3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Вечерняя прогулка по Сетубалу

Мы встретимся в сердце Сетубала, прогуляемся по его историческим кварталам и старым улочкам с колоритными домами, облицованными знаменитой плиткой азулежу. Я помогу вам прочувствовать дух португальской провинции, покажу следы древней рыбной фабрики, которая сохранилась еще с римских времен, и интересный архитектурный объект в стиле мануэлино. И, конечно, расскажу, как добраться до лучших пляжей Сетубала, чем еще интересен этот городок и почему именно здесь расположился крупнейший рыбный рынок Португалии.

Мушкатель, портвейн и закуски: дегустация в винном баре

После знакомства с Сетубалом вы отправитесь в замечательный винный бар на берегу реки Садо, чтобы продегустировать несколько видов мушкателя, вина или портвейна на ваш выбор, а также вкуснейшие закуски. В зависимости от выбранного сета вы попробуете популярный десерт с запеченной грушей, знаменитый сыр Азейтао или известные на всю Европу местные устрицы. А кроме того, узнаете, почему сетубальский мушкатель занимает призовые места на европейских выставках, в чем секрет морепродуктов Сетубала, чем отличается Азейтао от других сыров Португалии и как его производят. А после дегустации при желании вы сможете заказать большую сырную тарелку, попробовать блюда местной кухни в авторской подаче или купить понравившееся вино.