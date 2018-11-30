11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Лабиринты улиц и панорамы Санта Катарина

В районе Санта Катарина, который известен фуникулёром Бика, мы пройдемся по красочным улочкам, которые плавно переходят в бесконечные лестницы. Вы рассмотрите интересные здания 17 века, заглянете в церковь Санта-Катарина, непримечательную снаружи — и необычайную внутри, сфотографируете тот самый фуникулёр и узнаете, какое происшествие привело к закрытию подъемника Бика на целых 10 лет. А после подниметесь на крышу отеля, откуда откроется изумительный вид на Лиссабон и реку Тежу.

Колоритный Принсипе Реал

По пути в Принсипе Реал мы зайдем в кафе, чтобы попробовать одно из самых вкусных мороженых в Лиссабоне. Мы прогуляемся по фотогеничным улочкам, где вы сделаете замечательные фотографии, а также заглянем в несколько живописных двориков, о которых знают лишь самые любопытные путешественники. Поднявшись по улице, вы окажетесь в саду Принсипе Реал, где вас встретит могучий 140-летний кипарис, а после рассмотрите оригинальный интерьер во дворце 19 века, где сейчас расположился торговый центр.

Яркая жизнь Байру Алту

Байру Алту — настоящий центр ночной жизни современного Лиссабона и один из его старейших районов. Вы прогуляетесь среди множества миниатюрных магазинчиков и кафе, сможете выпить чашечку кофе с португальскими сладостями, а я расскажу, какие метаморфозы происходили с Байру Алту на протяжении 500 лет его существования.

Лиссабон в историях и деталях

По дороге мы будем говорить о Лиссабоне, не заостряя внимания на сухих фактах и датах — вместо этого я постараюсь удивить вас интересными историями из жизни города. Вы узнаете, с помощью чего жители Лиссабона лечили глазные болезни в 16 веке, почему на территории церкви 17 века находится футбольное поле, где в Лиссабоне была открыта первая пивная фабрика и многое другое. Вы лучше поймете культурные и архитектурные особенности города, а также разведаете аутентичные кафе, куда любят заходить сами португальцы.

Кому подходит прогулка

Тем, кто уже обошел центральные улицы и площади Лиссабона, заглянул в Алфаму, Морарию и Белем и хочет насладиться атмосферой Лиссабона.