Ольга и Дарья проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Дворец Ажуда и ботанический сад

Наше путешествие начнется в королевском дворце Ажуда, где вы почувствуете дух неутраченного времени: предметы интерьера представлены таким образом, что сохраняют ощущение реалистичности жилого дворца. Далее вы погуляете по тенистым аллеям ботанического сада и спуститесь к месту, откуда Васко да Гама отправился в эпическую экспедицию к берегам Индии.

Роскошь стиля «мануэлино» и португальские мореплаватели

Вы увидите монастырь Жеронимуш XVI века и услышите о национальном стиле архитектуры «мануэлино», который объясняет изысканность храма с роскошными каменными экзотическими растениями и кораллами. Кроме того, заглянете в церковь при монастыре и рассмотрите усыпальницы да Гамы и поэта де Камоэнса. Следом увидите грандиозный памятник первооткрывателям, познакомитесь с «отцами» Португалии и оцените мощь Вифлеемской башни, бывшей оборонительной крепости.

Ценные советы местных жителей

Мы не только поможем вам распутать клубок величайшей истории Португалии и разобраться в многочисленных королях и кулуарных играх за престол, но и поделимся практическими рекомендациями: где попробовать лучшие морепродукты, посидеть за стаканчиком портвейна в приятной обстановке и как составить дальнейший маршрут, чтобы не пропустить самое интересное.