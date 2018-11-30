11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Увлекательная прогулка по старым районам Санта Катарина, Байру Алту и Принсипе Реал

Виктория
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Виктория – ваш гид
Если вы уже обошли туристические районы Лиссабона, пришло время увидеть его западную часть — старинные районы Санта Катарина, Байру Алту и Принсипе Реал.

Здесь каждая улица, каждый красочный дом хранит свои тайны и любопытные истории, которые я расскажу на прогулке.

Мы попробуем лучшее мороженое в городе, заглянем в самобытные дворики, осмотрим исторический центр Лиссабона с крыши отеля и встретим на пути знаменитый фуникулер Бика.
От 80 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3.5 часа
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча метро Baixa-Chiado
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У этой экскурсии11 отзывов
4.73
Истории западного Лиссабона
Истории западного Лиссабона

Что вас ожидает

Лабиринты улиц и панорамы Санта Катарина
В районе Санта Катарина, который известен фуникулёром Бика, мы пройдемся по красочным улочкам, которые плавно переходят в бесконечные лестницы. Вы рассмотрите интересные здания 17 века, заглянете в церковь Санта-Катарина, непримечательную снаружи — и необычайную внутри, сфотографируете тот самый фуникулёр и узнаете, какое происшествие привело к закрытию подъемника Бика на целых 10 лет. А после подниметесь на крышу отеля, откуда откроется изумительный вид на Лиссабон и реку Тежу.

Колоритный Принсипе Реал
По пути в Принсипе Реал мы зайдем в кафе, чтобы попробовать одно из самых вкусных мороженых в Лиссабоне. Мы прогуляемся по фотогеничным улочкам, где вы сделаете замечательные фотографии, а также заглянем в несколько живописных двориков, о которых знают лишь самые любопытные путешественники. Поднявшись по улице, вы окажетесь в саду Принсипе Реал, где вас встретит могучий 140-летний кипарис, а после рассмотрите оригинальный интерьер во дворце 19 века, где сейчас расположился торговый центр.

Яркая жизнь Байру Алту
Байру Алту — настоящий центр ночной жизни современного Лиссабона и один из его старейших районов. Вы прогуляетесь среди множества миниатюрных магазинчиков и кафе, сможете выпить чашечку кофе с португальскими сладостями, а я расскажу, какие метаморфозы происходили с Байру Алту на протяжении 500 лет его существования.

Лиссабон в историях и деталях
По дороге мы будем говорить о Лиссабоне, не заостряя внимания на сухих фактах и датах — вместо этого я постараюсь удивить вас интересными историями из жизни города. Вы узнаете, с помощью чего жители Лиссабона лечили глазные болезни в 16 веке, почему на территории церкви 17 века находится футбольное поле, где в Лиссабоне была открыта первая пивная фабрика и многое другое. Вы лучше поймете культурные и архитектурные особенности города, а также разведаете аутентичные кафе, куда любят заходить сами португальцы.

Кому подходит прогулка

Тем, кто уже обошел центральные улицы и площади Лиссабона, заглянул в Алфаму, Морарию и Белем и хочет насладиться атмосферой Лиссабона.

Организационные детали

  • Прогулка пройдет по достаточно холмистой зоне города: мы будем подниматься и спускаться по ступенькам и улицам в удобном для вас темпе, исходя из ваших сил и пожеланий. Рекомендую выбрать удобную обуви и взять с собой воду.
  • В любой момент экскурсии мы можем сделать паузу на 10-15 минут, посидеть в кафе или на уличной террасе, выпить кофе или свежевыжатый сок.
Истории западного Лиссабона
Истории западного Лиссабона
Истории западного Лиссабона
Истории западного Лиссабона
Истории западного Лиссабона

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура метро Baixa-Chiado.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Виктория
Виктория
Меня зовут Виктория, и я живу в Лиссабоне с 2012 года. Лиссабон — мой дом, мой любимый город, он не перестает удивлять и восхищать! Много раз я показывала Лиссабон своим путешествующим друзьям, после — друзьям друзей, родственникам, друзьям родственников, и каждый раз видела такой интерес и радость в их глазах! Нет ничего лучше, чем делиться своими историями, секретами и впечатлениями о месте, где живешь, и видеть, что это начинает вдохновлять и интересовать путешествующих так же, как и тебя. Пришло время поделиться этими эмоциями и с вами. До скорой встречи!
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11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

30 ноября 2018
Всё понравилось! Спасибо!
17 ноября 2018
Мне показалось, что эта экскурсия охватывает не самые интересные районы Лиссабона, но все скрасило посещение смотровых площадок. Очень приятно было попасть к смотровой площадке лифтуа Санта Жушта, минуя огромную очередь :) Виктория очень доброжелательный и внимательный гид, отвечает на все вопросы, даже неожиданные.
3 сентября 2018
Большое спасибо Виктории за замечательно проведенный вечер нашего первого дня в Лиссабоне!
Несмотря на то, что мы определились с экскурсией лишь накануне нашего прибытия в город, Виктория очень оперативно ответила на наш запрос и согласилась провести экскурсию, за что отдельная благодарность.
Сам маршрут проложен по менее туристической части Лиссабона, по которой приятно гулять, минуя толпы людей. И если в центре города мы и сами без труда обошли все must-see достопримечательности и прочитали о них в гугле, то бродя по западной части мы совершенно точно прошли бы мимо тех "жемчужин", на которые нам указала Виктория (а в некоторые даже завела!).
Мороженое действительно оказалось очень вкусным и небольшая остановка в сквере на его поедание была очень кстати для еще не привыкших к крутым подъемам Лиссабона ногам, нам не очень повезло со смотровыми площадками, так как они все оказались закрыты на реконструкцию, но зато дом с самым узким фасадом, который вы вряд ли сможете увидеть самостоятельно, стал нашим главным впечатлением за все дни пребывания в Лиссабоне.
Экскурсию смело рекомендую, только советую ее брать уже после того, как будут изучены достопримечательности "первой очереди" и получены базовые исторические знания о городе, тогда впечатления от экскурсии будут еще ярче!
6 июля 2018
У нас было несколько часов между рейсами, которые мы провели в Лиссабоне. Взяли экскурсию по западной части. Хотим поблагодарить Викторию за интересный рассказ об одном из любимых нами городов. Маршрут завершился на одной из смотровых площадок, откуда открывался изумительный вид на город.
Ксения
27 июня 2018
Экскурсия понравилась, проходила в спокойном и расслабленном темпе, без спешки. Прогулка была не по стандартному маршруту с основными достопримечательностями, а по менее популярным районам.
25 июня 2018
Экскурсия нам (нас было трое взрослых) очень понравилась. Виктория провела её в удобном для всех темпе. Времени хватило и на интересные факты о городе, и на посещение смотровых площадок и колоритных узких улочек, и на мороженое. Между всем этим был соблюдён, по моему мнению, идеальный баланс. Вдобавок к этому, по окончании Виктория предоставила полезную информацию относительно тех мест, которые мы планировали посетить во второй половине дня. И порекомендовала очень вкусное пирожное =)
Большое ей спасибо за экскурсию!
22 июня 2018
Экскурсия нам понравилась! Порадовала основательная подготовка гида к экскурсии, ненапряжный темп и маршрут на котором не было много туристов.
Все было отлично , спасибо большое Виктория !
14 июня 2018
Виктория очень интересный расказчик, знает много не тривиальных историй и интересных мест. Удивительно продуктивно и главное приятно провели время, узнали все, что интересовало. Виктория дала много советов!! Очень рекомендуем!!
30 мая 2018
Были в мае на экскурсиии с гидом Викторией! по центру Лиссабона . неплохо провели три часа , поднимались на смотровые площадки , откуда открывались красивые виды , узнали историю Лиссабона .все понравилось . Ирина . Москва
29 мая 2018
Были на экскурсии "Истории западного Лиссабона" с дочерью. Наш гид Виктория провела экскурсию очень интересно. Мы узнали много нового о городе, его истории, о его прошлом и настоящем. Виктория замечательный гид.
Ещё 1 отзыв

Виктория проводит ещё 1 экскурсию

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