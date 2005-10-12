Богатейший на шедевры мирового искусства музей 🖼 Лиссабона!
Этот музей найдет, чем удивить искушенных любителей прекрасного и одновременно согреет теплотой частного собрания с присущими ей чертами индивидуальности.
О пути неповторимых экспонатов в эту коллекцию мы и поговорим. Миллионер-нефтяник собрал небывалый урожай: Рембрандт, Рубенс, Гирландайо, Халс, Тернер, Гварди, Гудон, барбизонцы, импрессионисты, неоакадемисты, прерафаэлиты и целый зал ювелирных шедевров Рене Лалика.
Важно знать:
- Экскурсия не предполагает аудио и видео-запись.