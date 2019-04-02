3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Погрузиться в атмосферу настоящей Португалии и попробовать традиционные напитки и деликатесы

Anna
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Anna – ваш гид
Есть множество причин на день отправиться из Лиссабона в уютный Сетубал: очарование и размеренная жизнь португальской провинции, аутентичные улочки с фасадами, покрытыми азулежу, красивые пляжи и атлантические пейзажи, но главное — потрясающая гастрономия! Вам предстоит провести вечер, прогуливаясь по тихим кварталам Сетубала, знакомясь с особенностями местной кухни и дегустируя традиционные напитки и лакомства: вкуснейший мушкатель, портвейн, вина, сыр Азейтао и, конечно же, морепродукты.

Приготовьтесь открыть для себя главные вкусы и ароматы Португалии!
65 за человека
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 6 человек
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии3 отзыва
5
Дегустационный вечер в Сетубале
Дегустационный вечер в Сетубале

Что вас ожидает

Вечерняя прогулка по Сетубалу
Мы встретимся в сердце Сетубала, прогуляемся по его историческим кварталам и старым улочкам с колоритными домами, облицованными знаменитой плиткой азулежу. Я помогу вам прочувствовать дух португальской провинции, покажу следы древней рыбной фабрики, которая сохранилась еще с римских времен, и интересный архитектурный объект в стиле мануэлино. И, конечно, расскажу, как добраться до лучших пляжей Сетубала, чем еще интересен этот городок и почему именно здесь расположился крупнейший рыбный рынок Португалии.

Мушкатель, портвейн и закуски: дегустация в винном баре
После знакомства с Сетубалом вы отправитесь в замечательный винный бар на берегу реки Садо, чтобы продегустировать несколько видов мушкателя, вина или портвейна на ваш выбор, а также вкуснейшие закуски. В зависимости от выбранного сета вы попробуете популярный десерт с запеченной грушей, знаменитый сыр Азейтао или известные на всю Европу местные устрицы. А кроме того, узнаете, почему сетубальский мушкатель занимает призовые места на европейских выставках, в чем секрет морепродуктов Сетубала, чем отличается Азейтао от других сыров Португалии и как его производят. А после дегустации при желании вы сможете заказать большую сырную тарелку, попробовать блюда местной кухни в авторской подаче или купить понравившееся вино.

Организационные детали

  • Прогулка начинается в центре Сетубала (автовокзал) или возле Центрального рынка, куда вы добираетесь самостоятельно из Лиссабона на автобусе или поезде (стоимость одного билета в обоих случаях — € 4,50, поездка занимает примерно 1 час).
  • В стоимость включены: дегустационный сет на выбор (3 вида мушкателя, вина или портвейна), а также закуски к выбранному сету. Выбранный сет необходимо указать в письме гиду заранее.
  • Прогулка по исторической части Сетубала начинается вечером, но вы можете приехать в город утром: я подскажу, как добраться до лучших пляжей полуострова (в этом году проезд на своих машинах туда запрещен), а вечером мы встретимся на экскурсии.
Дегустационный вечер в Сетубале
Дегустационный вечер в Сетубале
Дегустационный вечер в Сетубале
Дегустационный вечер в Сетубале
Дегустационный вечер в Сетубале
Дегустационный вечер в Сетубале
Дегустационный вечер в Сетубале
Дегустационный вечер в Сетубале
Дегустационный вечер в Сетубале
Дегустационный вечер в Сетубале
Дегустационный вечер в Сетубале
Дегустационный вечер в Сетубале
Дегустационный вечер в Сетубале

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Anna
Anna
Меня зовут Анна и мне 30 лет. В моей карте путешествий 5 материков, 8 лет жизни в Китае и 2 в Эквадоре. Несколько лет я работала гидом с российскими туристами в Китае, пока не стала стюардессой. За 6 лет работы в китайской авиакомпании я посетила множество стран и знаю, что интересно путешественникам в первую очередь. В прошлом году моя мечта сбылась и теперь я живу «в самом лучшем городе на море»! Объездив всю Португалию, мы с мужем выбрали именно Сетубал — в этом городе я чувствую себя счастливой каждый день, и хочу делиться его атмосферой со всеми желающими! Я люблю активно отдыхать, вкусно поесть, изучать и открывать для себя что-то новое. Среди моих увлечений — серфинг, хайкинг, фотография, китайский, английский, испанский, а сейчас я в процессе изучения португальского.
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

2 апреля 2019
Экскурсия была просто замечательная. Сетубал приятный и симпатичный город, куда не ступала ещё нога туриста, однако сообщение с Лиссабоном очень удобное. Так же очень рады знакомству с Анной, очень приятная собеседница, влюблённая в город, в котором живёт. Было очень интересно её слушать, да и экскурсия продлилась значительно дольше двух часов. Дегустация была очень вкусной не только для вкусовых рецепторов, но и для глаз. Само место, оформление, подача, совершенно всё было на высшем уровне. Мы видели картинки подобных дегустаций в Лиссабоне, но выглядели они значительно скромнее. После дегустации Анна посоветовала нам ресторан, где мы вкусно поужинали и хорошо провели время. Если вы устали от толп туристов в Лиссабоне, от однотипных туристических кафе, хотите приятно и красиво провести вечер, то обращайтесь к Анне, она вам обязательно организует замечательные впечатления. А ещё сделает и пришлёт фотографии.
Olga
24 ноября 2018
Анечка ,спасибо большое , все было замечательно,мы в полном восторге
18 июля 2018
Анна - прекрасный экскурсовод. Приятная в общении и милая девушка. После экскурсии мы получили прекрасные фото. Спасибо!

Anna проводит ещё 2 экскурсии

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