Из Сезимбры: тур по культуре и дегустации вин Аррабиды на целый день

Наслаждайтесь роскошным винным туром на целый день по винодельческому региону Peninsula de Setúbal

4.8
5 отзывов
В группе
до 100 чел.
Наслаждайтесь роскошным винным туром на целый день по винодельческому региону Peninsula de Setúbal.

Полюбуйтесь захватывающими пейзажами природного парка Аррабида, когда вы посетите две престижные винодельческие компании в регионе, с несколькими дегустациями известных вин.
Из Сезимбры: тур по культуре и дегустации вин Аррабиды на целый день
Из Сезимбры: тур по культуре и дегустации вин Аррабиды на целый день
Из Сезимбры: тур по культуре и дегустации вин Аррабиды на целый день
Из Сезимбры: тур по культуре и дегустации вин Аррабиды на целый день
Из Сезимбры: тур по культуре и дегустации вин Аррабиды на целый день
Из Сезимбры: тур по культуре и дегустации вин Аррабиды на целый день
Из Сезимбры: тур по культуре и дегустации вин Аррабиды на целый день
Из Сезимбры: тур по культуре и дегустации вин Аррабиды на целый день
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Посетите винодельню Quinta da Bacalhôa, одного из самых инновационных производителей вина в Португалии
  2. Посмотрите престижные винные погреба Хосе Мария да Фонсека
  3. Полюбуйтесь красотой природного парка Аррабида
  4. Наслаждайтесь рынком в Сетубале, одном из лучших рынков в мире
  5. Полюбуйтесь потрясающим Кабо Эшпишель, второй самой западной точкой континентальной Европы
После пикапа в Сезимбре вы посетите рынок в Сетубале, который считается одним из лучших рынков в мире. Откройте для себя огромное разнообразие свежей рыбы, фруктов и овощей, хлеба, сыра и региональной выпечки. Погрузитесь в атмосферу и историю города. Продолжите путь к первой винодельне, остановившись, чтобы сделать захватывающие фотографии природного парка Аррабида над Атлантическим океаном.
Посетите роскошные винные погреба Quinta da Bacalhoa с местным гидом и насладитесь дегустацией трех известных вин. Следующая остановка - обед в Сетубале, одном из самых знаковых и живописных рыбацких городков Португалии. Продолжите путь на винодельню Хосе Мария да Фонсека, чтобы осмотреть погреба, а затем насладитесь частным визитом и дегустацией вин в деревне Азейтау.
После этого посетите фабрику плитки Azulejos de Azeitão и посмотрите традиционные европейские методы производства плитки. Затем прогуляйтесь по средневековому замку Сезимбра. Посетите местную церковь внутри замка, полностью украшенную плиткой азулежу. Наконец, вы посетите святилище Носа-Сеньора-ду-Кабу, святилище, которое сочетает в себе церковь, водонапорную башню с акведуком и оперный театр с впечатляющими видами на Атлантический океан.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсия на целый день
  • Квалифицированный гид
  • Транспорт туда и обратно на микроавтобусе или автомобиле с кондиционером
  • Все дегустации вин
  • Дегустация сыров
  • Встреча и высадка
  • Страхование
Что не входит
  • Обед
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Что взять с собой
  • Паспорт или удостоверение личности
Не подходит для следующих категорий людей
  • Беременные женщины
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

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