6 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Авто-путешествие к яркой Синтре и мысу Рока: погружение в сказку
Исследуйте волшебство Синтры и величие мыса Рока, погрузитесь в мир португальской культуры и природы
Начало: Ваш отель
Завтра в 08:00
8 авг в 08:00
€260 за всё до 6 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Вдоль Солнечного берега в сказочную Синтру: индивидуальная экскурсия
Отправьтесь в увлекательное путешествие по живописному побережью Лиссабона к Синтре. Откройте для себя уникальные места и исторические достопримечательности
Начало: Ваш отель в Лиссабоне
13 авг в 08:30
14 авг в 08:30
€294 за всё до 4 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие к мысу Рока: скалы, маяки и легендарные пляжи
Погрузитесь в мир великолепных пейзажей и захватывающих историй вдоль Лиссабонской Ривьеры, открывая секреты аристократического прошлого
7 авг в 08:00
8 авг в 08:00
€240 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна4 августа 2024Большое спасибо Алексею за экскурсию! Было очень интересно и позновательно.
- SSvitlana3 августа 2024Мы заказали сразу 2 экскурсии и остались очень довольные. Нашим гидом был Алексей. Это очень образованный человек с прекрасным чувством юмора и особым даром передавать другим информацию. Время пролетело незаметно. Всем рекомендую.
- ДДмитрий28 июля 2024Спасибо за интересную поездку. Наша гид Наталья настоящий профессионал, учла наши пожелания, очень интересно подавала материал, старалась показать и рассказать даже больше, чем было обещано. Мы получили огромное удовольствие.
- ТТатьяна21 июля 2024Были на экскурсии с Алексеем. Остались в восторге. Получилось очень интересное и увлекательное путешествие с тайнами и историей, а также приятным сюрпризом!
- ТТим18 июля 2024Татьяна отлично провела экскурсию! Один из лучших экскурсоводов что я встречал на Трипстере.
- ЯЯна15 июля 2024Нам очень понравилась экскурсия с Татьяной! Это было увлекательное приключение по окрестностям Лиссабона с творческим интеллигентным и очень эрудированным человеком.
- ААнна14 июля 2024Исключительно позитивные впечатления остались от поездки в Синтру с Татьяной. Татьяна экскурсовод экстра класса, чудесный рассказчик и очень приятная женщина.
- ЕЕкатерина12 июня 2024Прекрасный маршрут по живописным местам с учетом всех моих пожеланий, на комфортной машине. Я осталась очень довольна, спасибо!
- AAndrei7 марта 2022Очень понравилась экскурсия. Гид учел все наши пожелания и не смотря на плохую погоду, экскурсия была очень интересной и познавательной
Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «За городом и природа»
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