8 отзывов

2.5 часа

Индивидуальная до 6 чел.

Душевная экскурсия по Лиссабону Начало: Площадь praça do Comercio (под триумфальной аркой)

Расписание: Это индивидуальная экскурсия, день и время вы выбираете сами.