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по различным интересным местам, в которых мы никогда не были (хоть и не первый раз в Лиссабоне). Отдельно хочется отметить удобство маршрута и то, что несмотря на холмистость местности, почти всегда шли только вниз (за исключением одного небольшого подъема). Денис был очень внимательным, терпеливым и тактичным. В общем, спасибо большое за замечательную экскурсию, единственное, чего хочется пожелать это чуть больше опыта и уверенности в себе:)