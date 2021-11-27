После пикапа в Сезимбре вы посетите рынок в Сетубале, который считается одним из лучших рынков в мире. Откройте для себя огромное разнообразие свежей рыбы, фруктов и овощей, хлеба, сыра и региональной выпечки. Погрузитесь в атмосферу и историю города. Продолжите путь к первой винодельне, остановившись, чтобы сделать захватывающие фотографии природного парка Аррабида над Атлантическим океаном.

Посетите роскошные винные погреба Quinta da Bacalhoa с местным гидом и насладитесь дегустацией трех известных вин. Следующая остановка - обед в Сетубале, одном из самых знаковых и живописных рыбацких городков Португалии. Продолжите путь на винодельню Хосе Мария да Фонсека, чтобы осмотреть погреба, а затем насладитесь частным визитом и дегустацией вин в деревне Азейтау.

После этого посетите фабрику плитки Azulejos de Azeitão и посмотрите традиционные европейские методы производства плитки. Затем прогуляйтесь по средневековому замку Сезимбра. Посетите местную церковь внутри замка, полностью украшенную плиткой азулежу. Наконец, вы посетите святилище Носа-Сеньора-ду-Кабу, святилище, которое сочетает в себе церковь, водонапорную башню с акведуком и оперный театр с впечатляющими видами на Атлантический океан.