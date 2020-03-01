Ольга и Дарья проводит ещё 1 экскурсию

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Исследовать старинное предместье Лиссабона и услышать о нем занимательные истории

Ольга и Дарья
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Ольга и Дарья – представитель гидов
Белен — это застывшая в камне эпоха мореплавателей, подвиги королей и вечная любовь, воспетая Луисом Камоэнсом.

Вы погуляете по дворцу Ажуда и ботаническому саду, услышите о плененных рабах и морских волках, познакомитесь со стилем «мануэлино» и ощутите величие Португалии.
65 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча у дворца Ажуда
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Душевная прогулка по району Белен
Душевная прогулка по району Белен

Что вас ожидает

Дворец Ажуда и ботанический сад
Наше путешествие начнется в королевском дворце Ажуда, где вы почувствуете дух неутраченного времени: предметы интерьера представлены таким образом, что сохраняют ощущение реалистичности жилого дворца. Далее вы погуляете по тенистым аллеям ботанического сада и спуститесь к месту, откуда Васко да Гама отправился в эпическую экспедицию к берегам Индии.

Роскошь стиля «мануэлино» и португальские мореплаватели
Вы увидите монастырь Жеронимуш XVI века и услышите о национальном стиле архитектуры «мануэлино», который объясняет изысканность храма с роскошными каменными экзотическими растениями и кораллами. Кроме того, заглянете в церковь при монастыре и рассмотрите усыпальницы да Гамы и поэта де Камоэнса. Следом увидите грандиозный памятник первооткрывателям, познакомитесь с «отцами» Португалии и оцените мощь Вифлеемской башни, бывшей оборонительной крепости.

Ценные советы местных жителей
Мы не только поможем вам распутать клубок величайшей истории Португалии и разобраться в многочисленных королях и кулуарных играх за престол, но и поделимся практическими рекомендациями: где попробовать лучшие морепродукты, посидеть за стаканчиком портвейна в приятной обстановке и как составить дальнейший маршрут, чтобы не пропустить самое интересное.

Организационные детали

  • Прогулка будет достаточно интенсивной — пожалуйста, приходите в удобной обуви.
  • Входные билеты не включены в стоимость экскурсии: дворец Ажуда — 5 евро, ботанический сад — 2 евро.
  • Мы приветствуем гибкий подход и готовы сделать акцент на том, что вам действительно интересно.
Душевная прогулка по району Белен
Душевная прогулка по району Белен
Душевная прогулка по району Белен
Душевная прогулка по району Белен
Душевная прогулка по району Белен
Душевная прогулка по району Белен

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у дворца Ажуда.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ольга и Дарья
Ольга и Дарья
Дорогие друзья, мы рады приветствовать вас на португальской земле! Мы живем здесь более 6 лет — достаточно долго, чтобы всем сердцем полюбить эту страну, но недостаточно, чтобы перестать удивляться. Наша команда «морских волков» сплоченная, дружелюбная и веселая. Мы любим находить нетривиальные факты и делиться своими открытиями. А наши прогулки по знаковым местам Лиссабона всегда проходят в непринужденной атмосфере увлекательного рассказа.
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Ольга и Дарья проводит ещё 1 экскурсию

Фаду — прочувствовать душу ПортугалииФаду — прочувствовать душу ПортугалииФаду — прочувствовать душу Португалии
79 за экскурсию
3 часа
12 отзывов
Познакомиться с жанром, без которого невозможно представить народную музыкальную культуру
Смесь одиночества, ностальгии, тоски и любовного томления сотворила жанр, который отразил черты мягкой португальской души и отделил ее от темперамента буйных соседей. Вы узнаете историю района, где зародился фаду, откроете его культовых представителей и услышите каноническое исполнение в трех нетуристических заведениях.

Район Белен

Ажурный БеленАжурный БеленАжурный Белен
120 за экскурсию
4 часа
Посетить район Лиссабона, пропитанный духом приключений и дальних стран, и открыть его яркие истории
Белен — настоящая шкатулка сокровищ. По вашему выбору мы сосредоточимся на его популярных или менее известных локациях: осмотрим Башню и монастырь Жеронимуш, Памятник первооткрывателям и площади — или же посетим музеи и ботанические сады. Я познакомлю с историей мест и характером лиссабонцев. А еще мы попробуем паштел-де-Белен и обсудим португальскую кухню.
Белен: время открытийБелен: время открытийБелен: время открытий
12 за человека
3 часа
2 отзыва
Побывать на западе Лиссабона, нырнуть в эпоху мореплавателей и понять характер португальцев
Белен расположен далеко от исторического центра Лиссабона, но именно здесь находятся одни из самых ярких памятников столицы. На прогулке вы полюбуетесь архитектурой Беленской башни и монастыря Жеронимуш, через погружение в эпоху географических открытий раскроете менталитет местных жителей. Без очереди посетите старинную кондитерскую, где продегустируете знаменитый паштейш — и в подарок получите рецепт португальской сладости.
Район Белен и другие сокровища ЛиссабонаРайон Белен и другие сокровища ЛиссабонаРайон Белен и другие сокровища Лиссабона
170 за экскурсию
4 часа
9 отзывов
Знаковые места по ту сторону реки, статуя Христа и исторический центр за один день
Район Белен в Лиссабоне находится на том берегу реки Тежу, откуда в эпоху Великих географических открытий отправлялись на поиск новых земель отважные португальские мореплаватели. Во время путешествия я расскажу о самых важных исторических фигурах, об особенностях и обычаях Португалии. Вы почувствуете запах странствий, углубитесь в историческое прошлое Лиссабона и узнаете, как удалось маленькой Португалии владеть половиной мира.
Лиссабон. Глава вторая: БеленЛиссабон. Глава вторая: БеленЛиссабон. Глава вторая: Белен
80 за экскурсию
4 часа
Увидеть монастырь Жеронимуж и башню Белен, узнать о морских победах Португалии и ее героях
Belém! Когда-то уютная деревушка на берегу реки Тежу — сейчас один из самых популярных районов столицы. Погружая в историю и атмосферу Белена, я проведу вас колоритными улочками мимо главных достопримечательностей, королевских дворцов и знаменитых кондитерских. Городские легенды и предания поджидают за каждым углом. Отправляемся на поиски!
Белень — пристань первооткрывателейБелень — пристань первооткрывателейБелень — пристань первооткрывателей
26 за человека
2.5 часа
10 отзывов
Погрузиться в историю Золотого века Португалии и открыть секрет пирожных паштейш-де-Белен
Если вы желаете перенестись в Португалию эпохи Великих географических открытий, смело отправляйтесь в Белень! Я проведу вас по самым ярким достопримечательностям этой части Лиссабона — вы увидите великолепный монастырь Иеронимитов, побываете у гробницы Васко да Гамы, узнаете о морской истории Португалии у монумента Первооткрывателям и разгадаете секреты изящной смотровой башни Белен. А в исторической кондитерской «Паштейш де Белень» за чашечкой кофе вам откроется тайна легендарных пирожных, ставших символом Лиссабона.
Белень: два расцвета ЛиссабонаБелень: два расцвета ЛиссабонаБелень: два расцвета Лиссабона
98 за экскурсию
3 часа
1 отзыв
От эпохи Васко да Гамы до великолепия Жуана V на экскурсии по историческому району и музею карет
На три часа вы перенесётесь в два периода расцвета Португалии: эпоху Великих географических открытий и XVIII век экспорта алмазов и золота. Вы увидите белоснежную Беленьскую башню и побываете в монастыре Жеронимуш. Познакомитесь со стилем мануэлино, существующем только в Португалии, а также услышите о периоде диктатуры Салазара. Во второй части экскурсии — музей карет, известный обширной коллекцией парадных экипажей.

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