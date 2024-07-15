9 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Волшебная Синтра, Дворец Келуш и Мыс Рока
Начало: В Лиссабоне - уточняется при бронировании
Расписание: По субботам в 9:00
11 авг в 08:30
17 авг в 08:30
€85 за человека
6.5 часов
Групповая
до 15 чел.
Вила Висоза - Эвора - мост Вашко де Гамма
Начало: Уточняется после бронирования
Расписание: Чт 8:30
8 авг в 11:15
15 авг в 11:15
€79 за человека
4 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Обзорная экскурсия по городу Порту
Начало: Уточняется после бронирования
Расписание: Воскресение 8:30
11 авг в 08:30
18 авг в 08:30
€45 за человека
8.5 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Коимбра - Фатима - Карстовые пещеры
Начало: Уточняется после бронирования
Расписание: Вторник 07:00
13 авг в 07:00
20 авг в 07:00
€105 за человека
4 часа
Мини-группа
до 5 чел.
Назаре - навстречу волне
Начало: Уточняется после бронирования
Расписание: Вт, пт с 15.00 до 19.00
Завтра в 15:00
9 авг в 15:00
€65 за человека
9 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Дорогами Средневековья с дегустацией вина и монастырских сладостей
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно по договоренности
14 авг в 09:00
15 авг в 09:00
€180 за всё до 7 чел.
10.5 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Монсанто
Начало: Уточняется после бронирования
Расписание: По средам в 07:30
7 авг в 07:30
14 авг в 07:30
€100 за человека
8 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Назаре - город самых больших волн
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно по договоренности
14 авг в 09:00
15 авг в 09:00
€180 за всё до 7 чел.
8 часов
Групповая
Колыбель Португалии (Гимарайш и Брага)
Начало: Отель
Расписание: По понедельникам 08.00-17.30
12 авг в 08:00
19 авг в 08:00
€85 за человека
10 часов
Мини-группа
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Лиссабону - Мафра - Деревенька Жозе Франку - Эрисейра (с обедом)
Начало: Уточняется после бронирования
Расписание: ср 8.00
7 авг в 08:00
14 авг в 08:00
€100 за человека
8 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Королевские дворцы Лиссабона и деревня Азеньяш-ду-Мар
Начало: Уточняется после бронирования
Расписание: Понедельник 09:00
12 авг в 09:00
19 авг в 09:00
€280 за всё до 8 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
«Королевская Португалия» (Келуш, Мафра, Эрисейра)
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
от €370 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- RRuslan15 июля 2024Хороший экскурсовод и ему 5 баллов, не понравилось что поменялись планы экскурсии по вине самой компании и считайте что вы уже без обеденного нормального перерыва
Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «По пригородам»
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Сколько стоит экскурсия по Лиссабону в августе 2024
Сейчас в Лиссабоне в категории "По пригородам" можно забронировать 12 экскурсий и билетов от 45 до 370. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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