 авг в 09:00
180 за всё до 7 чел.
Монсанто
На автобусе
10.5 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Монсанто
Начало: Уточняется после бронирования
Расписание: По средам в 07:30
7 авг в 07:30
14 авг в 07:30
100 за человека
Назаре - город самых больших волн
8 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Назаре - город самых больших волн
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно по договоренности
14 авг в 09:00
15 авг в 09:00
180 за всё до 7 чел.
Колыбель Португалии (Гимарайш и Брага)
Пешая
На автобусе
8 часов
Групповая
Колыбель Португалии (Гимарайш и Брага)
Начало: Отель
Расписание: По понедельникам 08.00-17.30
12 авг в 08:00
19 авг в 08:00
85 за человека
Обзорная экскурсия по Лиссабону - Мафра - Деревенька Жозе Франку - Эрисейра (с обедом)
На автобусе
10 часов
Мини-группа
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Лиссабону - Мафра - Деревенька Жозе Франку - Эрисейра (с обедом)
Начало: Уточняется после бронирования
Расписание: ср 8.00
7 авг в 08:00
14 авг в 08:00
100 за человека
Королевские дворцы Лиссабона и деревня Азеньяш-ду-Мар
На автобусе
8 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Королевские дворцы Лиссабона и деревня Азеньяш-ду-Мар
Начало: Уточняется после бронирования
Расписание: Понедельник 09:00
12 авг в 09:00
19 авг в 09:00
280 за всё до 8 чел.
«Королевская Португалия» (Келуш, Мафра, Эрисейра)
5 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
«Королевская Португалия» (Келуш, Мафра, Эрисейра)
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
от 370 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • R
    Ruslan
    15 июля 2024
    Волшебная Синтра, Дворец Келуш и Мыс Рока
    Хороший экскурсовод и ему 5 баллов, не понравилось что поменялись планы экскурсии по вине самой компании и считайте что вы уже без обеденного нормального перерыва

Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «По пригородам»

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  1. Волшебная Синтра, Дворец Келуш и Мыс Рока
  2. Вила Висоза - Эвора - мост Вашко де Гамма
  3. Обзорная экскурсия по городу Порту
  4. Коимбра - Фатима - Карстовые пещеры
  5. Назаре - навстречу волне
Какие места ещё посмотреть в Лиссабоне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Площадь Коммерции
  3. Мыс Рока
  4. Район Белен
  5. Набережная
  6. Старый город
  7. Музей Карет
  8. Мост 25 апреля
  9. Дворец Келуш
  10. Район Алфама
Сколько стоит экскурсия по Лиссабону в августе 2024
Сейчас в Лиссабоне в категории "По пригородам" можно забронировать 12 экскурсий и билетов от 45 до 370. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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