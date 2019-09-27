Что вас ожидает

Провинция Сетубал: знакомство с городом и статуя Христа

Наше путешествие начнётся с сердца Сетубала — одноимённого города и крупнейшего порта Португалии. Вы услышите, как появился населённый пункт и какие события он пережил в прошлом. Откроете, как сейчас живут здесь португальцы, и увидите знаковые достопримечательности на главной улице Луизы Тоди. Я расскажу, почему в городе так много изображений дельфинов, и поделюсь интересными фактами о Сетубале. После мы отправимся к статуе Иисуса Христа. Здесь вас ждёт захватывающий вид на Лиссабон и рассказ о строительстве монумента.

Средневековая крепость и национальный парк

На пути в Аррабиду нам встретится форт Святого Филиппа, вокруг которого бескрайний океан. Я объясню, почему здесь появилась крепость и в чём её главное предназначение. А после приготовьтесь к прогулке по красивейшему национальному парку страны: роскошный союз гор и океана не оставит вас равнодушными.

Дегустация мускатных вин

Последнюю часть путешествия мы посвятим вкусовым открытиям. Вы попробуете знаменитый розовый мускатель, который делают только на юге! Насладитесь вкусом и ароматом красного сухого вина и узнаете о производстве напитков в стране. Путь бренда, создавшего розовый мускатель, и детали виноделия: вы разберётесь, что включает в себя этот процесс и как напитки нужно хранить. Кроме того, мы обязательно устроим обед из рыбного родизио, за которым поговорим о впечатлениях этого яркого дня.