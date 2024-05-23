2 часа
Групповая
до 15 чел.
Групповая пешеходная экскурсия «Весь Лиссабон за 2 часа»
Погрузитесь в атмосферу Лиссабона с профессиональным гидом, открывая лучшие виды и исторические районы
Начало: Praça Dom Pedro IV (Rossio) у памятника
Расписание: Ежедневно в 15:15.
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
€25 за человека
4 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Лиссабон - город цветов и солнца. Обзорная экскурсия
Начало: Площадь Дона Педро IV (Россио) Praça Dom Pedro IV
Расписание: по средам,субботам и воскресеньям в 9.00 и 14.00; по вторникам в 14:00
Завтра в 14:00
7 авг в 09:00
€43 за человека
2.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Душевная экскурсия по Лиссабону
Начало: Площадь praça do Comercio (под триумфальной аркой)
Расписание: Это индивидуальная экскурсия, день и время вы выбираете сами.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €150 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- RRamona23 мая 2024Спасибо, все очень понравилось! Максим, очень хорошо провел экскурсию ☀️😇
- ЮЮрий6 мая 2024Всё понравилось,. Спасибо!
- ААрнольд10 ноября 2022Все было замечательно!!!
- nn.klovat29 октября 2019Нам очень прнравился наш жизнерадостный гид Оксана, все было отлично
- ssayda11 сентября 2019Спасибо Кате большое за экскурсию, все было здорово. Кратко и интересно, много чего посмотрели и все это без толп народа.
Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Популярные экскурсии»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Лиссабоне
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Лиссабоне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Лиссабону в августе 2024
Сейчас в Лиссабоне в категории "Популярные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 25 до 150. Туристы уже оставили гидам 101 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Лиссабоне (Португалия 🇵🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Популярные экскурсии», 101 ⭐ отзыв, цены от €25. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Португалии. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь