Популярные экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Популярные экскурсии» в Лиссабоне на русском языке, цены от €25. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Весь Лиссабон за 2 часа
Пешая
51 отзыв
2 часа
Групповая
до 15 чел.
Групповая пешеходная экскурсия «Весь Лиссабон за 2 часа»
Погрузитесь в атмосферу Лиссабона с профессиональным гидом, открывая лучшие виды и исторические районы
Начало: Praça Dom Pedro IV (Rossio) у памятника
Расписание: Ежедневно в 15:15.
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
25 за человека
Лиссабон - город цветов и солнца. Обзорная экскурсия
Пешая
42 отзыва
4 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Лиссабон - город цветов и солнца. Обзорная экскурсия
Начало: Площадь Дона Педро IV (Россио) Praça Dom Pedro IV
Расписание: по средам,субботам и воскресеньям в 9.00 и 14.00; по вторникам в 14:00
Завтра в 14:00
7 авг в 09:00
43 за человека
Душевная экскурсия по Лиссабону
Пешая
8 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Душевная экскурсия по Лиссабону
Начало: Площадь praça do Comercio (под триумфальной аркой)
Расписание: Это индивидуальная экскурсия, день и время вы выбираете сами.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 150 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Популярные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Лиссабоне
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Весь Лиссабон за 2 часа
  2. Лиссабон - город цветов и солнца. Обзорная экскурсия
  3. Душевная экскурсия по Лиссабону
Какие места ещё посмотреть в Лиссабоне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Площадь Коммерции
  3. Мыс Рока
  4. Район Белен
  5. Набережная
  6. Старый город
  7. Музей Карет
  8. Мост 25 апреля
  9. Дворец Келуш
  10. Район Алфама
Сколько стоит экскурсия по Лиссабону в августе 2024
Сейчас в Лиссабоне в категории "Популярные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 25 до 150. Туристы уже оставили гидам 101 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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