За городом и природа – экскурсии в Лиссабоне

Найдено 3 экскурсии в категории «За городом и природа» в Лиссабоне на русском языке, цены от €240. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Авто-путешествие к яркой Синтре и мысу Рока
На машине
72 отзыва
6 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Авто-путешествие к яркой Синтре и мысу Рока: погружение в сказку
Исследуйте волшебство Синтры и величие мыса Рока, погрузитесь в мир португальской культуры и природы
Начало: Ваш отель
Завтра в 08:00
8 авг в 08:00
260 за всё до 6 чел.
Вдоль Солнечного берега в сказочную Синтру
На машине
77 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Вдоль Солнечного берега в сказочную Синтру: индивидуальная экскурсия
Отправьтесь в увлекательное путешествие по живописному побережью Лиссабона к Синтре. Откройте для себя уникальные места и исторические достопримечательности
Начало: Ваш отель в Лиссабоне
13 авг в 08:30
14 авг в 08:30
294 за всё до 4 чел.
По побережью к мысу Рока
На машине
24 отзыва
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие к мысу Рока: скалы, маяки и легендарные пляжи
Погрузитесь в мир великолепных пейзажей и захватывающих историй вдоль Лиссабонской Ривьеры, открывая секреты аристократического прошлого
7 авг в 08:00
8 авг в 08:00
240 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    4 августа 2024
    Авто-путешествие к яркой Синтре и мысу Рока
    Большое спасибо Алексею за экскурсию! Было очень интересно и позновательно.
  • S
    Svitlana
    3 августа 2024
    Авто-путешествие к яркой Синтре и мысу Рока
    Мы заказали сразу 2 экскурсии и остались очень довольные. Нашим гидом был Алексей. Это очень образованный человек с прекрасным чувством юмора и особым даром передавать другим информацию. Время пролетело незаметно. Всем рекомендую.
  • Д
    Дмитрий
    28 июля 2024
    По побережью к мысу Рока
    Спасибо за интересную поездку. Наша гид Наталья настоящий профессионал, учла наши пожелания, очень интересно подавала материал, старалась показать и рассказать даже больше, чем было обещано. Мы получили огромное удовольствие.
  • Т
    Татьяна
    21 июля 2024
    Авто-путешествие к яркой Синтре и мысу Рока
    Были на экскурсии с Алексеем. Остались в восторге. Получилось очень интересное и увлекательное путешествие с тайнами и историей, а также приятным сюрпризом!
  • Т
    Тим
    18 июля 2024
    Вдоль Солнечного берега в сказочную Синтру
    Татьяна отлично провела экскурсию! Один из лучших экскурсоводов что я встречал на Трипстере.
  • Я
    Яна
    15 июля 2024
    Вдоль Солнечного берега в сказочную Синтру
    Нам очень понравилась экскурсия с Татьяной! Это было увлекательное приключение по окрестностям Лиссабона с творческим интеллигентным и очень эрудированным человеком.
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    С первых минут Татьяна заботилась о нашем комфорте и о том, чтобы наши впечатления о Португалии были самыми лучшими! Татьяна посещает дворец Пена вместе с туристами и ведет экскурсию и там. Кроме основной программы, в дороге Татьяна отвечала на все наши вопросы и у нас сложилась интересная беседа. В экскурсии было много души и внимания!

  • А
    Анна
    14 июля 2024
    Вдоль Солнечного берега в сказочную Синтру
    Исключительно позитивные впечатления остались от поездки в Синтру с Татьяной. Татьяна экскурсовод экстра класса, чудесный рассказчик и очень приятная женщина.
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    Это по была одна из лучших экскурсий… мы провели с Татьяной целый день и расставаться совсем не хотелось. Дети (6 и 11 лет) тоже остались довольны. Искренне рекомендуем! Спасибо❤️

    Исключительно позитивные впечатления остались от поездки в Синтру с Татьяной. Татьяна экскурсовод экстра класса, чудесный рассказчик
  • Е
    Екатерина
    12 июня 2024
    По побережью к мысу Рока
    Прекрасный маршрут по живописным местам с учетом всех моих пожеланий, на комфортной машине. Я осталась очень довольна, спасибо!
  • A
    Andrei
    7 марта 2022
    По побережью к мысу Рока
    Очень понравилась экскурсия. Гид учел все наши пожелания и не смотря на плохую погоду, экскурсия была очень интересной и познавательной

Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «За городом и природа»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Авто-путешествие к яркой Синтре и мысу Рока
  2. Вдоль Солнечного берега в сказочную Синтру
  3. По побережью к мысу Рока
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Площадь Коммерции
  3. Мыс Рока
  4. Район Белен
  5. Набережная
  6. Старый город
  7. Музей Карет
  8. Мост 25 апреля
  9. Дворец Келуш
  10. Район Алфама
Сколько стоит экскурсия по Лиссабону в августе 2024
Сейчас в Лиссабоне в категории "За городом и природа" можно забронировать 3 экскурсии от 240 до 294. Туристы уже оставили гидам 173 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Лиссабоне (Португалия 🇵🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «За городом и природа», 173 ⭐ отзыва, цены от €240. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Португалии. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
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