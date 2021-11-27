Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Посетите винодельню Quinta da Bacalhôa, одного из самых инновационных производителей вина в Португалии
Посмотрите престижные винные погреба Хосе Мария да Фонсека
Полюбуйтесь красотой природного парка Аррабида
Наслаждайтесь рынком в Сетубале, одном из лучших рынков в мире
Полюбуйтесь потрясающим Кабо Эшпишель, второй самой западной точкой континентальной Европы
После пикапа в Сезимбре вы посетите рынок в Сетубале, который считается одним из лучших рынков в мире. Откройте для себя огромное разнообразие свежей рыбы, фруктов и овощей, хлеба, сыра и региональной выпечки. Погрузитесь в атмосферу и историю города. Продолжите путь к первой винодельне, остановившись, чтобы сделать захватывающие фотографии природного парка Аррабида над Атлантическим океаном.
Посетите роскошные винные погреба Quinta da Bacalhoa с местным гидом и насладитесь дегустацией трех известных вин. Следующая остановка - обед в Сетубале, одном из самых знаковых и живописных рыбацких городков Португалии. Продолжите путь на винодельню Хосе Мария да Фонсека, чтобы осмотреть погреба, а затем насладитесь частным визитом и дегустацией вин в деревне Азейтау.
После этого посетите фабрику плитки Azulejos de Azeitão и посмотрите традиционные европейские методы производства плитки. Затем прогуляйтесь по средневековому замку Сезимбра. Посетите местную церковь внутри замка, полностью украшенную плиткой азулежу. Наконец, вы посетите святилище Носа-Сеньора-ду-Кабу, святилище, которое сочетает в себе церковь, водонапорную башню с акведуком и оперный театр с впечатляющими видами на Атлантический океан.
Ответы на вопросы
Что входит
Экскурсия на целый день
Квалифицированный гид
Транспорт туда и обратно на микроавтобусе или автомобиле с кондиционером
Все дегустации вин
Дегустация сыров
Встреча и высадка
Страхование
Что не входит
Обед
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 100 человек.
Что взять с собой
Паспорт или удостоверение личности
Не подходит для следующих категорий людей
Беременные женщины
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.