скидка
15%
3.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Авторская прогулка от историка по сердцу Лиссабона
Увидеть самое главное, узнать самое интересное, открыть самое колоритное
Начало: На площади Фигейра
Завтра в 10:00
6 авг в 10:00
от 150€128 за всё до 4 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Уникальная прогулка по Лиссабону: знаковые места и живые уголки
Погрузитесь в атмосферу Лиссабона на индивидуальной экскурсии. Узнайте о культуре, традициях и скрытых уголках города. Попробуйте местные сладости и жинжу
Сегодня в 14:30
Завтра в 09:00
от €150 за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Знакомство с Лиссабоном на тук-туке: от Алфамы до Моурарии
Погрузитесь в атмосферу Лиссабона, прокатившись на тук-туке по его живописным кварталам. Уникальный маршрут, наполненный историями и панорамными видами
Начало: Time Out Market
Сегодня в 14:30
Завтра в 08:30
€140 за всё до 3 чел.
скидка
5%
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
По Лиссабону на тук-туке: история, панорамы и узкие улочки
Исследуйте живописный Лиссабон на уникальном транспорте. Индивидуальный маршрут, исторические рассказы и незабываемые впечатления
Начало: У здания Time Out
7 авг в 16:00
8 авг в 16:00
160€152 за всё до 6 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Понять и полюбить Лиссабон
Прогулка по историческим кварталам и живописным уголкам города
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
€130 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- EElvira31 июля 2024Очень удобно с детьми смотреть город на тук-туке, много можно увидеть и дети не устают. Алёна подробно и интересно все рассказала, и дала много дополнительной информации
- IIrina26 июля 2024Алена, замечательный гид, и не только гид, но и фотограф! Рекомендую
- ЕЕвгения25 июля 2024Оксана, спасибо большое за увлекательную экскурсию! Было очень интересно открывать город, находить и изучать то, чего не найти в путеводителях
- ММарина23 июля 2024Рекомендую! В жаркий день, с учетом ярко выраженной холмистости, идеальный вариант) Общее представление о городе можно получить с наименьшими физическими затратами. Роману отдельное спасибо за комментарии касающиеся жизни в Португалии и бесконечное желание нас фотографировать)))
- ААлександра19 июля 2024Отличная экскурсия, очень приятный экскурсовод Денис! Отлично помог разобраться (хотя бы в общих чертах уложить в голове) историю Португалии, провел
- MMarina14 июля 2024Прекрасная подача материала, вспомнили всю историю Португалии, посетили необычные места в центре лиссабона. Грамотно подобран маршрут. Практически нигде не толпились с многочисленными туристами. Нам понравилось. Три часа пролетели незаметно. Спасибо. Всем рекомендуем
- AAlena11 июля 2024Мы были в круизе у нас было всего несколько часов для знакомства с городом. Алёна провезла нас на тук-туке по
- ААнна10 июля 2024Очень остались довольны экскурсией с Романом! Роман замечательный рассказчик, знающий и очень приятный в общении, составил хороший маршрут. Были на экскурсии с детьми, детям было не скучно. А еще сделал отличные фотографии! От души рекомендуем!
- ТТатьяна10 июля 2024Нас было 10 взрослых и 2 ребенка. Было интересно и познавательно. Очень удобно передвигаться на тук-туках по гористой лиссабонской местности. Также Роман порекомендовал нам место, где можно вкусно поесть блюда португальской кухни. Рекомендуем.
- ТТатьяна7 июля 2024Маршрут создан с учетом холмистой местности, подъемов было мало. Хороший вариант для тех, кто интересуется историей. Экскурсия действительно погружает в прошлое.
Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Все»
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