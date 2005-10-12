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Экскурсия в Музей Гюльбенкяна

5
2 отзыва
Дарья Б.
Дарья Б. – Гид из Лиссабона
Приглашаю вас на экскурсию ⛳ по художественному музею Галуста Гюльбенкяна в Лиссабоне.

Это богатейший на шедевры мирового искусства музей 🖼 Португалии.

Мы пройдемся по залам, посвященным искусству Востока и европейскому искусству, познакомимся с творчеством таких великих художников, как Рембрандт и Рубенс, а также осмотрим зал ювелирных шедевров Рене Лалика.

Этот музей найдет, чем удивить искушенных любителей прекрасного и одновременно согреет теплотой частного собрания с присущими ей чертами индивидуальности.
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  • 👥Групповая
  • 🖼Музеи
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 5 человек

  • €40 за человека

    Заказать экскурсию
Экскурсия в Музей Гюльбенкяна
Экскурсия в Музей Гюльбенкяна

Что вы увидите

  • Музей Гюльбенкяна
Богатейший на шедевры мирового искусства музей 🖼 Лиссабона!
Этот музей найдет, чем удивить искушенных любителей прекрасного и одновременно согреет теплотой частного собрания с присущими ей чертами индивидуальности.
О пути неповторимых экспонатов в эту коллекцию мы и поговорим. Миллионер-нефтяник собрал небывалый урожай: Рембрандт, Рубенс, Гирландайо, Халс, Тернер, Гварди, Гудон, барбизонцы, импрессионисты, неоакадемисты, прерафаэлиты и целый зал ювелирных шедевров Рене Лалика.

Важно знать:

  • Экскурсия не предполагает аудио и видео-запись.
Что входит
  • Услуги гида и билет в музей
Что не входит
  • Личные расходы
Начало
🚩 Вход в Музей Гюльбенкяна, основная коллекция
Место завершения
🏁 Там же
Экскурсия в Музей Гюльбенкяна
Экскурсия в Музей Гюльбенкяна
Экскурсия в Музей Гюльбенкяна
Экскурсия в Музей Гюльбенкяна
Экскурсия в Музей Гюльбенкяна
Экскурсия в Музей Гюльбенкяна

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Дарья Б.
Дарья Б.
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2 отзыва оставили туристы

Дарья Б. проводит ещё 2 экскурсии

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