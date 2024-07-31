Все – экскурсии в Лиссабоне

Найдено 5 экскурсий в категории «Все» в Лиссабоне на русском языке, цены от €128, скидки до 15%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Авторская прогулка от историка по сердцу Лиссабона
Пешая
скидка
15%
22 отзыва
3.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Авторская прогулка от историка по сердцу Лиссабона
Увидеть самое главное, узнать самое интересное, открыть самое колоритное
Начало: На площади Фигейра
Завтра в 10:00
6 авг в 10:00
от 150128 за всё до 4 чел.
Душевная экскурсия по Лиссабону
Пешая
282 отзыва
2.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Уникальная прогулка по Лиссабону: знаковые места и живые уголки
Погрузитесь в атмосферу Лиссабона на индивидуальной экскурсии. Узнайте о культуре, традициях и скрытых уголках города. Попробуйте местные сладости и жинжу
Сегодня в 14:30
Завтра в 09:00
от 150 за всё до 4 чел.
Знакомство с Лиссабоном на тук-туке
168 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Знакомство с Лиссабоном на тук-туке: от Алфамы до Моурарии
Погрузитесь в атмосферу Лиссабона, прокатившись на тук-туке по его живописным кварталам. Уникальный маршрут, наполненный историями и панорамными видами
Начало: Time Out Market
Сегодня в 14:30
Завтра в 08:30
140 за всё до 3 чел.
По Лиссабону на тук-туке
скидка
5%
18 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
По Лиссабону на тук-туке: история, панорамы и узкие улочки
Исследуйте живописный Лиссабон на уникальном транспорте. Индивидуальный маршрут, исторические рассказы и незабываемые впечатления
Начало: У здания Time Out
7 авг в 16:00
8 авг в 16:00
160152 за всё до 6 чел.
Понять и полюбить Лиссабон
Пешая
40 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Понять и полюбить Лиссабон
Прогулка по историческим кварталам и живописным уголкам города
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
130 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • E
    Elvira
    31 июля 2024
    По Лиссабону на тук-туке
    Очень удобно с детьми смотреть город на тук-туке, много можно увидеть и дети не устают. Алёна подробно и интересно все рассказала, и дала много дополнительной информации
    Очень удобно с детьми смотреть город на тук-туке, много можно увидеть и дети не устают. Алёна
  • I
    Irina
    26 июля 2024
    По Лиссабону на тук-туке
    Алена, замечательный гид, и не только гид, но и фотограф! Рекомендую
  • Е
    Евгения
    25 июля 2024
    Душевная экскурсия по Лиссабону
    Оксана, спасибо большое за увлекательную экскурсию! Было очень интересно открывать город, находить и изучать то, чего не найти в путеводителях
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    🙏🏻особая благодарность за то, что вы в своих рассказах открывали смыслы и связи между разными событиями! Очень увлекательно и даже с маленькими детьми время пролетело незаметно! 🙏🏻

  • М
    Марина
    23 июля 2024
    Знакомство с Лиссабоном на тук-туке
    Рекомендую! В жаркий день, с учетом ярко выраженной холмистости, идеальный вариант) Общее представление о городе можно получить с наименьшими физическими затратами. Роману отдельное спасибо за комментарии касающиеся жизни в Португалии и бесконечное желание нас фотографировать)))
  • А
    Александра
    19 июля 2024
    Авторская прогулка от историка по сердцу Лиссабона
    Отличная экскурсия, очень приятный экскурсовод Денис! Отлично помог разобраться (хотя бы в общих чертах уложить в голове) историю Португалии, провел
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    по различным интересным местам, в которых мы никогда не были (хоть и не первый раз в Лиссабоне). Отдельно хочется отметить удобство маршрута и то, что несмотря на холмистость местности, почти всегда шли только вниз (за исключением одного небольшого подъема). Денис был очень внимательным, терпеливым и тактичным. В общем, спасибо большое за замечательную экскурсию, единственное, чего хочется пожелать это чуть больше опыта и уверенности в себе:)

  • M
    Marina
    14 июля 2024
    Авторская прогулка от историка по сердцу Лиссабона
    Прекрасная подача материала, вспомнили всю историю Португалии, посетили необычные места в центре лиссабона. Грамотно подобран маршрут. Практически нигде не толпились с многочисленными туристами. Нам понравилось. Три часа пролетели незаметно. Спасибо. Всем рекомендуем
  • A
    Alena
    11 июля 2024
    По Лиссабону на тук-туке
    Мы были в круизе у нас было всего несколько часов для знакомства с городом. Алёна провезла нас на тук-туке по
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    основным достопримечательностям и в легкой форме рассказала про город. А еще Алёна замечательный фотограф, у нас остались на память шикарные фотографии😊

  • А
    Анна
    10 июля 2024
    Знакомство с Лиссабоном на тук-туке
    Очень остались довольны экскурсией с Романом! Роман замечательный рассказчик, знающий и очень приятный в общении, составил хороший маршрут. Были на экскурсии с детьми, детям было не скучно. А еще сделал отличные фотографии! От души рекомендуем!
    Очень остались довольны экскурсией с Романом! Роман замечательный рассказчик, знающий и очень приятный в общении, составилОчень остались довольны экскурсией с Романом! Роман замечательный рассказчик, знающий и очень приятный в общении, составилОчень остались довольны экскурсией с Романом! Роман замечательный рассказчик, знающий и очень приятный в общении, составил
  • Т
    Татьяна
    10 июля 2024
    Знакомство с Лиссабоном на тук-туке
    Нас было 10 взрослых и 2 ребенка. Было интересно и познавательно. Очень удобно передвигаться на тук-туках по гористой лиссабонской местности. Также Роман порекомендовал нам место, где можно вкусно поесть блюда португальской кухни. Рекомендуем.
  • Т
    Татьяна
    7 июля 2024
    Авторская прогулка от историка по сердцу Лиссабона
    Маршрут создан с учетом холмистой местности, подъемов было мало. Хороший вариант для тех, кто интересуется историей. Экскурсия действительно погружает в прошлое.
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    Если нужно что-то про современный Лиссабон, наверное, лучше забронировать другую. Завершили минут на 30-40 позже. Хорошо, что у нас никто не спешил, но гиду следует предупреждать заранее, если он понимает, что не укладывается по времени. Смутились, когда гид сказал, что "боится людей с Трипстера", и "лучше вообще не оставляйте отзыв, если вам не понравилось". Не совсем понятно, зачем тогда создавать здесь профиль)

Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Все»

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  4. По Лиссабону на тук-туке
  5. Понять и полюбить Лиссабон
Какие места ещё посмотреть в Лиссабоне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Площадь Коммерции
  3. Мыс Рока
  4. Район Белен
  5. Набережная
  6. Старый город
  7. Музей Карет
  8. Мост 25 апреля
  9. Дворец Келуш
  10. Район Алфама
Сколько стоит экскурсия по Лиссабону в августе 2024
Сейчас в Лиссабоне в категории "Все" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 128 до 152 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 530 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Лиссабоне (Португалия 🇵🇹) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2024 год по теме «Все», 530 ⭐ отзывов, цены от €128. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Португалии. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
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