Anna проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Я предлагаю вам 3 разноплановых маршрута на выбор. Каждый из них оставит яркие впечатления и послужит отличным визуальным рядом для прекрасных фотографий.

Фон 1. Старый город и смотровая площадка

Во время прогулки по Старому городу я расскажу об истории Сетубала и его жителях. По архитектуре город напомнит вам кварталы Лиссабона, только без привычной холмистости и огромного количества туристов. С облицованной азулежу смотровой площадки вы полюбуетесь видом на реку Саду и полуостров Троя — снимки получатся очень атмосферные.

Фон 2. Крепость святого Филиппа

Очень интересное, красивое место в Сетубале — форт святого Филиппа. Это настоящий рай для фотосессии, о богатой истории которого я также смогу рассказать. Во время прогулки до крепости по лесной дороге вы узнаете о строительстве форта — одного из двух зданий Сетубала, уцелевших после землетрясения 1755 года. Старинные помещения в стиле маньеризм, кафе с современным азулежу, часовня XVIII века, виды на горы Аррабиды — настоящий простор для разноплановой съёмки!

Фон 3. Полуостров Троя

Чтобы добраться на полуостров, мы прокатимся на пароме из Сетубала и, возможно, заметим в воде дельфинов. Троя встретит разнообразными кафе и барами, красивой набережной, бесконечно длинными пляжами и парками. Я расскажу о римских поселениях, древней соляной фабрике и жителях полуострова Троя, пока вы будете наслаждаться панорамами побережья.

Яркие фотокарточки

Я буду фотографировать вас на IPhone 10, а профессиональную обработку выполнять в Lightroom и Photoshop. Вы получите около 100 исходников по ссылке google в тот же день (а скачать их сможете в течение месяца). А 30 обработанных фотографий в цветокоррекции я отправлю вам по ссылке google или на yandex.disc в течение недели.