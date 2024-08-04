А Анна Авто-путешествие к яркой Синтре и мысу Рока Большое спасибо Алексею за экскурсию! Было очень интересно и позновательно.

S Svitlana Авто-путешествие к яркой Синтре и мысу Рока Мы заказали сразу 2 экскурсии и остались очень довольные. Нашим гидом был Алексей. Это очень образованный человек с прекрасным чувством юмора и особым даром передавать другим информацию. Время пролетело незаметно. Всем рекомендую.

Д Дмитрий По побережью к мысу Рока Спасибо за интересную поездку. Наша гид Наталья настоящий профессионал, учла наши пожелания, очень интересно подавала материал, старалась показать и рассказать даже больше, чем было обещано. Мы получили огромное удовольствие.

Т Татьяна Авто-путешествие к яркой Синтре и мысу Рока Были на экскурсии с Алексеем. Остались в восторге. Получилось очень интересное и увлекательное путешествие с тайнами и историей, а также приятным сюрпризом!

Т Тим Вдоль Солнечного берега в сказочную Синтру Татьяна отлично провела экскурсию! Один из лучших экскурсоводов что я встречал на Трипстере.

Я Яна Вдоль Солнечного берега в сказочную Синтру читать дальше С первых минут Татьяна заботилась о нашем комфорте и о том, чтобы наши впечатления о Португалии были самыми лучшими! Татьяна посещает дворец Пена вместе с туристами и ведет экскурсию и там. Кроме основной программы, в дороге Татьяна отвечала на все наши вопросы и у нас сложилась интересная беседа. В экскурсии было много души и внимания! Нам очень понравилась экскурсия с Татьяной! Это было увлекательное приключение по окрестностям Лиссабона с творческим интеллигентным и очень эрудированным человеком.

А Анна Вдоль Солнечного берега в сказочную Синтру читать дальше Это по была одна из лучших экскурсий… мы провели с Татьяной целый день и расставаться совсем не хотелось. Дети (6 и 11 лет) тоже остались довольны. Искренне рекомендуем! Спасибо❤️ Исключительно позитивные впечатления остались от поездки в Синтру с Татьяной. Татьяна экскурсовод экстра класса, чудесный рассказчик и очень приятная женщина.

Е Екатерина По побережью к мысу Рока Прекрасный маршрут по живописным местам с учетом всех моих пожеланий, на комфортной машине. Я осталась очень довольна, спасибо!