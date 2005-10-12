Дарья Б. – Гид из Лиссабона

Приглашаю вас на экскурсию ⛳ по художественному музею Галуста Гюльбенкяна в Лиссабоне.



Это богатейший на шедевры мирового искусства музей 🖼 Португалии.



Мы пройдемся по залам, посвященным искусству Востока и европейскому искусству, познакомимся с творчеством таких великих художников, как Рембрандт и Рубенс, а также осмотрим зал ювелирных шедевров Рене Лалика.



Этот музей найдет, чем удивить искушенных любителей прекрасного и одновременно согреет теплотой частного собрания с присущими ей чертами индивидуальности.