Anna проводит ещё 2 экскурсии

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  4. Фотопрогулка по великолепному Сетубалу

Рассмотреть красоты города на реке Саду и запечатлеть себя на их фоне

Anna
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Anna – ваш гид
Сетубал — красивый, уютный, аутентичный город, расположившийся в устье впадающей в Атлантический океан реки.

В нём сочетаются идеальные декорации для красивых памятных фотографий вашего путешествия в Португалию: здесь есть и форт XVI века, и красивая набережная, и зеленые улицы с разноцветными домиками, облицованными традиционным азулежу.

Словом, всё то, что можно найти в старых кварталах Лиссабона, только без толп туристов.

Так чего же вы ждёте? Скорее гулять и фотографироваться!
140 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 1 друга
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 2 человек
Можно с детьми
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Фотопрогулка по великолепному Сетубалу
Фотопрогулка по великолепному Сетубалу

Что вас ожидает

Я предлагаю вам 3 разноплановых маршрута на выбор. Каждый из них оставит яркие впечатления и послужит отличным визуальным рядом для прекрасных фотографий.

Фон 1. Старый город и смотровая площадка
Во время прогулки по Старому городу я расскажу об истории Сетубала и его жителях. По архитектуре город напомнит вам кварталы Лиссабона, только без привычной холмистости и огромного количества туристов. С облицованной азулежу смотровой площадки вы полюбуетесь видом на реку Саду и полуостров Троя — снимки получатся очень атмосферные.

Фон 2. Крепость святого Филиппа
Очень интересное, красивое место в Сетубале — форт святого Филиппа. Это настоящий рай для фотосессии, о богатой истории которого я также смогу рассказать. Во время прогулки до крепости по лесной дороге вы узнаете о строительстве форта — одного из двух зданий Сетубала, уцелевших после землетрясения 1755 года. Старинные помещения в стиле маньеризм, кафе с современным азулежу, часовня XVIII века, виды на горы Аррабиды — настоящий простор для разноплановой съёмки!

Фон 3. Полуостров Троя
Чтобы добраться на полуостров, мы прокатимся на пароме из Сетубала и, возможно, заметим в воде дельфинов. Троя встретит разнообразными кафе и барами, красивой набережной, бесконечно длинными пляжами и парками. Я расскажу о римских поселениях, древней соляной фабрике и жителях полуострова Троя, пока вы будете наслаждаться панорамами побережья.

Яркие фотокарточки
Я буду фотографировать вас на IPhone 10, а профессиональную обработку выполнять в Lightroom и Photoshop. Вы получите около 100 исходников по ссылке google в тот же день (а скачать их сможете в течение месяца). А 30 обработанных фотографий в цветокоррекции я отправлю вам по ссылке google или на yandex.disc в течение недели.

Организационные детали

  • Фотопрогулки проходят утром (с 8 до 11) или вечером (с 16:00). Время обусловлено тем, что для съёмки нужен хороший свет.
  • При желании я забронирую для вас место в салоне красоты, чтобы сделать прическу или укладку, помогу с выбором визажиста для фотосессии и подбором аксессуаров.
  • Трансфер до Сетубала не входит в стоимость экскурсии. При бронировании экскурсии обозначьте, пожалуйста, время суток (утро или вечер), в которое вы хотели бы начать фотосессию. А я при необходимости объясню, как добраться в Сетубал из Лиссабона.
  • Если вы выбираете маршрут 3, билеты на паром также оплачиваюся дополнительно (6.85 евро с человека).
Фотопрогулка по великолепному Сетубалу
Фотопрогулка по великолепному Сетубалу
Фотопрогулка по великолепному Сетубалу
Фотопрогулка по великолепному Сетубалу
Фотопрогулка по великолепному Сетубалу
Фотопрогулка по великолепному Сетубалу

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Anna
Anna
Меня зовут Анна и мне 30 лет. В моей карте путешествий 5 материков, 8 лет жизни в Китае и 2 в Эквадоре. Несколько лет я работала гидом с российскими туристами в Китае, пока не стала стюардессой. За 6 лет работы в китайской авиакомпании я посетила множество стран и знаю, что интересно путешественникам в первую очередь. В прошлом году моя мечта сбылась и теперь я живу «в самом лучшем городе на море»! Объездив всю Португалию, мы с мужем выбрали именно Сетубал — в этом городе я чувствую себя счастливой каждый день, и хочу делиться его атмосферой со всеми желающими! Я люблю активно отдыхать, вкусно поесть, изучать и открывать для себя что-то новое. Среди моих увлечений — серфинг, хайкинг, фотография, китайский, английский, испанский, а сейчас я в процессе изучения португальского.
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Anna проводит ещё 2 экскурсии

Дегустационный вечер в СетубалеДегустационный вечер в СетубалеДегустационный вечер в Сетубале
65 за человека
2.5 часа
3 отзыва
Погрузиться в атмосферу настоящей Португалии и попробовать традиционные напитки и деликатесы
Есть множество причин на день отправиться из Лиссабона в уютный Сетубал: очарование и размеренная жизнь португальской провинции, аутентичные улочки с фасадами, покрытыми азулежу, красивые пляжи и атлантические пейзажи, но главное — потрясающая гастрономия! Вам предстоит провести вечер, прогуливаясь по тихим кварталам Сетубала, знакомясь с особенностями местной кухни и дегустируя традиционные напитки и лакомства: вкуснейший мушкатель, портвейн, вина, сыр Азейтао и, конечно же, морепродукты. Приготовьтесь открыть для себя главные вкусы и ароматы Португалии!
Сетубал — самый «вкусный» город ПортугалииСетубал — самый «вкусный» город ПортугалииСетубал — самый «вкусный» город Португалии
От 130 за экскурсию
2 часа
7 отзывов
Провести день, гуляя по колоритным улочкам, наслаждаясь океаном и пробуя лучшие морепродукты
Чтобы понять дух Португалии, исследовать её нужно без суеты и бесчисленных туристов, и идеальное для этого место — небольшой городок Сетубал всего в 40 минутах от Лиссабона. Здесь вы погрузитесь в настоящую, размеренную португальскую жизнь, насладитесь видами океана, а главное — попробуете лучшие в стране морепродукты. Я покажу, где можно отведать свежих устриц, сардин, улиток, вкуснейший шоку фрито и мушкатель, помогу найти лучшие ракурсы для атмосферных фотографий и стану вашим проводником по аутентичным закоулкам Сетубала.

Экскурсии в Сетубал

Затерянный мир Португалии: секреты мыса ЭшпишелЗатерянный мир Португалии: секреты мыса ЭшпишелЗатерянный мир Португалии: секреты мыса Эшпишел
95 за экскурсию
5 часов
3 отзыва
Оценить красоту заповедника, услышать мистические легенды старой часовни и отыскать следы динозавров
О Кабо Рока знают многие, но в этом путешествии вы посетите другой мыс, столь же красивый и гораздо более дикий — Эшпишел. Помимо сногсшибательных видов и ощущений день запомнится яркой природой Серра-да-Аррабида, рассказами о старинных маяках-спасителях, преданиями о средневековых чудесах и... отпечатками лап мезозойских рептилий!
Из Лиссабона — в живописный Сетубал!Из Лиссабона — в живописный Сетубал!Из Лиссабона — в живописный Сетубал!
105 за экскурсию
8 часов
4 отзыва
Погулять по очаровательному портовому городу и услышать о местной жизни на дружеской экскурсии
Приглашаю в путешествие по настоящей Португалии, где нет толп туристов и обязательных достопримечательностей для галочки. Вы посетите не только знаковые места Сетубала, но и тайные уголки, о которых знают только местные. А вместо заученных текстов из путеводителей услышите искренние рассказы о португальских традициях и привычках.
Гастрономические шедевры и секреты вин СетубалаГастрономические шедевры и секреты вин СетубалаГастрономические шедевры и секреты вин Сетубала
222 за экскурсию
6 часов
13 отзывов
Все вкусы очаровательного Сетубала
Регион Сетубала и долины реки Саду признан одним из лучшим гастрономическим направлением Португалии. Именно сюда местные жители приезжают для того, чтобы поесть жареную каракатицу, свежую рыбу, выпить местного вина, полакомиться овечьим сыром и разными сладостями.
Групповой тур в южную Португалию из ЛиссабонаГрупповой тур в южную Португалию из ЛиссабонаГрупповой тур в южную Португалию из Лиссабона
70 за человека
5.5 часов
1 отзыв
Город и морской порт Сетубал, статуя Христа, вдохновляющий парк Аррабида и дегустация вин
Мы отправимся в автопутешествие по югу Португалии. Вы исследуете природный парк Аррабида, от видов которого захватывает дух, и побываете в средневековом Сетубале. Узнаете, как появилась монументальная статуя Христа, и попробуете местные вина и морские деликатесы.
Заповедные уголки пригородов ЛиссабонаЗаповедные уголки пригородов ЛиссабонаЗаповедные уголки пригородов Лиссабона
176 за экскурсию
5 часов
1 отзыв
Легендарный мыс Кабо-Эспичель, природный парк Серра да Аррабида, статуя Спасителя и винодельня!
Мы ненадолго оставим шумный туристический Лиссабон и отправимся в автопутешествие к полуострову Сетубал. Мыс Кабо-Эспичель подарит панорамный вид на Атлантику, в национальном заповеднике Аррабиды вы прикоснетесь к первозданной природе Португалии, а у статуи Христа узнаете об истории и культуре страны.

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